Nguyễn Đăng Minh - Thủ khoa toàn khóa và hành trình đưa công nghệ tạo giá trị cho cộng đồng

SVO - Nguyễn Đăng Minh là Thủ khoa toàn khóa ngành Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Anh gây ấn tượng với hàng loạt thành tích nổi bật như giải Ba Global Start-up Design Thinking Hackathon tại Hàn Quốc, nhiều giải thưởng khởi nghiệp và công nghệ quốc tế với dự án AI Vilutra, có bài báo khoa học tại hội nghị SOICT 2025 và được tuyển chọn tham gia chương trình NUS Young Fellowship tại Đại học Quốc gia Singapore.

Từ những bước đi dò dẫm đến danh hiệu Thủ khoa

Đăng Minh cho biết những năm đầu bước vào giảng đường đại học, định hướng của Minh vẫn còn nhiều mơ hồ. Thay vì chờ đợi đam mê đến một cách tự nhiên, Đăng Minh lựa chọn cách chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia các môi trường học tập và hoạt động khác nhau để khám phá khả năng của bản thân.

Điểm khởi đầu trong hành trình đó là khi anh tham gia Câu lạc bộ Lập trình ProPTIT. Tại đây, Minh có cơ hội học hỏi từ các anh chị khóa trên, rèn luyện kỹ năng lập trình và cùng bạn bè chia sẻ kiến thức chuyên môn. Từ những dòng code đầu tiên, nam sinh dần được thôi thúc tham gia các cuộc thi lập trình thi đấu và đạt được một số giải thưởng cấp trường, qua đó hình thành nền tảng chuyên môn và tư duy công nghệ.

Không dừng lại ở hoạt động câu lạc bộ, Đăng Minh tiếp tục thử sức trong môi trường nghiên cứu khi tham gia Lab về Nhận diện giọng nói tiếng Việt. Tại đây, Minh bắt đầu làm quen với việc xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo. Song song với đó, Minh tham gia Lab sáng tạo khởi nghiệp IEC và có cơ hội tiếp cận các dự án mang tính ứng dụng xã hội, tiêu biểu như ứng dụng dịch và dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đăng Minh chia sẻ: “Thời gian đầu, định hướng của mình vẫn chưa rõ ràng, nhưng mình nghĩ nếu không thử thì sẽ không biết mình phù hợp với điều gì. Qua từng trải nghiệm, mình dần nhận ra công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó có thể tạo ra giá trị và giúp ích cho con người”.

Dự án AI từ giảng đường vươn ra sân chơi quốc tế

Trong hành trình học tập và trưởng thành của mình, Đăng Minh cho rằng quãng thời gian 4 năm học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là nền tảng quan trọng giúp Minh từng bước định hình tư duy học thuật và con đường phát triển. Điều Đăng Minh trân trọng nhất trong những năm tháng đại học không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là sự tận tâm và những yêu cầu học thuật nghiêm túc từ các thầy cô. Chính môi trường học tập với tiêu chuẩn cao đã buộc sinh viên phải liên tục tư duy, tự học, rèn luyện khả năng tiếp cận công nghệ mới và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Đăng Minh ghi dấu ấn tại Đại học Quốc gia Singapore khi tham gia chương trình NUS Young Fellowship 2025.

Bên cạnh hoạt động học tập trên giảng đường, nhà trường cũng tạo ra nhiều sân chơi học thuật và cuộc thi sáng tạo để sinh viên có cơ hội cọ xát thực tế. Với Đăng Minh, một trong những dấu mốc quan trọng là cuộc thi PInnovation - Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Học viện tổ chức vào năm thứ tư. Tại đây, Minh cùng các cộng sự đã phát triển dự án Vilutra - hệ thống AI hỗ trợ truy tìm trẻ lạc tại các không gian công cộng như khu vui chơi hay trung tâm thương mại. Dự án xuất phát từ mong muốn giảm bớt sự hoảng loạn và rủi ro cho các gia đình khi xảy ra tình huống trẻ em bị lạc.

Dự án Vilutra đã giành giải Ba tại cuộc thi PInnovation và sau đó được nhà trường lựa chọn tham gia các sân chơi quốc tế. Từ bước đệm này, nhóm của Đăng Minh tiếp tục đạt nhiều giải thưởng như Best International Prototype do University of Technology Sydney tổ chức, Giải Nhất Excellence in Technology for Social Good tại Coding Fest của University of Sydney, Champion Track A tại Next Wave of Startup 2025, đồng thời có một bài báo khoa học được chấp nhận tại hội nghị SOICT 2025.

Đăng Minh gắn bó với CLB Lập trình ProPTIT - nơi thắp lửa đam mê và nuôi dưỡng tinh thần công nghệ.

Chia sẻ về chặng đường này, Đăng Minh cho biết: “Mình luôn biết ơn thầy cô và môi trường học tập tại PTIT. Chính những yêu cầu rất cao trong học tập và những sân chơi học thuật của trường đã giúp mình trưởng thành hơn, không chỉ về kiến thức mà còn về tư duy nghiên cứu, làm việc nhóm và theo đuổi các dự án công nghệ có giá trị cho xã hội”.

Hành trình trưởng thành từ trải nghiệm thực tế

Với Đăng Minh, kiến thức trên giảng đường chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng và rèn luyện qua môi trường thực tế. Ngay từ năm thứ hai đại học, Đăng Minh đã chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập, bắt đầu từ những vị trí thực tập sinh không lương để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, Minh có cơ hội làm việc tại BIVA, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Voice Bot. Tại đây, Minh được trực tiếp tham gia các bài toán về trí tuệ nhân tạo, học cách làm việc với khách hàng và từng bước đảm nhận vai trò dẫn dắt một nhóm nhỏ. Môi trường làm việc thực tế với áp lực và yêu cầu cao đã giúp Minh rèn luyện bản lĩnh, tư duy giải quyết vấn đề và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Đăng Minh cùng đội Vilutra tự hào đạt giải Excellence in Technology for Social Good Champion.

Những trải nghiệm đó cũng mở ra cho Đăng Minh cơ hội tham gia các chương trình và sân chơi quốc tế. Năm thứ ba đại học, Minh được nhà trường cử tham dự Global Start-up Design Thinking Hackathon Day tại Hàn Quốc và giành giải Ba với ý tưởng phát triển ứng dụng hỗ trợ người dị ứng thực phẩm. Sau đó, Minh tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình NUS Young Fellowship 2025 tại Đại học Quốc gia Singapore. Quá trình học tập và giao lưu cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia đã giúp Minh mở rộng góc nhìn và có thêm động lực theo đuổi các dự án công nghệ mang tính ứng dụng và giá trị xã hội.

Sau những trải nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong nước cũng như quốc tế, Đăng Minh cho rằng điều quan trọng với người trẻ không nhất thiết là bắt đầu bằng những mục tiêu quá lớn, mà có thể bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề nhỏ trong cuộc sống bằng chính chuyên môn của mình. Minh chia sẻ: “Mình nghĩ người trẻ không cần làm điều gì quá lớn lao ngay từ đầu. Hãy bắt đầu bằng việc giải quyết những vấn đề nhỏ xung quanh mình bằng chính kiến thức và chuyên môn của mình, giống như cách các dự án của mình ra đời từ những nhu cầu rất thực tế”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đăng Minh cho rằng thành quả hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ môi trường học tập, đồng nghiệp và những người đồng hành trong suốt hành trình. “Mình nhận ra rằng một cá nhân dù có cố gắng đến đâu cũng khó đi xa nếu thiếu một tập thể tốt. Mình rất biết ơn thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua”, Minh chia sẻ.

Đăng Minh cùng đội thi AllerFree – Allergies Free xuất sắc giành giải Ba tại Vòng Chung kết cuộc thi.

Hiện tại, sau khi tốt nghiệp, Đăng Minh đã bắt đầu một chặng đường mới khi làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia với vai trò Associate AI/ML Delivery Consultant. Đây được xem là môi trường chuyên nghiệp và có tính quốc tế cao, nơi Minh có cơ hội tiếp tục phát triển chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi các bài toán công nghệ ở quy mô lớn hơn. Khép lại câu chuyện của mình, Đăng Minh chia sẻ: “Tuổi trẻ là hành trình của trải nghiệm và sự sẻ chia. Mình hy vọng câu chuyện của mình có thể phần nào tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên mạnh dạn trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ và tìm được những người đồng hành trên con đường phát triển của mình”.

(Ảnh: NVCC)