Lan tỏa văn hóa đọc sách từ trải nghiệm khởi nghiệp

SVVN - Với thông điệp “Sức mạnh của sự đoàn kết: If everyone did – Nếu chúng ta cùng hành động”, Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023 được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.500 tình nguyện viên cùng đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023, đại diện các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện trên cả nước.