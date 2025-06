NICKY tung MV 'tuyệt đối điện ảnh' cùng tuyên bố khiến Trấn Thành và Chi Pu thích mê

SVVN - Sau gần 1 thập kỷ debut, NICKY ra album solo đầu tay cùng sự hỗ trợ từ dàn anh trai đỉnh cao như Công Dương, Negav, Ali Hoàng Dương,Hải Đăng Doo.

Mới đây, NICKY đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên DNA, mở đường cho EP đầu tay chuẩn bị ra mắt vào tháng 8 tới đây cùng sự kiện Fan Meeting. DNA đánh dấu lần hiếm hoi NICKY “tự đứng trên đôi chân mình”, cân trọn phần hát, rap, nhảy, sau gần 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật dưới trướng ST.319 Entertainment.

Ngay sau đó, DNA đã được Chi Pu và Trấn Thành đồng loạt dành lời khen. Ca khúc DNA thuộc thể loại Dance pop, với nhịp điệu nhanh, mang tinh thần trẻ trung và phóng khoáng.

Được nhà sản xuất TDK “đo ni đóng giày” cho giọng hát và phong cách của NICKY, DNA gây ấn tượng bởi ca từ nghịch ngợm pha trộn cùng âm hưởng của những bản hit gắn liền với thế hệ 8X - 9X đời đầu. Có thể nói, DNA đã khai phá một khía cạnh hoàn toàn mới của NICKY, cá tính và “cool ngầu” hơn, khác hẳn màu nhạc trước đó của nhóm MONSTAR cũng như ca khúc Thật quá đáng để yêu mà NICKY từng song ca với AMEE.

Điểm thú vị của ca khúc DNA còn nằm ở lối chơi chữ tinh quái, thể hiện sự tự tin về bản sắc cá nhân của NICKY, cho đến sự tự tôn về xuất thân qua câu hát: “NICKY where u get that? My Dad ok?”. Đồng thời, NICKY còn bày tỏ niềm tự hào về quê hương Việt Nam khi gợi nhắc đến những điều bình dị, truyền thống như “Dép lào nhưng mà So Cool”, “Nếp cẩm không phải Soju”.

Giữ đúng tinh thần phá cách trong âm nhạc, MV DNA tựa như chuyến phiêu lưu đa màu sắc, đưa người xem đi qua những bối cảnh hết sức đời thường nhưng được khoác một lớp áo thời trang và ánh sáng, tông màu theo hơi hướng điện ảnh. NICKY đi theo tạo hình một chàng trai chất chơi, rong ruổi khắp các hàng quán, ngõ hẻm để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bên những người thân yêu. NICKY còn thể hiện vũ đạo lạ mắt, tràn đầy năng lượng trong MV, hứa hẹn sẽ lan tỏa trên mạng xã hội trong thời gian sắp tới.

MV DNA cũng quy tụ dàn “cameo” hùng hậu - dàn anh trai Công Dương, Negav, Ali Hoàng Dương, Hải Đăng Doo cùng Liz Ngụy Thùy Linh, Emma Nhất Khanh, Leixvin.

NICKY là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của ST.319 Entertainment, được coi như “anh cả” của dàn nghệ sĩ gồm GREY D, Vương Bình, AMEE. Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, từ trưởng nhóm MONSTAR đến một nghệ sĩ độc lập, NICKY luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ nhờ tinh thần chăm chỉ, tính cách tích cực, hài hước và cả sự chăm sóc, quan tâm đến đàn em chung nhà ST.319. Chính thức ra mắt EP đầu tay và tổ chức sự kiện Fan Meeting trong tháng 8, NICKY cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc.