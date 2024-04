Nàng Gen Z diện trang phục dân tộc chào đón không khí Ngày lễ 30/4 – 1/5

SVVN - Trước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trà My rạng ngời, tỏa sáng trong bộ trang phục dân tộc chào đón không khí mừng đại lễ. Mang màu sắc khác lạ, mới mẻ, cô bạn giống như một “bông hoa của núi rừng Tây Bắc” khoe sắc và tỏa ngát hương.

Mai Trà My (sinh năm 2003) đang theo học nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trà My rạng ngời, tỏa sáng trong bộ trang phục dân tộc chào đón không khí mừng đại lễ. Bộ ảnh được Trà My cùng ekip thực hiện với mong muốn xóa bỏ mọi định kiến, bình đẳng và nâng cao tình yêu thương, đùm bọc giữa người với người nhiều hơn.

Trà My chia sẻ: “Đây là một bộ ảnh mình muốn mang đến màu sắc khác lạ, mới mẻ, nhưng lại rất quen thuộc đối với con người Việt Nam. Mặc dù thuộc dân tộc Kinh, nhưng mình rất trân quý và tự hào khi được diện trên mình trang phục của dân tộc anh em khác, được phô ra vẻ đẹp của văn hóa Việt. Đất nước ta có 54 dân tộc anh em, trải dài 63 tỉnh thành, và hơn hết chúng ta là một gia đình. Chính vì vậy, mình mong rằng, từ những câu chuyện hào hùng của ông cha đi trước, không chỉ riêng mình, mà những thế hệ trẻ, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, sẽ ngày càng đoàn kết, có thể tiếp bước cha ông, viết tiếp lên câu chuyện hào hùng của dân tộc”.

Trong bộ trang phục dân tộc có phần được cách điệu, Trà My giống như một “bông hoa của núi rừng Tây Bắc” khoe sắc và tỏa ngát hương. Bộ ảnh của cô bạn cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm và lời khen đến từ cộng đồng mạng.

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh của Trà My:

(Ảnh: NVCC)