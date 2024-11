Những tấm gương tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương

SVVN - 36 gương thanh niên xuất sắc được vinh danh ‘Giải thưởng Lương Định Của 2024’, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển kinh tế. Những tấm gương này không chỉ tạo dựng thành công từ các mô hình kinh doanh bền vững mà còn góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương trên khắp cả nước.

Ngày 15/11, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lương Định Của đã công bố danh sách 36 gương thanh niên xuất sắc được trao giải thưởng lần thứ XIX. Những gương mặt này là đại diện tiêu biểu cho sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giải thưởng Lương Định Của năm 2024 vinh danh 22 nam thanh niên (chiếm 61,11%) và 14 nữ thanh niên (chiếm 38,89%). Độ tuổi của các cá nhân đạt giải trải dài từ 18 đến 35 tuổi, trong đó có 12 người ở độ tuổi từ 18 - 30, còn lại là từ 31 đến 35 tuổi. Đặc biệt, trong danh sách có 9 thanh niên đến từ các dân tộc thiểu số như Mường, Tày, Jrai, Thái, Mông, cho thấy sự đa dạng trong các mô hình khởi nghiệp và phát triển kinh tế của thanh niên các dân tộc.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn, cho biết: Các thanh niên nhận giải thưởng đều là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giám đốc hợp tác xã, hoặc hộ kinh doanh, trang trại. Họ là những người khởi xướng và điều hành các mô hình kinh tế, từ việc trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản đến phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Một số gương thanh niên tiêu biểu có thể kể đến như Đinh Công Thuần - Giám đốc Hợp tác xã Green Life (Hòa Bình), người đã tạo dựng mô hình nông sản sạch và phát triển các sản phẩm hữu cơ phục vụ thị trường. Nguyễn Văn Luân - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên (Thái Bình), với mô hình sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao. Hay Thạch Thị Kim Hoa (Bình Dương), với mô hình Vườn Lan Thạch Hoa đã trở thành điểm đến nổi tiếng của nhiều du khách và khách hàng yêu thích hoa lan.

Mô hình kinh doanh của các thanh niên này đã tạo ra nguồn thu lớn, với doanh thu từ 1 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của nhiều vùng miền. Không chỉ vậy, các mô hình này còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, với 918 lao động thường xuyên và 1.647 lao động theo mùa vụ.

Ngoài ra, nhiều thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của còn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ví dụ như Nguyễn Hoàng An Khương - Giám đốc Công ty TNHH The Greenmart Vietnam (TP. Hồ Chí Minh), đã xây dựng một hệ thống sản xuất thực phẩm sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Hay Kpă Séo - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên xã Đất Bằng (Gia Lai), với mô hình sản xuất nông sản hữu cơ đạt chuẩn quốc tế.

Những gương thanh niên này không chỉ làm gương sáng trong kinh doanh mà còn là những tấm gương vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trì xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Họ là những người không ngừng học hỏi, sáng tạo và tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX, năm 2024 không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu xuất sắc của các cá nhân mà còn là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ đối với thanh niên Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong mọi lĩnh vực. Những gương thanh niên này xứng đáng là hình mẫu cho thế hệ trẻ học hỏi và noi theo trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước.