Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61: 'Đến gần hơn với mọi gia đình'

SVVN - Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 tràn ngập những bài phát biểu cảm động và khoảnh khắc khó quên, ấm áp như gia đình, đặc biệt hơn nữa nó được diễn ra vào 'Ngày Thiếu nhi Hàn Quốc'.

Với chủ đề 'Thưởng thức, Hanghae', Giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 nhằm mục đích nêu bật sự phát triển của văn hóa đại chúng và nghệ thuật, thúc đẩy tinh thần phát triển và khám phá trong ngành. Năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giải thưởng chuyển từ hạng mục truyền hình truyền thống sang hạng mục phát sóng rộng hơn, phản ánh bối cảnh truyền thông đang thay đổi.

Là một phần của 'ba giải thưởng lớn quốc gia' cùng với Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Daejong và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, một trong những điểm nhấn của buổi tối trao giải năm nay là Giải thưởng Gucci Impact, giải thưởng vinh danh những tác phẩm đóng góp cho công bằng xã hội và phát triển cộng đồng. Năm nay, giải thưởng tiếp tục chủ đề 'Hành trình hướng tới hy vọng', phù hợp với thông điệp bao trùm của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 vinh danh các ngôi sao Hàn Quốc trên sân khấu và màn ảnh ở 32 hạng mục giải thưởng, đồng thời dành một phần đáng kể thời lượng phát sóng để vinh danh những anh hùng thầm lặng đằng sau ống kính máy quay và những ngôi sao tương lai. Sự đa dạng của những người được đề cử, trải dài trên nhiều thể loại và nền tảng khác nhau, đã nhấn mạnh bản chất phát triển mạnh mẽ của ngành giải trí Hàn Quốc.

Với buổi lễ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng, bao gồm JTBC, JTBC2 và JTBC4, cũng như phát trực tuyến kỹ thuật số trên Naver TV và Chiji Jik, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang đã tiếp cận được khán giả ở khắp mọi nơi. Theo ban tổ chức, đối với giải thưởng năm nay, các tác phẩm được phát hành tại Hàn Quốc từ ngày 1/4/2024 đến ngày 31/3 năm nay đã được một hội đồng gồm 60 chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí đánh giá.

Một The 61st Baeksang Awards đong đầy cảm xúc của 'tình thân'

Giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 năm nay được cho là lan tỏa cảm xúc đến mọi gia đình, khi chứa đựng những khoảnh khắc ấm lòng đặc biệt nổi bật với người xem và nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Nữ diễn viên Jeon Do Yeon và ngôi sao đang lên Roh Yoon Seo, người đã chiếm trọn trái tim khán giả với vai diễn cặp mẹ con trên màn ảnh, trong bộ phim truyền hình ăn khách Crash Course in Romance của Hàn Quốc, cũng để lại phản ứng ngọt ngào khi tên của Roh được xướng lên cho giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất hạng mục Phim điện ảnh", ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhiều người gọi đó là một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất của đêm trao giải. Khi Roh tiến đến nhận giải thưởng, Jeon vỗ tay với nụ cười rạng rỡ và rộng mở, rõ ràng là xúc động vì chiến thắng. Biểu cảm của cô ấy toát lên niềm tự hào, giống như bất kỳ người mẹ nào cổ vũ cho khoảnh khắc trọng đại của con gái mình.

Nam diễn viên được yêu mến của When Life Gives You Tangerines, Choi Dae Hoon đã có bài phát biểu lan truyền nhất, làm say đắm khán giả tại Giải thưởng Baeksang lần thứ 61: "Trong số tất cả những món quà Ngày thiếu nhi mà tôi từng nhận được, đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất... Tôi bắt đầu diễn xuất vì tôi thích nhìn mọi người vui vẻ, cười đùa, tận hưởng bản thân… nhưng trên chặng đường đó, tôi lại là người được an ủi và mãn nguyện. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cứ rơi nước mắt..." (lược dịch).

Trong khi đêm trao giải tràn ngập thời trang cao cấp, những chiến thắng lớn và sức mạnh của 'ngôi sao', thì khoảnh khắc yên tĩnh, chân thành giữa các bạn diễn lại càng nổi bật, bằng chứng cho thấy một số màn trình diễn sẽ ở lại với chúng ta rất lâu sau khi máy quay ngừng quay.

Tôn vinh tình thân gia đình và vai trò của người phụ nữ

Có thể thấy, mùa giải Baeksang Awards 2025 năm nay đánh dấu sự thành công của những bộ phim gắn liền với đề tài gia đình, tình thân, tình yêu, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của người phụ nữ.

Đầu tiên phải kể đến When Life Gives You Tangerines, với 4 giải thưởng "Phim truyền hình hay nhất", "Kịch bản hay nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", được phát sóng trong năm nay, khám phá các chủ đề về khả năng phục hồi, sự hy sinh và tình yêu trong gia đình. Phim là một cái nhìn chân thành về những ngày tháng thanh xuân của cha mẹ và ông bà chúng ta. Nó kết hợp những giấc mơ thầm lặng của người mẹ, sức mạnh thầm lặng của người cha, tinh thần táo bạo của người bà và sự lãng mạn nhẹ nhàng của người ông. Một bộ phim đầy tình yêu, thực tế và sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại.

Tiếp đó là Kẻ phản bội thân mật (Doubt) với 2 giải thưởng quan trọng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" xoay quanh sự giằng xé giữa lương tâm nghề nghiệp và tình cha con, đưa ra những tình thế tiến thoái lưỡng nan rất thực tế, đời thường trong cuộc sống gia đình hiện nay.

Ngoài ra, còn phải kể đến Ordinary Family (Nữ diễn viên phụ xuất sắc), Hear Me: Our Summer (Nữ diễn viên mới xuất sắc), Revolver (Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc) ở mảng điện ảnh hay Jeong Nyeon (Nữ diễn viên chính xuất sắc, Giải nghệ thuật) ở mảng phim truyền hình... Tất cả đều đi sâu vào trái tim và tâm hồn khán giả bởi cảm xúc sống mãnh liệt, giàu tình yêu, đầy tính nhân văn, không chỉ trong gia đình mà còn trong xã hội, đặc biệt vai trò của người phụ nữ được đẩy cao ở mọi khía cạnh của cuộc sống.

[Phát thanh Truyền hình]

• Daesang: Chef & My Fridge: War of the Chefs

• Nam diễn viên chính xuất sắc: Joo Ji Hoon (Trung tâm chăm sóc chấn thương)

• Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Tae Ri (Jeong Nyeon) • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Choi Dae Hoon (When Life Gives You Tangerines) • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Yum Hye Ran (When Life Gives You Tangerines) • Nam diễn viên mới xuất sắc: Choo Young Woo (The Tale of Lady Ok) • Nữ diễn viên mới xuất sắc: Chae Won Bin (Kẻ Phản Bội Thân Mật) • Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Shin Dong Yeop • Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Lee Soo Ji • Giải nghệ thuật: Jang Young Gyu (Jeong Nyeon) – âm nhạc • Biên kịch xuất sắc: Im Sang Choon (When Life Gives You Tangerines) • Đạo diễn xuất sắc: Song Yeon Hwa (Kẻ Phản Bội Thân Mật) • Phim tài liệu xuất sắc: SBS Special – Hakjeon và phần còn lại: Kim Min Gi • Chương trình giải trí xuất sắc: PungHyangGO • Phim truyền hình xuất sắc: When Life Gives You Tangerines [Điện ảnh] • Daesang: Hong Kyung Pyo (Harbin) – đạo diễn hình ảnh • Phim xuất sắc nhất: Harbin • Đạo diễn xuất sắc: Oh Seung Wook (Revolver) • Nam diễn viên chính xuất sắc: Jo Jung Suk (Pilot) • Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jeon Do Yeon (Revolver) • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Yoo Jae Myung (The Land of Happiness) • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Soo Hyun (Ordinary Family) • Nam diễn viên mới xuất sắc: Jung Sung Il (Uprising) • Nữ diễn viên mới xuất sắc: Roh Yoon Seo (Hear Me: Our Summer) • Đạo diễn mới xuất sắc: Oh Jung Min (Jangson) • Kịch bản xuất sắc: Shin Chul, Park Chan Wook (Uprising) • Giải nghệ thuật: Cho Young Wook (Uprising) – âm nhạc • Giải Gucci Impact Award: The land of morning calm • Giải thưởng phổ biến Prism: Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon (Lovely Runner)