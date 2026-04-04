Một trường quốc tế đề xuất mô hình cho giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Việt Nam

SVO - Đại học RMIT đã đề xuất một mô hình tích hợp nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tại hội thảo quốc gia với chủ đề “Giải pháp công nghệ trong thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục đại học”, diễn ra ở Hà Nội vào ngày 3/4/2026.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức công nghệ giáo dục.

Tham gia trình bày tại hội thảo, đại diện RMIT Việt Nam gồm Giáo sư Iwona Miliszewska (Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ) và ông Hossein Davari (Trưởng khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học). Dựa trên kinh nghiệm vận hành một trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh tại Việt Nam, phần trình bày tập trung vào cách kết hợp nền tảng sư phạm vững chắc, năng lực thể chế và công nghệ giáo dục để hỗ trợ triển khai giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (English-medium instruction – EMI) một cách bền vững.

Giáo sư Iwona Miliszewska - Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ (trái) và ông Hossein Davari - Trưởng khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học thuyết trình tại sự kiện. (Hình: RMIT)

Mô hình tích hợp do RMIT đề xuất xoay quanh ba trụ cột chính: sự sẵn sàng của sinh viên, phát triển năng lực giảng viên, cùng công tác quản trị và đảm bảo chất lượng.

Sự sẵn sàng của sinh viên tạo nền tảng cho việc học tập hiệu quả bằng tiếng Anh. Bên cạnh năng lực ngôn ngữ chung, sinh viên cần phát triển các kỹ năng tiếng Anh học thuật, khả năng giao tiếp chuyên ngành và chiến lược học tập để tiếp cận các nội dung học thuật phức tạp một cách tự tin. Các chương trình chuyển tiếp và dự bị đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này, giúp sinh viên trau dồi kỹ năng và sự tự tin để thành công trong môi trường học tập bằng tiếng Anh.

Phát triển năng lực giảng viên là yếu tố quan trọng không kém trong việc triển khai mô hình này. Việc giảng dạy hiệu quả bằng tiếng Anh đòi hỏi không chỉ năng lực ngôn ngữ ở trình độ cao, mà còn cần chuyên môn sư phạm phù hợp để dẫn dắt các lớp học đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Hoạt động phát triển chuyên môn liên tục, các cộng đồng thực hành và cơ hội áp dụng các phương pháp giảng dạy mới – bao gồm việc tích hợp AI và công nghệ số – giúp giảng viên thích ứng với bối cảnh dạy và học đang thay đổi.

Công tác đảm bảo chất lượng và quản trị cung cấp nền tảng thể chế để đảm bảo triển khai EMI một cách nhất quán và bền vững. Thiết kế chương trình đào tạo bài bản, các quy trình quản trị học thuật rõ ràng, cùng với cơ chế giám sát kết quả học tập có hệ thống giúp duy trì tiêu chuẩn giảng dạy cao, đồng thời đảm bảo đổi mới giáo dục phù hợp với các ưu tiên và mục tiêu của nhà trường.

Ngoài ra, các hệ thống hỗ trợ đóng vai trò then chốt để khung sư phạm này được triển khai, duy trì và mở rộng quy mô một cách hiệu quả. Các hệ thống này – dù tồn tại dưới dạng chính sách và quy trình, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), các sáng kiến chuyển đổi số toàn diện, hay các dịch vụ hỗ trợ sinh viên bài bản – đều có thể là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy thành công. Khi được vận hành đồng bộ, chúng sẽ đẩy nhanh tác động tích cực. Nhưng nếu thiếu kết nối nhất quán, chúng có thể kìm hãm sự phát triển.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức công nghệ giáo dục. (Hình: RMIT)

Tại RMIT Việt Nam, các yếu tố này được lồng ghép chặt chẽ trong phương pháp giáo dục tiếng Anh của trường. Sự sẵn sàng của sinh viên được hỗ trợ thông qua các chương trình chuyển tiếp và dự bị bài bản. Năng lực giảng viên được nâng cao thông qua các sáng kiến như Teacher Talks, cộng đồng thực hành giảng dạy tiếng Anh do RMIT khởi xướng trên quy mô toàn quốc. Công tác đảm bảo chất lượng và quản trị được duy trì thông qua các khung học thuật uy tín nhằm định hướng thiết kế chương trình, tiêu chuẩn giảng dạy và phương thức đánh giá. Qua đó, toàn trường đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và cải tiến liên tục.

Bài trình bày tại hội thảo cũng nêu bật vai trò của công nghệ giáo dục và AI khi được ứng dụng có chủ đích nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Các ví dụ bao gồm tạo nội dung học tập có sự hỗ trợ của AI, môi trường mô phỏng cho giảng viên thực hành giảng dạy bằng tiếng Anh, hỗ trợ học tập cá nhân hóa cho sinh viên, thiết kế nội dung kiểm tra đánh giá với sự hỗ trợ của AI và phù hợp với chuẩn đầu ra, v.v.

Một ví dụ tiêu biểu về tác động của công nghệ được chia sẻ tại hội thảo là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với AI, sáng kiến hợp tác quy mô lớn giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và RMIT Việt Nam từ năm 2025. Chương trình đã triển khai đào tạo AI trên toàn quốc, tiếp cận hơn 359.000 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (trong đó có hơn 61.000 giáo viên vùng sâu, vùng xa) trong năm vừa qua.

Sáng kiến điển hình này cho thấy việc duy trì hợp tác giữa các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục có thể góp phần nâng cao năng lực toàn hệ thống và mở rộng khả năng tiếp cận hoạt động bồi dưỡng chuyên môn một cách bao trùm. Sáng kiến cũng thể hiện cam kết sâu rộng của RMIT Việt Nam trong việc đồng hành cùng các ưu tiên giáo dục quốc gia thông qua các giải pháp thiết thực, có khả năng nhân rộng và tạo tác động mạnh mẽ.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo RMIT Việt Nam tại hội thảo tái khẳng định cam kết đồng hành cùng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhà trường sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục và đối tác liên quan nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát triển năng lực giảng viên, củng cố các khung đảm bảo chất lượng và thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ dạy và học bằng tiếng Anh.