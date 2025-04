Nhan sắc thăng hạng đầy quyến rũ của 'nàng Hậu' Việt xuất thân từ trường Luật khiến 'beauty fan' bất ngờ

SVVN - 'Miss Celebrity Vietnam 2024' Trương Thuỳ Trang đã có 1 năm nhiệm kỳ đầy thành công và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Sau 1 năm đăng quang, nhan sắc của cựu nữ sinh trường ĐH Luật TP. HCM được khen ngợi ngày càng thăng hạng.

Mới đây, 'nàng Hậu' Trương Thùy Trang đã góp mặt tại sự kiện về Miss tourism world 2025 sắp khởi động. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Người đẹp gen Z được đánh giá cao về khả năng ứng xử khéo léo khi xuất hiện trước đám đông.

Là cựu sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM, Thùy Trang sở hữu nhan sắc thanh tú với chiều cao 1m72, với số đo 3 vòng là 84 - 64 - 94cm. Sau 1 năm đăng quang Miss & Mister Celebrity Vietnam 2025 cùng 'nam thần' Đoàn Bảo Ân, cô nàng gen Z cho thấy sự trưởng thành rất nhiều.

Điều đó được thể hiện qua cách Thùy Trang trả lời câu hỏi từ truyền thông và cả trong cách chọn trang phục xuất hiện trước công chúng. Trước đó, khi đại diện Việt Nam tại Miss & Mister Celebrity International 2024, người đẹp đã lọt top cao và giành được giải "Best voice to the world", giải "National costume".

Hoa hậu Thùy Trang cho rằng, đây là cơ hội để cô nàng quảng bá hình ảnh và tài năng của người trẻ Việt. Không chỉ là nơi hội tụ của nhan sắc, bản lĩnh và tài năng, cuộc thi quốc tế năm nay còn là một biểu tượng cho thế hệ người trẻ toàn cầu đang hành động vì những mục tiêu lớn lao như bảo vệ môi trường, đề cao sự đa dạng, bình đẳng và chấm dứt mọi định kiến.

'Nàng Hậu' chia sẻ năm qua đã trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt và có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật. Với chiếc vương miện và trách nhiệm, cô nàng hy vọng sẽ tạo thêm cảm hứng cho các bạn trẻ khi tìm kiếm cơ hội tỏa sáng cho bản thân.

Thùy Trang hy vọng, cô gái kế nhiệm mình sẽ trở thành đại sứ truyền cảm hứng, mang hình ảnh người trẻ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, mùa giải năm nay không chỉ gói gọn trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm.

Sở hữu hình thể ưu nhìn và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Trương Thùy Trang hy vọng có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Đặc biệt trong thời gian tới, cô hứa hẹn sẽ còn tham gia một loạt các chương trình thời trang như Áo dài culture fashion show, Tourism heritage fashion fest, Celebrity International fashion runway...