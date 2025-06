Lee Min Ho khoe những món quà xa xỉ từ người hâm mộ: 'Nhận phải chỉ trích dữ dội'

SVVN - Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 của mình, nam diễn viên Lee Min Ho đã khoe một căn phòng đầy những món quà mà anh nhận được từ người hâm mộ. Và những bức ảnh anh chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại những món quà xa xỉ, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người Hàn Quốc.

Trong ảnh, nam diễn viên có thể được nhìn thấy giữa ngập tràn những món quà xa hoa. Giống như mọi sinh nhật, Lee Min Ho cảm ơn người hâm mộ đã tặng anh những bó hoa, bóng bay và hộp đựng các mặt hàng thương hiệu cao cấp.

Mặc dù việc nhận quà sinh nhật không phải là một ý tưởng kỳ quặc, nhưng một số người thấy thật vô lý khi Lee Min Ho tiếp tục nhận quà năm này qua năm khác, gây ra cuộc tranh luận tương tự hết lần này đến lần khác. Họ bình luận: "Ở giai đoạn sự nghiệp của anh ấy, việc lịch sự từ chối quà tặng và chỉ đơn giản là trân trọng suy nghĩ và sự ủng hộ của mọi người là điều hoàn toàn bình thường". Những người khác chỉ ra rằng, nhiều người nổi tiếng "có ý thức xã hội hơn", từ lâu đã không còn nhận quà từ người hâm mộ nữa.

So sánh Lee Min Ho với những ngôi sao khác như G-Dragon, Park Bo Gum và thậm chí là bạn diễn gần đây nhất của anh trong phim When the stars Gossips, Gong Hyo Jin, những 'nhà phê bình trực tuyến' này chỉ trích việc nam diễn viên liên tục đăng quà tặng công khai có thể là không phù hợp với thời đại.

Mặt khác, những người hâm mộ trung thành nhất của Lee Min Ho lại phản đối, cho rằng đó chỉ là một truyền thống lâu đời và là một hình thức giao lưu giữa người hâm mộ với người nổi tiếng, xuất phát từ tình cảm.