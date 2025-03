Nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC sắp phải dừng hoạt động: Sinh viên và chủ trọ ứng phó ra sao?

Chia sẻ với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong), Yến Nhi (ĐH Kinh Tế TP. HCM) cho biết: “Mình đã nhận được thông tin này từ trước tháng Ba, nên khá yên tâm vì nơi ở hiện tại đã được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC như mặt nạ phòng độc, thang thoát hiểm, bình xịt cứu hoả... Tuy nhiên, một số bạn của mình thì chưa may mắn như vậy, các bạn đang rất lo lắng về việc phòng trọ đảm bảo an toàn PCCC sẽ bị đẩy giá cao sau khi chính sách có hiệu lực”.

Hoàng Tiến (năm thứ hai, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) chia sẻ: “Dù mục đích của quy định này rất tốt, nhưng sinh viên như bọn mình rất lo bởi vì tình trạng cung - cầu không đồng bộ. Khi nhiều nhà trọ không đạt chuẩn bị ngưng hoạt động, lượng phòng trọ đảm bảo an toàn sẽ khan hiếm, dẫn đến việc tăng giá và sinh viên chúng mình sẽ phải khó khăn trong việc tìm kiếm và chi trả cho khoản tiền này”.

Cô Hồng Phúc, phụ huynh của Gia Huy (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ nỗi lo ngại: “Tôi có phần hơi lo ngại do không biết chỗ con của mình đang ở trọ có đảm bảo PCCC hay không, nếu buộc phải rời đi đột ngột thì tôi cũng lo lắng con sẽ không có chỗ để ở. Tôi đã nói con hỏi chủ trọ để có phương án giải quyết phù hợp, đồng thời chủ động tìm kiếm thông tin của các phòng trọ khác".

Nắm bắt trước thông tin, nhiều chủ nhà trọ đã bắt đầu nâng cấp hệ thống PCCC từ sớm. Chị Lê Diệu, quản lý một tòa nhà cho thuê tại Gò Vấp, chia sẻ: “Chúng tôi đã chủ động làm thang thoát hiểm và trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. Việc đảm bảo an toàn không chỉ vì yêu cầu của chính quyền, mà quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng con người. Đặc biệt, khi người thuê phòng của chúng tôi ở đây đa số là các bạn sinh viên, vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các bạn khi không có phụ huynh bên cạnh càng phải hết sức chú trọng”.

Theo Luật sư Duy Anh (Hãng Luật A+), việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường nhà trọ và chung cư mini, khi các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều kiện PCCC tại các cơ sở kinh doanh này. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các chủ nhà trọ, chung cư mini chưa đáp ứng tiêu chuẩn PCCC phải chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống an toàn, bổ sung trang thiết bị phù hợp với quy mô và thiết kế của từng công trình. Việc siết chặt vấn đề kiểm tra, giám sát về PCCC không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo ra môi trường an toàn hơn cho người thuê, đặc biệt là sinh viên – nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những rủi ro cháy nổ trong các khu nhà trọ giá rẻ.

Cũng theo Luật sư Duy Anh, các nhà trọ không đáp ứng yêu cầu trên có thể bị đình chỉ hoạt động, theo Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng (Nghị định 144/2021/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, tại Điều 313, Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt lên đến 12 năm tù.

Luật sư Duy Anh nhấn mạnh, ngoài các vấn đề về PCCC, sinh viên cần đặc biệt lưu ý các yếu tố pháp lý quan trọng khi thuê trọ để tránh xảy ra tranh chấp cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân.

Theo Điều 163, Luật Nhà ở 2023, hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản. Do đó, sinh viên hoàn toàn có thể yêu cầu chủ nhà cam kết đảm bảo về PCCC rõ ràng trong hợp đồng thuê nhà. Trong đó, chủ nhà cam kết tuân thủ các quy định an toàn PCCC; có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC định kỳ và có trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra cháy do lỗi của chủ nhà.

(Luật sư Duy Anh, Hãng Luật A+)