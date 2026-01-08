Nâng bước Thủ khoa tại Hà Nội: Hành trình của những giọt nước mắt hạnh phúc

HHTO - Sáng 8/1, tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), chương trình trao học bổng Nâng bước Thủ khoa năm 2025 dành cho các sinh viên khu vực phía Bắc đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động. Những suất học bổng không chỉ là sự ghi nhận thành tích học tập xuất sắc, mà còn là điểm tựa tinh thần cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên chặng đường phía trước.

Chương trình “Nâng bước Thủ khoa” là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong tổ chức, nhằm vinh danh và tiếp sức cho các thủ khoa, á khoa và thí sinh đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2025, trên cả nước có 120 thủ khoa tiêu biểu được trao học bổng, trong đó khu vực phía Bắc có 20 sinh viên xuất sắc được lựa chọn.

Tại điểm cầu Hà Nội, Ban Tổ chức cho biết đã tiếp nhận 93 hồ sơ đề cử từ các trường đại học, học viện khu vực từ Quảng Trị trở ra. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng thành tích học tập và hoàn cảnh gia đình, Ban Tổ chức đã chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất để trao học bổng.

Không chỉ căn cứ vào điểm số, chương trình còn ưu tiên những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh viên khuyết tật hoặc có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Trong số 20 thủ khoa được vinh danh tại Hà Nội, phần lớn đạt mức điểm xét tuyển rất cao, có bạn từ 27,31/30 điểm trở lên; một số được tuyển thẳng nhờ thành tích học tập nổi bật; đặc biệt có trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, chạm tới cánh cửa đại học.

Buổi lễ trở nên lắng đọng khi các thủ khoa lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình. Có những bạn sinh viên sinh ra trong gia đình nghèo khó, sớm phải đối mặt với mất mát, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Có bạn vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, có bạn lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà, người thân, nhưng tất cả đều chung một khát vọng được học tập, được đổi thay tương lai bằng tri thức.

Những câu chuyện đời giản dị nhưng đầy nghị lực đã khiến không ít người tham dự rơi nước mắt. Với các thủ khoa, học bổng “Nâng bước Thủ khoa” không chỉ giúp các bạn sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để vững vàng bước vào giảng đường đại học.

Mỗi suất học bổng "Nâng bước Thủ khoa" là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của xã hội đối với thế hệ trẻ - những người không chỉ giỏi giang, mà còn giàu ý chí vươn lên từ nghịch cảnh. Chương trình mong muốn đồng hành lâu dài cùng các thủ khoa, giúp các bạn sinh viên có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, học tập và cống hiến.

Lễ trao học bổng “Nâng bước Thủ khoa” tại Hà Nội khép lại trong những tràng pháo tay, những cái ôm chúc mừng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc đánh dấu một chặng đường mới - nơi những tân sinh viên mang theo niềm tin, sự sẻ chia và khát vọng đổi thay cuộc đời bằng con đường học vấn.