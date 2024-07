Chàng sinh viên Việt trải nghiệm 7 ngày tham dự chương trình kết nối thanh niên ở Anh Quốc

SVVN - Trần Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2000) là một trong 90 đại biểu thanh niên và đại diện Việt Nam xuất sắc giành 'tấm vé' tham dự chương trình 'Mạng lưới Kết nối thanh niên toàn cầu' của Hội đồng Anh (90 Youth Voices for the Future).

Trần Nguyễn Hoàng Long là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường, thuộc trường ĐH Cần Thơ. Đồng thời, Long đang là thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường ĐH Cần Thơ.

Với vai trò thủ lĩnh thanh niên trong các dự án thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu, Long đã đồng hành cùng Hội đồng Anh trong nhiều dự án như “Dòng sông của sự sống” và “Thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” từ năm 2020 đến nay. Ngoài ra, Long đã triển khai hai dự án là “Salty” và “Green View”. Mục đích chính giúp nâng cao năng lực và nhận thức của giới trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu.

Về cơ duyên giành tấm vé tham dự chương trình 90 Youth Voices for the Future, Long cho biết, anh đã chủ động điền đơn ứng tuyển từ rất sớm và may mắn được ban tổ chức lựa chọn cùng hai thanh niên trẻ Việt Nam đến London (Vương quốc Anh) tham dự chương trình trong thời gian 7 ngày.

Trở về sau chương trình Mạng lưới Kết nối thanh niên toàn cầu của Hội đồng Anh - 90 Youth Voices for the Future, Hoàng Long chia sẻ những kinh nghiệm bản thân học hỏi được. 90 đại diện thanh niên truyền cảm hứng đến từ 45 quốc gia đã tập trung tại Hội đồng Anh tại London để cùng thảo luận các chủ đề hướng tới tương lai – một thế giới phát triển bền vững.

Long cho biết: “Mình thấy rất tự hào khi là một trong ba đại diện của Việt Nam tham dự hội thảo năm nay. Tại chương trình, chúng mình dành thời gian thảo luận về sự hợp tác, kinh nghiệm, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn trẻ đến từ các quốc gia khác nhau rất tự tin, hòa động, khao khát được chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng cá nhân và sẵn sàng kết nối với mọi người nhằm tìm ra ý tưởng, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với xã hội’.

Cũng theo Long, chương trình 90 Youth Voices for the Future tập trung vào các nội dung như xây dựng các cộng đồng và không gian hòa nhập, sử dụng công nghệ kỹ thuật số với mục đích tích cực và giới thiệu không gian xanh tới các thành phố. Các đại biểu trẻ sẽ được lắng nghe chia sẻ từ các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức thanh niên trên khắp Vương quốc Anh. Đồng thời, các lãnh đạo trẻ được trải nghiệm chuyến thăm quan các di tích lịch sử ở những thành phố mà họ ghé thăm.

Chuyến đi 7 ngày ở London giúp Long có cơ hội khám phá những địa danh nổi tiếng, mở rộng mối quan hệ bạn bè mới và cải thiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ. “Những trải nghiệm này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng và động lực để tôi tiếp tục hành trình khám phá và tự học hỏi trong tương lai”, Long nói thêm.

Từ góc nhìn thực trạng hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Sự phát triển quá nóng của nền công nghiệp, ý thức về bảo vệ môi trường, rác thải chưa được thu gom, xử lý là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Với kinh nghiệm thực hiện các dự án trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Long mong rằng, giới trẻ Việt Nam sẽ tích cực thực hành sống xanh, giảm phát thải thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm, các phương tiện giao thông xanh, giảm tiêu thụ rác thải nhựa dùng một lần, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và đại dương.

Long bày tỏ: “Những việc nhỏ sẽ góp phần lan tỏa thông điệp đến nhiều người, để mỗi người trong chúng ta có ý thức tốt hơn về bảo vệ môi trường sống. Từ đó góp phần chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững vượt qua các thách thức về biến đổi khí hậu”.

Khi theo học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường, Long cũng gặp một vài hiểu lầm phổ biến từ mọi người rằng, ra trường thì các bạn sinh viên chỉ có thể làm việc tại các công ty môi trường, các nhà máy thu gom - xử lý rác thải. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, chuyên ngành môi trường có nhiều hướng để sinh viên nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Hiện Long đang là sinh viên năm cuối nên anh dành thời gian thực tập tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường ĐH Cần Thơ. Tại đây, anh được các thầy cô tạo điều kiện tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học để trau dồi kinh nghiệm, tiếp thu thêm kiến thức chuyên ngành học.

Trong các thành tích học tập, Long ấn tượng về Giải Nhì vòng chung kết “Cuộc thi Thiết kế - Chế tạo thiết bị quan trắc môi trường” do Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong (MRC) tổ chức tại Vientiane – Lào.

Long chia sẻ: “Thiết bị đo độ ẩm đất đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu đến từ các viện trường, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các nhà quản lý và các doanh nghiệp tham gia hội nghị. Mình và các thành viên nhóm tự tin giới thiệu, trả lời các câu hỏi và thảo luận với những đại biểu quan tâm đến dự án. Ban tổ chức đánh giá cao sự sáng tạo, tính chuyên nghiệp từ dự án. Điều đó giúp nhóm đạt giải Nhì ở hạng mục độ ẩm đất. Cuộc thi đã mang đến cho mình rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ”.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Hoàng Long còn dành thời gian cho sở thích thể thao như đá bóng và cầu lông. Dự định trước mắt, anh sẽ tập trung học tốt các học phần cuối kỳ, hoàn thành tốt kỳ thực tập. Đồng thời, anh trau dồi kiến thức chuyên ngành vững chắc để hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà khoa học nghiên cứu về môi trường trong tương lai.

ThS Phan Kỳ Trung, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - trường ĐH Cần Thơ nhận xét: “Trong học tập, Hoàng Long là sinh viên nổi bật với sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong việc tiếp thu các kiến thức mới. Em chịu khó và sẵn sàng hỗ trợ những người xung quanh. Tính cách này giúp em dễ kết nối và gắn kết, làm việc nhóm hiệu quả. Tôi tin, em sẽ tiếp tục ghi dấu các cột mốc mới trên hành trình tri thức của mình".