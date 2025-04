Noo Phước Thịnh 'chơi lớn' khi quy tụ dàn 'sao khủng' trong concert, nói một điều làm ai cũng bất ngờ

SVVN - Hồ Ngọc Hà, Quân A.P và MONO chính là những tên tuổi sẽ góp mặt trong live concert của Noo Phước Thịnh khiến các fan không khỏi mong chờ.

Quân A.P là gương mặt đầu tiên tạo sự thích thú sẽ xuất hiện trong Noo’s chill night the concert. Gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi, Quân A.P sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát sâu lắng. Đây chính là sân khấu đầu tiên hai nam ca sĩ đứng chung, hứa hẹn bùng nổ 'visual'. Cả hai cũng đều có thế mạnh ballad, vì vậy phần kết hợp chắc chắn sẽ “luỵ tim” những khán giả yêu thích những bản nhạc suy.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Quân A.P mang lại cho tôi một năng lượng rất đàn ông, trẻ trung. Tôi có nghe nhạc Quân rất nhiều. Màu giọng của bạn rất đẹp. Bạn rất dễ thương, khi tôi mời bạn đã nhận lời ngay".

Đã có rất nhiều năm làm việc chung, bộ đôi Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh từng tạo nên nhiều thành công như 'bản hit'. Noo Phước Thịnh cũng nhiều lần làm khách mời trong các live concert của Hồ Ngọc Hà, tạo nên những phần trình diễn vừa ăn ý vừa mãn nhãn. Ngoài việc ủng hộ đàn em, Hồ Ngọc Hà còn mong muốn nối dài thêm những tiết mục song ca đầy ấn tượng của hai tên tuổi đẳng cấp hàng đầu.

Bất ngờ nhất chính là 'em trai quốc dân' MONO cũng xác nhận góp mặt trong đêm diễn của đàn anh. Khán giả đã vô cùng ngạc nhiên khi Noo Phước Thịnh công bố sẽ kết hợp cùng giọng ca Chăm hoa, bởi từ trước tới nay cả hai chưa từng làm việc cùng nhau, cũng không tương đồng về phong cách âm nhạc. Không chỉ là lần đầu tiên hát chung, đây cũng là lần đầu tiên Noo Phước Thịnh và MONO làm việc cùng nhau.

MONO cho biết rất vui khi đàn anh gửi lời mời, còn Noo Phước Thịnh cũng dành cho nam ca sĩ gen Z nhiều lời khen ngợi: “Tôi cũng rất bất ngờ với sự hết mình của MONO khi nhận lời tham dự live concert của mình. Em có năng lượng lan toả trên sân khấu rất đặc biệt, nên được khán giả yêu mến là điều dễ hiểu. Tôi cũng học hỏi nhiều từ sự tươi trẻ này".

Noo Phước Thịnh tiết lộ: “Tôi tính làm show vừa phải thôi nhưng ê kíp đã đẩy nó lên thành concert, mình không thư giãn được nữa. Dàn khách mời này không dễ để mời và quy mô khán giả cũng tương đối nên tôi buộc phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình đang làm".

"Làm liveshow sau 8 năm, tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của khán giả, dù thời gian chuẩn bị rất sát sao. Các 'bài hit' của tôi dù đã quen thuộc nhưng sẽ được khoác lên mình những chiếc áo mới, mang tinh thần mới, làn gió mới. Tôi cũng sẽ mở ra nhiều hộp nhạc mới, hay hơn, xinh đẹp hơn", nam ca sĩ chia sẻ thêm.