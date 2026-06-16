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Nikken Sekkei giới thiệu Daikin Air Tower – công trình tiên phong về kiến trúc xanh tại Việt Nam

P.V

Trong làn sóng đô thị hóa nhanh tại Việt Nam, bài toán về môi trường làm việc, chất lượng không khí, giao thông và phát triển đô thị bền vững ngày càng được quan tâm. Với kinh nghiệm từ Nhật Bản, Nikken Sekkei giới thiệu những giải pháp kiến trúc hướng tới tương lai xanh, thông minh và lấy con người làm trung tâm.

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Ngày 5/6, Nikken Sekkei Ltd và Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam tổ chức chương trình tham quan công trình và hội thảo “Hơn cả Phát triển Bền vững: Kiến tạo Tương lai Đô thị TOD & Kiến trúc xanh” tại TP.HCM. Điểm nhấn của sự kiện là tòa nhà “Daikin Air Tower” – trụ sở mới của Daikin Vietnam, công trình đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Bạch kim ở cả ba hệ thống LEED, WELL và LOTUS.

Trong đó, Nikken Sekkei đảm nhiệm thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở và tư vấn chứng nhận môi trường, Daikin Air Tower được xem là minh chứng cho sự kết hợp giữa công nghệ, hiệu quả năng lượng và không gian làm việc lành mạnh. Công trình ứng dụng nhiều giải pháp như thiết kế mặt đứng giảm hấp thụ nhiệt, tái sử dụng nước mưa, kiểm soát chất lượng không khí trong nhà và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản cùng trao đổi về mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), công trình xanh và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Nikken Sekkei tiếp tục hướng tới mục tiêu đóng góp vào quá trình kiến tạo những đô thị bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, môi trường và chất lượng sống.

P.V
#Kiến trúc xanh #Daikin Air Tower #Nikken Sekkei #Đô thị bền vững #Công trình xanh #Chứng nhận LEED #Giao thông công cộng

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