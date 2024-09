Người trẻ trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do

SVVN - 79 năm qua là một chặng đường dài, mỗi người đều có thể chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao của đất nước. Quốc khánh 2/9 là dịp mỗi người dân Việt Nam nhìn lại để trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Với lòng biết ơn về sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do mà còn không ngừng phấn đấu, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Mai Hải Yến - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP. HCM

Là một người trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tạo nhiều điều kiện để học tập, công tác và phát triển bản thân, mình tin chắc rằng không chỉ mình mà mỗi bạn trẻ Việt Nam luôn vô cùng biết ơn và tự hào trước sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, những người cộng sản kiên trung, bất khuất, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần.

Trong những ngày hướng về kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lịch sử, mình đã cùng các bạn sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Đó là những hành trình đến với các địa chỉ đỏ để dâng hương, tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha anh, cùng tìm hiểu sâu sắc hơn về các sự kiện lịch sử của dân tộc để từ đó thêm hiểu, thêm yêu quê hương đất nước và cùng hành động những điều ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng Tổ quốc. Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, thế hệ sinh viên chúng mình càng ý thức sâu sắc được rằng nền hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời và hạnh phúc của biết bao thế hệ đi trước.

Mình nghĩ rằng mỗi sinh viên với những thế mạnh, vai trò khác nhau, chúng ta cần tiếp tục học tập, rèn luyện không ngừng, đặc biệt phải biết, hiểu, tin và yêu lịch sử dân tộc, thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Chính điều đó sẽ định hướng, dẫn dắt sinh viên chúng ta biết sống đẹp, sống có ích và có khát vọng để trở thành những chiến sĩ trên nhiều mặt trận khác nhau, cùng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng tất cả sự tự hào về những thế hệ đi trước, mình cùng các bạn sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố nguyện bước các thế hệ cha anh, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng thực hiện khẩu hiệu “tận tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vừa qua chúng mình đã cùng nhau tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, qua đó đã đi đến nhiều nơi, thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị như thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng đường cờ Tổ quốc… đến với những người dân và các em thiếu nhi còn nhiều khó khăn để trao đi yêu thương, giúp đỡ và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mình tin rằng hình ảnh tử tế của những sinh viên Học viện nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng và góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Phạm Văn Mãi - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Duy Tân

Bác Hồ đã có câu nói bất hủ để lại cho muôn đời con cháu mai sau: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Mình luôn khắc sâu câu nói ấy trong tâm trí, bởi sự hi sinh của các thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nhân ngày 2/9, mình lại càng biết ơn đến những anh hùng đã ngã xuống vì đấu tranh cho độc lập tự do, hạnh phúc dân tộc, đã đổi hòa bình bằng máu thịt. Được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, mình nghĩ đây là một sự may mắn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn vô hạn đến lòng yêu nước, dũng cảm hy sinh bằng cả tính mạng của các thế hệ cha anh để đổi lấy sự hòa bình, độc lập, tự do cho chúng ta.

Là một sinh viên được sinh ra trong thời bình mình nghĩ rằng bản thân phải có trách nhiệm trong việc tìm hiểu về lịch sử hào hùng của cha anh ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiểu biết về lòng dũng cảm, sự hy sinh của các thế hệ trước đã đem lại sự hòa bình, độc lập và tự do cho chúng ta. Được sống và học tập trong thời bình, độc lập, tự do, mình luôn ra sức học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn để có thể cống hiến, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của bản thân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, đem đến những giá trị tốt nhất cho xã hội và mọi người xung quanh.

Hoàng Khánh Bảo Quyên - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM

2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 79 năm đánh dấu cột mốc vàng son, trong mỗi người Việt Nam trái tim hồng lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, rực rỡ, sự tin yêu, và lòng tự hào dân tộc.

Những thanh âm lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ấy vẫn được khắc ghi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh niềm tự hào về sự lãnh đạo tài tình từ Đảng và Nhà nước; chúng mình cũng được nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn của chiến trường ác liệt, về sự anh dũng chiến đấu, anh dũng hi sinh của những người con đất Việt kiên cường. Sinh viên Việt Nam ý thức mạnh mẽ việc tôn vinh tất cả những thế hệ cha anh đã hiến dâng cuộc đời mình cho vinh quang của dân tộc cho độc lập và tự do của Tổ quốc, một dịp trọng đại của toàn dân cả nước tưởng nhớ những người đã mất và cố gắng làm tròn trách nhiệm của những người đang sống. Đã quá nhiều sự hy sinh từ thế hệ cha anh để giờ đây, ngay lúc này từng lớp thế hệ con mình được tự do học hỏi, được mạnh mẽ vươn mình ra biển lớn.

Hoà bình, độc lập, tự do luôn là những giá trị cốt lõi mà mọi quốc gia mong muốn hướng đến, chúng ta không thể đánh giá, so sánh hay đong đếm được. Mỗi thời điểm khác nhau những giá trị này lại có những định vị khác nhưng đối với mình đó là giá trị của sự “biết ơn”. Mỗi sáng thức dậy chúng mình được ngắm nhìn bầu trời trong xanh, được học tập, được làm việc, được cống hiến; những ngày lễ, Tết, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay phấp phới trên bầu trời mà đôi khi còn nhuộm khắp các mái nhà cả một vùng đất, không khí hân hoan chờ đợi ngày lễ lớn của dân tộc vẫn luôn cháy bỏng như ngày đầu, không chút hạ nhiệt mà còn ngày càng mạnh mẽ, rực rỡ, đoàn kết một lòng. Đó là giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hiện hữu mà chúng mình cảm nhận được, từ đó cũng đặt ra cho mình trách nhiệm của một sinh viên Việt Nam khi được thừa hưởng những thành quả được đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt, tình yêu, hạnh phúc của hàng triệu triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh mới có được.

Vinh dự là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2024, đến với Thổ Châu mình hiểu hơn phần nào những khó khăn, những thiếu thốn trong cuộc sống của người dân; sự khắc nghiệt, kỷ cương từ những việc nhỏ nhất đã tạo nên kỷ luật thép, rèn giũa các anh chiến sĩ thêm phần dũng cảm, kiên cường ngày đêm bám biển, bảo vệ đất nước. Một hành trình tuy không dài nhưng vô vàn hoạt động ý nghĩa và tử tế được mang đến cho người dân, thiếu nhi và các anh chiến sĩ tại đảo Thổ Châu.

Mình được đến thăm và dâng hương đến anh linh các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Thổ Châu, cùng các anh em chiến sĩ tại Trung Đoàn 152 tăng gia sản xuất, dọn dẹp vệ sinh bờ biển và giao lưu văn nghệ; cùng tạo ra những tiết mục văn nghệ, những sân chơi thiếu nhi mà các em nhỏ tại đây có thể rất hiếm hoi được tham gia. Mỗi món quà nhỏ được trao đi bản thân mình đều được nhận lại những tình cảm quý báu để biết rằng dù sống trong thời bình nhưng ở đâu đó vẫn có những anh chiến sĩ từng phút từng giây bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ hoà bình dân tộc.

Ảnh NVCC