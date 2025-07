Nam sinh năm 3 ngành Báo chí từ một chàng trai nhút nhát đến cán bộ Đoàn - Hội nhiệt huyết

SVVN - Dương Hà Thành (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm 3, ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một điển hình của sự thay đổi từ một cậu học sinh trung học phổ thông nhút nhát, ít giao tiếp, trở thành một cán bộ Đoàn - Hội nhiệt huyết, năng động, góp phần không nhỏ vào các hoạt động vì cộng đồng và sự phát triển của sinh viên.

“Chuyến xe định mệnh” đưa Hà Thành đến với Đoàn - Hội

Dương Hà Thành từng có một thời học sinh khá trầm lặng. Cậu tự nhận mình thuộc tuýp người hướng nội, luôn cảm thấy e dè mỗi khi giao tiếp. “Ngày ấy, mình như một cái bóng lặng lẽ trong lớp. Đến lớp, chỉ ngồi im một góc, tan học lại về. Chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện hay hòa đồng cùng bạn bè”, Hà Thành chia sẻ. Phía sau sự trầm lặng ấy, chàng trẻ thừa nhận chính nỗi sợ bị đánh giá và sự thiếu tự tin đã vô hình buộc mình vào vỏ bọc cô độc suốt thời áo trắng.

Và rồi bước ngoặt thực sự đến với Hà Thành vào năm lớp 12, khi một câu nói của cô Ngô Thị Yến (Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh) đã thức tỉnh cậu: “Dù tại bất kỳ nơi đâu hay bất kỳ thời điểm nào thì các em cũng hãy trở nên nổi bật dựa vào những gì các em đang có”. Lời khuyên đầy tâm huyết ấy, cùng với sự quan tâm, động viên từ thầy cô, đã giúp cậu học sinh vốn tự ti dần phá bỏ giới hạn của chính mình.

Khi đặt chân vào giảng đường đại học, với tinh thần mới mẻ và sự tự tin đã được vun đắp, Hà Thành đã mạnh dạn ứng cử vào Ban Chấp hành Chi hội và may mắn trúng cử chức danh Ủy viên Chi hội K67 Báo chí. Kể từ khoảnh khắc ấy, hành trình trưởng thành của chàng tân sinh viên này đã gắn liền mật thiết với công tác Đoàn - Hội.

“Lớn lên” cùng những cống hiến không ngừng nghỉ

Bước chân vào đại học, Dương Hà Thành đã nhanh chóng thích nghi và nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân. Từ vị trí Ủy viên Chi hội ban đầu, cậu đã không ngừng cống hiến, học hỏi và dần nhận được sự tín nhiệm từ thầy cô, anh chị đi trước. Nhờ đó, Hà Thành đã đạt được những thành tựu ấn tượng từ Ủy viên Chi hội, Chi hội trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội đến hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đối với Hà Thành, hành trình trưởng thành cùng Đoàn - Hội chính là trang sách đẹp nhất trong quãng đời sinh viên. “Từ những ngày đầu tham gia tổ chức các chương trình nhỏ trong khoa, mình đã được cầm tay chỉ việc, được thử sức với công việc chuyên môn và hiểu sâu hơn về công tác Đoàn - Hội”, Hà Thành chia sẻ. Cậu khẳng định, mỗi trải nghiệm dù là nhỏ nhất cũng đều mang lại những bài học quý giá, không chỉ về kinh nghiệm làm việc mà còn là những tình cảm gắn bó, chân thành. Đặc biệt, chứng kiến những ánh mắt rạng rỡ của các bạn sinh viên khi tham gia sự kiện do mình tổ chức, cùng tấm gương nhiệt huyết từ các anh chị đi trước, đã trở thành động lực vô giá giúp chàng trai trẻ luôn phấn đấu cố gắng hết mình.

Thanh xuân cháy bỏng cùng những chặng đường “áo xanh”

Không chỉ dừng lại ở công tác Đoàn - Hội, Dương Hà Thành còn là một tình nguyện viên vô cùng tích cực. Chỉ trong ba năm học, cậu đã tham gia vào 7 chiến dịch tình nguyện lớn do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường và khoa tổ chức với các vai trò chủ chốt, có thể kể đến như: Đội trưởng Đội Sinh viên Tình nguyện Đông ấm Lai Châu 2024, Ủy viên Ban lãnh đội Đông ấm USSH 2023, Tình nguyện viên Mùa hè xanh 2023, Tình nguyện viên Đông ấm về bản 2022, và tham gia Ban Tổ chức chương trình tình nguyện SJC Wishmas các năm 2022, 2023, 2024.

Những chuyến đi tình nguyện khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên đã trở thành những trang kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của Hà Thành. “Những chuyến đi ấy đã đưa mình đến những miền đất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng luôn tràn đầy hơi ấm tình người", chàng trai trẻ chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là chương trình “Đông ấm USSH 2023” khi Hà Thành đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Lãnh đội. Cậu kể lại: “Đó là lần đầu tiên mình giữ vai trò chủ chốt trong một đội hình tình nguyện xa, mọi thứ đều mới mẻ và đầy thử thách. Vào ngày đi tình nguyện thực tế tại địa phương, đội mình lại không được thời tiết ủng hộ, mưa dầm nhiều ngày và cả đội đã suýt gặp phải sạt lở núi. Nhưng thật may, do bác tài xế đi nhầm đường mà chúng mình đã vô tình tránh được hiểm nguy. Đó là kỷ niệm mà chắc cả đời mình không thể nào quên được.”

Từ một cậu học trò nhút nhát ngày nào, Dương Hà Thành đã chứng minh rằng thanh xuân chỉ thực sự rực rỡ khi ta dám bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi chương trình Đoàn - Hội, mỗi chuyến đi tình nguyện đều trở thành những trang nhật ký đáng nhớ, chắp cánh cho khát vọng cống hiến của chàng sinh viên Báo chí đầy nhiệt huyết. Đó không chỉ là bước đệm để Hà Thành trưởng thành mà còn là minh chứng sống động cho một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm. Câu chuyện của Thành như lời khẳng định: “Khi ta can đảm bước ra khỏi vỏ bọc an toàn, mọi thử thách sẽ đều trở thành cơ hội để thanh xuân thêm rực rỡ và ý nghĩa.”