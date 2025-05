Nguyễn Lan Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính với trái tim nhiệt huyết và khát vọng hội nhập

SVVN - Không chỉ sở hữu chất giọng miền Nam đặc trưng và ấm áp, Thanh Vy (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) còn chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả bằng khả năng “biến hóa” giọng nói đáng kinh ngạc, đặc biệt qua phần thi lồng tiếng nhân vật hoạt hình tại vòng chung kết Tell me by your voice (TMBYV) 2025.