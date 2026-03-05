Nhật ký Gen Z đi hiến máu tình nguyện: Tất tần tật về lần đầu được "cấp sổ đỏ"

HHT - Cuối năm vừa rồi, mình đã có chuyến vi vu vượt cầu, băng ngã tư để chinh phục “đại minh tinh” trong làng giấy chứng nhận mang tên Hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.

Lần đầu gia nhập “hội người hiến máu”

Kết quả của việc chơi chung nhóm với “một đứa dám rủ, hai đứa dám đi” là tam ca xóm nhà lá chúng mình đã có một buổi sáng “phóng zìn zìn” tay ga gần một tiếng đồng hồ di chuyển từ phường Phước Long đến phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM) để tham gia hiến máu tình nguyện.

Dù trước đó khi nghe cạ cứng dùng hết sức bình sinh để rủ rê thì mình lại nghĩ “kèo” này “hơi giãn”, chắc sẽ “bể” ngay phút thứ 89. Mình cứ nghĩ trước khi hiến máu sẽ không được ăn, giống như khi lấy máu để khám sức khỏe tổng quát, nên còn thầm mong mọi chuyện xảy ra thật “rốp rẻng” để về sớm mukbang một bữa cho thật đã.

Xóm nhà lá chúng mukbang trước khi "lâm trận".

Nhưng đến nơi, ba chiếc “máy farm công đức” còn chưa kịp hoạt động thì tụi mình đã va phải “bạch nguyệt quang” bữa sáng với bánh giò nhân thịt và bình trà đường do các anh chị trong ban tổ chức chuẩn bị. Mọi người khuyến khích ăn thiệt no, uống thiệt đã trước khi vào hiến máu.

Hiến máu xong, mình được tặng chữ thư pháp mang về.

Chưa kịp hí hửng, mình còn “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa” khi biết ngoài bữa ăn sập sàn, chúng mình còn được nhận thêm “sít rịt” quà tặng gồm mấy lốc sữa tươi, bức thư pháp tự chọn, ly giấy thân thiện với môi trường và cây xanh để bỏ túi mang về. Và chắc chắn không thể thiếu “sổ đỏ” - phiếu chứng nhận hiến máu tình nguyện. Lần đầu gia nhập “hội người hiến máu” của mình đã vô cùng “trộm vía” như thế!

Kiếp nạn thứ 49 của hội người có “sổ đỏ”

Trước khi hiến máu, mình được các anh chị y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 lấy ven tay để thử máu, đo huyết áp và mình bất ngờ được trả kết quả… “huyết áp em hơi cao”. Bạn mình thì lại nhận kết quả “huyết áp em hơi thấp”, cần nghỉ ngơi thêm, uống vài ly trà đường trước khi đo huyết áp lại lần thứ hai. Hai đứa mình đã dính ngay “chiêu hai Điêu Thuyền” vì đã thức đêm ôn luyện cho mùa thi cử.

"Trộm vía" không đau nha mấy bồ!

Ngoài kiếp nạn mang tên huyết áp, mình từng được hội-nhà-Z “sang tai” rằng kim truyền dịch có kích cỡ siêu to khổng lồ. Mình lo lắng, sợ hãi nhưng hóa ra đó chỉ là một “truyền thuyết đô thị” để cuộc trò chuyện của chúng mình có thêm “muối” mà thôi. Chiếc kim có hơi to chút, khi chích thì nhói như kiến cắn nhưng vẫn ổn áp, hóa ra mọi thứ cũng không quá đáng sợ như mình từng nghĩ!

Bên cạnh nỗi sợ kim tiêm, một “truyền thuyết đô thị” khác cũng khiến mình overthinking nhẹ chính là lời đồn hiến máu xong sẽ tự động… phát tướng! Nhưng thật ra, cơ chế của cơ thể sau hiến máu là cần được bồi bổ nên kích thích chúng mình ăn ngon, ngủ kỹ hơn để tái tạo năng lượng mà thôi. Nên việc bồ có tăng cân hay không còn tùy thuộc vào “nghị lực” của bản thân trước trà sữa, đồ ăn vặt.

+1 máy ghiền mang tên “farm công đức”

Sau khoảng hơn 10 phút hiến máu, mình vẫn tràn đầy năng lượng mà không bị choáng váng gì. Phải nói là “trộm vía” vô cùng! Chắc do được ăn uống tẩm bổ và nghỉ ngơi rồi. Vượt qua hết mọi “kiếp nạn”, mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi cầm trên tay giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa ở tuổi 19. Cảm giác chụp hình với “sổ đỏ” để flex nhẹ trên Lóc Kẹt khiến ngày Chủ nhật của mình rực rỡ hơn hẳn.

"Flex" nhẹ "sổ đỏ" thôi bạn ơi!

Mình đã thành công chinh phục cuốn "sổ đỏ" đầu đời.

Cũng chính khoảnh khắc đó, mình nhận ra hội học sinh - sinh viên với hầu bao eo hẹp vào mỗi cuối tháng như mình lại có cả một gia tài vô cùng quý giá có thể giúp đỡ mọi người xung quanh. Mình cũng có ý thức hơn về việc chăm sóc bản thân. Thay vì thức khuya, ngủ muộn hay ăn uống theo kiểu “hữu duyên” thì chúng mình bắt đầu tìm hiểu về những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và tập làm quen với giờ giấc như “anh trai” Sơn.K khi đi ngủ vào lúc 9 hay 10 giờ tối.

Nếu bồ cũng đang phân vân không biết có nên gia nhập hội tình nguyện hiến máu hay không thì đây chính là tín hiệu vũ trụ “nhả vía” cho mấy bồ mạnh dạn đăng ký hiến máu vào sự kiện Chủ Nhật Đỏ sắp tới nha!