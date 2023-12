Lý do gì khiến hai người bị bắt giữ sau khi Châu Hải My đột ngột qua đời?

SVVN - Việc ngôi sao màn bạc Châu Hải My đột ngột qua đời đã khiến khán giả rúng động. Nhưng sau đó, có hai người lại bị cảnh sát tạm thời bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của cô.

Từng là ngôi sao màn bạc Hong Kong, là ngọc nữ màn ảnh nhỏ được bao nhiêu người yêu mến cách đây hàng chục năm, Châu Hải My lại phải qua đời trong cô độc. Đã vậy, những thông tin xoay quanh tình trạng của cô cũng không hề rõ ràng.

Từ khi mạng xã hội xôn xao trước tin Châu Hải My phải nhập viện và đã hôn mê vào đêm ngày 11/12, thì công ty đại diện của cô không hề lên tiếng làm rõ mà chỉ có người quen của nữ diễn viên đăng tải thông tin rằng Châu Hải My đã qua cơn nguy hiểm. Mãi một ngày sau, công ty quản lý của Châu Hải My mới đưa ra thông báo chính thức rằng cô đã qua đời.

Sau đó, hồ sơ bệnh án của nữ diễn viên lại bị lan truyền trên mạng, cho thấy Châu Hải My đã qua đời trước khi được đưa tới bệnh viện. Khi được bác sĩ cấp cứu, tim của nữ diễn viên đã ngừng đập khoảng một giờ, cơ thể đã lạnh nên bác sĩ không thể cứu chữa gì thêm.

Bệnh án của bệnh nhân vốn là thông tin cá nhân cần được giữ kín, nay lại bị tung lên mạng, khiến cho khán giả hết sức phẫn nộ, bất bình thay cho Châu Hải My. Chính vì thế mà cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đã vào cuộc điều tra và kết quả cho thấy, một nhân viên y tế và bạn thân đã làm rỏ rì thông tin của Châu Hải My.

Nhân viên y tế đã lén chụp lại hồ sơ, rồi khoe trong nhóm chat bạn bè, chẳng ngờ, lại có người đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Hai người này hiện đã bị cảnh sát tạm bắt giữ, chờ điều tra và có thể bị đình chỉ công tác, nặng hơn là thu hồi giấy phép hành nghề.