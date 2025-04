'Người thừa kế bất khả thi' Lee Jae Wook hoá thân thành nhân viên bán thời gian

SVVN - Nam diễn viên Lee Jae Wook sẽ đóng vai chính trong loạt phim mới của Netflix có nhan đề 'Honeycomb Project' (tên theo nghĩa đen).

Honeycomb Project là một bộ phim kinh dị giả tưởng, kể về câu chuyện của một người đàn ông ngoài 30 tuổi, Byeon Hyeok Jun, người bắt đầu một công việc bán thời gian lương cao, dẫn đến một loạt các sự việc bất ngờ.

Phim có tổng cộng 8 tập và Lee Jae Wook sẽ thu hút người xem bằng các pha hành động độc đáo khi trải qua hành trình kỳ lạ và sự đồng cảm khi còn là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 30.

Đạo diễn Han Jun Hee, được biết đến với các dự án phim như Coin Locker Girl, loạt phim D.P. và loạt phim Weak Hero đóng vai trò là người sáng tạo, trong khi đạo diễn Kim Da Min của bộ phim Makgeolli Will Tell You chỉ đạo dự án này.

Lee Jae Wook sẽ thử sức với chương trình giải trí thường kỳ đầu tiên của mình trong chương trình tạp kỹ Fresh off the Sea 2 của đài tvN, được phát sóng vào ngày 13/4. Nam diễn viên ​​sẽ thể hiện sức hút độc đáo của mình bằng cách kết hợp ăn ý với các diễn viên Yeom Jeong Ah, Park Jun Myun và Lim Ji Yeon. Ngoài ra, Lee Jae Wook cũng sẽ tham gia bộ phim truyền hình Dear Hongrang của Netflix, dự kiến ​​phát hành vào cuối năm nay.