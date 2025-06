Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghiêm túc, an toàn, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

SVVN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đã khép lại hai ngày thi chính thức (26 - 27/6), với hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi, trong đó phần lớn là học sinh lớp 12 theo chương trình mới.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo. Cùng dự họp, có Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an; GS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT), kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ vi phạm quy chế, số lượng thí sinh vi phạm giảm so với năm trước. Đây là năm đầu tiên, Bộ tổ chức thi theo hai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2006 với hai bộ đề thi khác nhau, phục vụ song song cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do.

Gần 50.000 phòng thi, không để học sinh khó khăn bị bỏ lại

Tại buổi Họp báo chiều 27/6, GS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT) cho biết, đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào không thể dự thi vì điều kiện khó khăn. “Từ vùng sâu, vùng xa, miền núi đến thành thị, tất cả học sinh đều được tạo điều kiện dự thi công bằng, nhân văn”, ông nói.

Cả nước có 2.494 điểm thi, với 49.849 phòng thi. Việc tổ chức thi tại địa phương, nơi học sinh theo học giúp giảm áp lực di chuyển và ăn ở. Trong số hơn 1,165 triệu thí sinh đăng ký, khoảng 1,15 triệu dự thi môn Ngữ văn, 1,14 triệu dự thi môn Toán. Tỷ lệ dự thi đều đạt trên 99,2%.

Báo cáo của Bộ GD - ĐT cho thấy, tổng cộng 20 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi. Không có giám thị nào bị đình chỉ công tác. Tại tỉnh Kon Tum, một thí sinh bị tai nạn không thể viết bài đã được hỗ trợ người viết hộ theo đúng quy chế.

Tại các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, thí sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ ăn ở, đi lại. Nhiều tỉnh tổ chức ôn thi miễn phí, hỗ trợ nơi ăn ở cho học sinh lớp 12. Chương trình 'Tiếp sức mùa thi', với hàng trăm nghìn tình nguyện viên cũng đồng hành suốt kỳ thi.

"Thành công bước đầu của kỳ thi năm nay là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các trường đại học và toàn xã hội", đại diện Bộ GD - ĐT nhận định.