'Lớp học ngọt ngào' thông qua việc 'giải cứu' người nông dân trồng mía

SVO - Trường CĐ Nghề Xây dựng Quảng Đông đã xây dựng một cây cầu ấm áp, với 'Chiến dịch Giải cứu Ngọt ngào', sử dụng mía ngọt làm phương tiện truyền tải thiện chí và lồng ghép tinh thần giúp đỡ nông dân vào toàn bộ quá trình giáo dục tại trường, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm lẫn sự tận tâm mạnh mẽ trong đội ngũ giáo viên và sinh viên.

Chương trình "Chiến dịch Giải cứu Ngọt ngào", sự kiện phân phát mía miễn phí đã được diễn ra tại trường CĐ Xây dựng Quảng Đông, nơi 15.700 cây mía tươi mua từ Yingde (Anh Đức), một thành phố cấp quận lịch sử thuộc thành phố Thanh Viễn, phía Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã được phân phát cho toàn thể giảng viên và sinh viên, thể hiện tình cảm ấm áp và sự ủng hộ dành cho người nông dân thông qua món quà ngọt ngào, đồng thời có hành động thiết thực để giải quyết khó khăn mà người trồng mía đang phải đối mặt và góp phần vào sự hồi sinh nông thôn.

Để đảm bảo giảng viên và sinh viên có thể nhanh chóng nhận được mía, trường CĐ Xây dựng Quảng Đông đã thiết lập bốn điểm thu gom trên khắp hai khuôn viên. Trường cũng bố trí các điểm tình nguyện viên chặt mía ở chân mỗi tòa nhà ký túc xá sinh viên, cho phép sinh viên tận hưởng vị ngọt ngay tại ký túc xá của mình.

Hơn 300 nhân viên và tình nguyện viên đều là sinh viên chịu trách nhiệm vận chuyển, phân phối, ghi nhận, chặt mía và giữ trật tự, tất bật hướng dẫn giảng viên và sinh viên nhận mía. Theo các sinh viên thì họ thấy tin tức về việc mía dư thừa trên điện thoại, và không ngờ trường đã nhanh chóng mua một lượng lớn và phân phát cho họ.

"Chiến dịch Giải cứu Ngọt ngào" không chỉ giúp nông dân trồng mía mở rộng kênh tiêu thụ mà còn mang đến 'con đường ngọt ngào' cho sinh viên, đó là một bài học sinh động về lao động thực tiễn cũng như khiến người trẻ cảm nhận rõ ràng hơn tầm quan trọng của việc phục hưng nông thôn và cơ hội trải nghiệm trách nhiệm của thế hệ mình.