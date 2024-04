Nếu bạn chưa thử sức sẽ không bao giờ biết hết năng lực của mình

SVVN - Sinh ra và lớn lên tại vùng đất “địa kinh nhân kiệt”, do đó Thu Võ luôn mang trong mình ý chí tự lập, tự cường. Đối với bất kể ngành nghề nào cũng vậy, cô bạn luôn mang trong mình tâm thế học hỏi và làm tốt nhất có thể. Trải qua nhiều ngành nghề, Thu Võ đã vượt qua bản thân, dám thử sức và theo đuổi với lĩnh vực còn nhiều mới lạ đối với bản thân cô.

Võ Thị Thu (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại Bình Định – nơi được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Hiện tại, Thu Võ đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở 2 TP.HCM và hiện đang là người mẫu ảnh tự do tại TP.HCM. Đồng thời bên cạnh đó, cô bạn cũng thường xuyên đi các tỉnh thành phố (từ Bắc đến Nam) để chụp hình thời trang cho các brand thiết kế, studio,...

Thu Võ chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn mình khá đam mê với công việc đi làm kiếm tiền, tự lực bản thân để không tạo ra gánh nặng cho gia đình, đồng thời cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình. Ngoài ra, mình còn thích việc làm đẹp cho bản thân với mọi người xung quanh, tạo niềm vui, không khí vui vẻ cho mọi người”.

Với nhiều sở thích như học thêm những ngôn ngữ mới, do xu hướng hội nhập của đất nước ngày càng cao, đồng thời giúp cho bản thân trở nên tự tin hơn trong công việc và ngoại giao với mọi người. Ngoài ra, vào những lúc rảnh Thu Võ cũng thường thích nghe nhạc, xem phim, nghiên cứu về những thứ khiến bản thân tò mò,…

Thu Võ thổ lộ: “Mình nghĩ rằng, lúc nhỏ ai cũng có vô vàn ước mơ, và ngay cả bản thân mình cũng không ngoại lệ. Khi ấy ước mơ của mình là cố gắng học thật giỏi để làm ba mẹ mình vui, chỉ cần ba mẹ vui là mình cũng vui. Sau này lớn hơn, đến những năm Trung học, mình bắt đầu dành niềm đam mê với công việc kinh doanh”.

Vì từ nhỏ chỉ thích công việc kinh doanh, hoặc ở gần gia đình. Tuy nhiên, từ khi vào Sài Gòn học tập, Thu Võ đã thấy được một thế giới đa dạng hơn, với nhịp sinh động, nhộn nhịp và tấp nập. Trước khi đến với công việc hiện tại, cô bạn từng đi làm tại công ty nhằm học hỏi kinh nghiệm, vừa học vừa làm. Trong quãng thời gian ấy, Thu Võ rất ngưỡng mộ khi thấy các anh chị tài giỏi, luôn xem họ là mục tiêu phấn đấu, cố gắng hơn. Sau này, khi bén duyên với nghề người mẫu, cô bạn lại thấy một thế giới đầy màu sắc khác. Không quá cứng nhắc nhưng vẫn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Vì vậy, Thu Võ đã tự nhủ, phải cố gắng để được như các anh, chị thâm niên trong nghề, vừa đầy năng lượng, vừa vui vẻ, yêu đời.





Từ ngày bắt đầu với công việc người mẫu ảnh, lúc vừa đi học vừa đi làm, cho đến thời điểm hiện tại đã tốt nghiệp đại học và dành toàn thời gian đi làm người mẫu, Thu Võ rất tin vào câu nói “nghề chọn người”. Vì thời gian đầu, cô bạn hoàn toàn không tự tin vào bản thân, do từ nhỏ không thích chụp ảnh. Tuy nhiên nhờ sự cổ vũ của mọi người, Thu Võ đã bắt đầu với việc công chụp lookbook thời trang và tập nhiều hơn trong mảng người mẫu ảnh, để rồi bén duyên với nghề. Qua đây, cô bạn cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn, những người anh, người chị đã đưa ra lời khuyên, cổ vũ, ủng hộ Thu thử sức với công việc người mẫu ảnh.

Ngoài ra, nhờ sự yêu thương của các anh, chị trong nghề mà Thu Võ đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người mẫu có tiếng, những người mà bản thân cô bạn từng chỉ nghĩ có thể thấy được trên tivi. Được làm việc và học hỏi kinh nghiệm từ các anh, chị kỳ cựu trong nghề là điều khiến Thu cảm thấy vô cùng may mắn.

Đối với Thu Võ, nghề nào cũng vậy, đều có những khó khăn riêng và bản thân Thu vẫn luôn tự nhủ nên học hỏi nhiều, trau dồi kỹ năng để có thể hoàn thành tốt các job chụp theo yêu cầu của brand hoặc studio,…Vì không ai là tài giỏi và hoàn hảo sẵn. Đôi lúc, sẽ có những khó khăn trong lúc làm việc, như thời tiết không tốt cho việc chụp ngoài trời, hay vì một lý do bất kỳ nào đó, tuy nhiên Thu và ekip vẫn luôn cùng nhau vượt qua, mỗi ngày trau dồi, cũng như vượt qua những thử thách mới giúp cô bạn tôi luyện bản thân hơn, tự tin hơn với công việc mà bản thân đang theo đuổi.

Và trong tương lai, Thu Võ sẽ cố gắng cải thiện bản thân tốt hơn, để có thêm nhiều cơ hội làm việc với các anh, chị trong nghề. Đồng thời, cô bạn sẽ cố gắng học hỏi thêm về các kiến thức kinh doanh, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, ba mẹ cùng các thành viên trong nhà. Cố gắng giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình.

Có một câu nói rất hay mà Thu Võ vẫn luôn yêu thích: “No challenge shall never know all its capabilities”- Chưa thử sức sẽ không bao giờ biết hết năng lực của mình.

(Ảnh: NVCC)