Nàng mẫu 17 tuổi trở thành Á quân Face Of Vietnam-Asia

SVVN - Ấp ủ niềm đam mê về thời trang từ nhỏ, Bảo Ngọc bắt đầu chính thức đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình trở thành người mẫu năm 17 tuổi. Với sự chăm chỉ, cố gắng và siêng năng học hỏi của bản thân, Bảo Ngọc đã có được cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp - trở thành Á quân tại cuộc thi “Face Of Vietnam-Asia Model Festival” và nằm trong top dự thi Face Of Asia diễn ra tại Hàn Quốc.

Mình là Trần Thị Bảo Ngọc hay còn được mọi người thường gọi với biệt danh thân mật là Bống. Năm nay mình 17 tuổi và hiện đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Với ước mơ, cũng là niềm đam mê lớn nhất được trở thành người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn trên các sàn thời trang lớn trong và ngoài nước. Hiện tại, mình đang kết hợp song song vừa đi học, vừa tham gia trình diễn tại các show diễn với đa dạng các quy mô và nhà thiết kế khác nhau.

Niềm đam mê đã gắn bó với mình ngay từ lúc còn nhỏ. Khi chỉ mới là một cô bé 6 tuổi, mình đã rất yêu thích và chú ý theo dõi những sự kiện về thời trang, từ quần áo, họa tiết, kiểu tóc,... Càng lớn, sức hút của sàn diễn càng thôi thúc mình đến gần hơn. Nhưng khi ấy vì chưa có đủ điều kiện, vậy nên mình vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ. Tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ấy đến năm 17 tuổi, và mình đã có cơ hội được đặt những bước chân đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của bản thân.

Mình bắt đầu học nghề để trở thành người mẫu ở trung tâm huấn luyện, với sự chỉ dạy của cô Thanh Huyền Nguyễn. Vì là người mới, vậy nên mình cũng gặp rất nhiều khó khăn từ việc đi những đôi giày cao gót 13cm, 15cm, 17cm,... Đến cách catwalk đi theo nhạc, cách chuyển động cơ thể hay tư thế đứng, ngồi,…Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, cùng sự nỗ lực cố gắng trau dồi kiến thức, cũng như kỹ năng của bản thân, cho đến thời điểm hiện tại, mình đã có thể hoàn thành tốt hơn so với trước đây rất nhiều, có thể thoải mái trình diễn trên các sàn diễn lớn, tự tin hơn và mạnh dạn hơn thử sức tham gia vào các cuộc thi.

May mắn đã đến với mình, trong cuộc thi Face Of Vietnam-Asia Model Festival được tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Với sự nỗ lực của bản thân, mình đã giành được ngôi vị Á quân và được nằm trong top dự thi Face Of Asia diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 22/10 - 05/11/2023.

Có thể nói, người mẫu với mình là một công việc rất tuyệt vời. Giúp mình được đi đến nhiều nơi, trải nghiệm những điều thú vị và tiếp xúc thêm về nhiều nền văn hóa khác nhau. Là một người yêu thích thời trang, từ khi trở thành người mẫu bản thân mình đã được thay đổi nhiều phong cách mới lạ hơn, cập nhật những xu hướng thời trang hiện đại của trong nước và quốc tế. Đồng thời, người mẫu cũng là “cột mốc” đánh dấu sự trưởng thành của bản thân mình, giúp mình hoàn thiện con người hơn và có được những thành quả đầy trân quý.

Mình cho rằng, để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cần có rất nhiều yếu tố, đặc biệt là những kỹ năng trình diễn và cảm thụ âm nhạc theo trang phục và thần thái. Vậy nên, dù mới bắt đầu theo đuổi nghề chưa lâu, tuy nhiên mình luôn nghiêm túc với suy nghĩ, hướng đi của bản thân, nghiêm túc trau dồi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Một thần tượng rất nổi tiếng trong làng người mẫu Việt mà mình vô cùng hâm mộ chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Đây cũng là hình ảnh mà mình luôn muốn hướng đến, bởi lối catwalk tự nhiên, đầy năng lượng, cùng cách pose dáng ấn tượng của chị đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Và may mắn hơn cả khi trong một show trình diễn của Aquafina International Fashion Week mình đã có cơ hội được cùng diễn chung show với chị.

Mình vô cùng yêu thích một câu nói: “Tuổi trẻ hãy hết mình vì đam mê, mọi khó khăn hôm nay sẽ có được trái ngọt về sau”. Hiện tại và tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường người mẫu, với khát khao được chạm tay vào ước mơ từ khi còn bé của bản thân. Mong rằng mọi người sẽ luôn dõi theo và cổ vũ quá trình trưởng thành của mình!