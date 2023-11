NTK trẻ Xa Lan mang kết tinh của hội họa, thời trang với giấc mơ về chiếc yếm đào Việt Nam

SVVN - Bộc lộ năng khiếu hội họa và sự yêu thích thời trang ngay từ khi còn nhỏ. Khơi dậy nguồn cảm hứng từ chiếc yếm đào của Việt Nam và vẻ đẹp văn hóa con người Việt, Xa Lan khao khát được cống hiến hết mình cho nghệ thuật và thời trang, vươn tới những giá trị ẩn sâu trong mỗi tác phẩm.

“Tôi cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một môi trường mà nghệ thuật, hội họa và thời trang luôn ở bên”

Năng khiếu hội họa và sự yêu thích thời trang đã được Xa Lan bộc lộ ngay từ khi chỉ mới 2-3 tuổi. Cô gái ngày đó với đôi bàn tay nhỏ bé đã tự cầm bút bi có sẵn ở nhà để vẽ những bức tranh đầu tiên với hình hài một cô gái, các thiết kế váy đầm và tự ghép chúng lại để phối lên nhau. Thay vì xem các chương trình dành cho trẻ em, Xa Lan mê mẩn hàng giờ với việc vẽ các khuôn mặt đủ loại cảm xúc, các chương trình về haute couture (May đo cao cấp - Tiếng Pháp), nhạc giao hưởng thính phòng, lịch sử văn hóa và nghệ thuật của những nền văn minh cổ đại. Trong ký ức xưa ấy, Xa Lan cảm thấy may mắn, khi ngay bên cạnh hàng xóm có các chú họa sĩ trẻ, với một kho tranh của Hà Nội thời bấy giờ.

Xa Lan cho biết, khi còn nhỏ, cô cũng rất ham chơi, bà ngoại, mẹ và các dì luôn phải đi tìm cô con gái về để ăn cơm. Mỗi lần như vậy, mọi người đều thấy cô gái ấy đang cặm cụi vẽ và bày giấy bút ở một góc nào đó, “tập làm” Leornardo Da Vinci vẽ tranh người khỏa thân để học về giải phẫu, rồi lắp những chiếc váy dạ hội bằng giấy vào hình người, với nhiều kiểu phong cách khác nhau. Những chiếc váy dạ hội khiến Xa Lan mê mẩn từ các nhà thiết kế hàng đầu những năm 199x-200x là: John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, hay những show diễn hàng đầu của các thương hiệu lớn như Dior, Yves Saint Laurent, Chanel,...

Thấy con gái có thiên hướng nghệ thuật rõ nét, chính mẹ cô là người đã tạo điều kiện cho Xa Lan được nhìn thế giới nghệ thuật ở nhiều góc độ hơn, tạo điều kiện cho cô học về nhạc giao hưởng và múa. Từ đó giúp Xa Lan có cơ hội được thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn ở Nhà hát Lớn (Hà Nội). Xa Lan nhận ra ở đây, những vị khách quý thuộc giới tinh hoa ở dưới khán đài sân khấu, đều ăn vận vô cùng sang trọng, quyến rũ và lịch sự.

Có những trải nghiệm sâu sắc về nghệ thuật phương Tây ngay từ nhỏ, với chuẩn mực thưởng thức khắt khe, Xa Lan lần nữa đã tự tìm tòi về những điều mới, ngay trong cuộc sống thường ngày của người Việt Nam. Cô có niềm yêu thích đặc biệt với sự quyến rũ của ả đào Kinh Bắc, ca trù Việt Nam, các ca khúc của nhạc công, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Nguyễn Vĩnh Tiến, hay của ca sĩ Ngọc Khuê. Hình ảnh những cô ca nương ngày xưa mặc yếm đào với dây buộc cổ, để lộ phần vai và lưng vừa gợi cảm, vừa kín đáo khiến Xa Lan cảm thấy vô cùng tự hào về nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Cứ như vậy, Xa Lan đã tự tay thiết kế và may đo riêng các bộ đồ với dáng cổ áo yếm điệu đà, để diện mỗi ngày. Khi đi học, trong cặp sách của cô luôn mang vở vẽ để thiết kế, thay vì đầy đủ sách giáo khoa và vở bài tập. Xa Lan tự may đo riêng với chất vải cao cấp do cô tiết kiệm tiền để mua, làm ra những bộ đồ mà một Xa Lan có. Thậm chí, Xa Lan còn từng lấy khăn đỏ để làm nơ buộc tóc, lấy bút xóa để vẽ họa tiết trang trí áo khoác đồng phục cho bạn thân. Do đó ở trên lớp, cô cũng thường xuyên bị nhắc nhở.

Mọi thứ thay đổi khi Xa Lan may mắn gặp và được một họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam nhận làm học trò. Mỗi ngày, Xa Lan đều đến nhà thầy học và làm bài tập, ngồi dưới chân cầu thang bằng gỗ nhà thầy để vẽ. Sau khi về nhà, cô lại tiếp tục vẽ không quản ngày đêm, thậm chí khóa trái cửa và không chịu ăn nếu chưa hoàn thành xong bức tranh. Tuy nhiên, cũng do luyện tập quá nhiều, dẫn đến hiện tại, những ngón tay cầm bút, cầm cọ của Xa Lan đều bị vẹo, cong méo, lệch khớp và chai sần. Điểm các bài vẽ của cô khi ấy liên tục đạt 9,75, vì thầy của Xa Lan từng nói: “Trong nghệ thuật, không có điểm 10, nên thầy chỉ cho em từng đấy được thôi”.

Với sự nỗ lực của bản thân, những ngày sau đó, mỗi khi thấy Xa Lan đến sớm, thầy luôn chạy ra đón và cùng cô chuẩn bị các lọ sơn. Song, cô luôn ghi nhớ lời thầy tâm sự khi ấy: “Lan Phương à, cuộc đời thầy chưa bao giờ chuẩn bị màu cho ai, thầy chỉ làm cho cho em thôi đấy. Sau này khi trở thành ai đó, em hãy nhớ, thầy là người thầy đầu tiên của em”. Từ đó, Xa Lan nhận ra thầy giáo đã tin tưởng cô rất nhiều, từ một cô gái nhỏ bỡ ngỡ, Xa Lan ngày càng có dũng khí để tự tin hơn, quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật và thời trang theo cách riêng của mình.

Bước vào Trung học phổ thông, trong suốt 3 năm học, mỗi ngày Xa Lan đều dành nửa ngày học trên lớp và nửa ngày còn lại tự mình đi xe buýt đến trường Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Công nghiệp hay Học viện thời trang London ở Tây hồ, xin được hòa mình vào các anh, chị sinh viên trong các giờ giảng, giờ học vẽ, học “ké” về kỹ thuật may mặc, rập, thiết kế thời trang để làm nên những chiếc váy có màu sắc, đường nét và cấu trúc đặc biệt. Bên cạnh đó, mẹ cô cũng thường xuyên đưa con gái tham dự các buổi trình diễn thời trang và triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội, mua về cho Xa Lan những tác phẩm để cô được tận tay nghiên cứu.

Có thể nói, năm 17 tuổi chính là năm bước ngoặt đối với Xa Lan, khi cô cảm thấy những kiến thức của bản thân vẫn còn vô cùng hạn chế và muốn bứt phá ở những môi trường rộng lớn hơn. Do đó, Xa Lan đã tự mình tìm kiếm, mày mò theo học các bậc thầy, về kỹ thuật may mặc cao cấp Haute Couture nổi tiếng trên thế giới.

Bước ngoặt!

Vì nơi đi học của Xa Lan gần chợ Hôm và “phố vải” Phùng Khắc Khoan - chợ vải trung tâm nổi tiếng nhất của Hà Nội, nên từ nhỏ cô đã trở thành gương mặt thân quen với những người bán vải và phụ liệu may mặc nơi đây. Xa Lan đắm chìm, say mê tìm tòi, nghiên cứu với hàng trăm nghìn loại vải. Từ đó tạo ra những mẫu váy, mẫu áo yếm, những chiếc kẹp nơ, bờm tóc, chiếc túi. Sau một khoảng thời gian, Xa Lan nhận ra, có rất nhiều các chị, em yêu thích những món đồ do cô tự làm. Vì vậy, ngay khi còn là một thiếu nữ, Xa Lan lần đầu tiên khởi nghiệp với số vốn 0 đồng. Thu nhặt những kinh nghiệm, dần Xa Lan hiểu rằng, nếu chỉ đơn giản là may mặc truyền thống, thì giá trị mang lại cho người lao động không cao. Tận mắt chứng kiến chú dì của mình làm may đo thời trang tại Linh Đàm những năm 1990 - 2000. Xa Lan cảm thấy xót xa khi những người họa sĩ, thợ may phải dành rất nhiều thời gian, chi phí, vất vả làm nên một thành phẩm, nhưng lại thu về số tiền công ít ỏi.

Nhận thấy bản thân không thể đi theo lối đi mòn của sinh viên nghệ thuật là chỉ đi học ở trường và sau đó đi làm luôn. Xa Lan khát khao có kiến thức nhiều hơn về thế giới ngoài kia, mong muốn làm được những thứ thời trang và nghệ thuật có giá trị. Do đó, Xa Lan đã có quyết định táo bạo, vừa học vừa làm, song song giữa thời trang, hội họa và đầu tư, tuy nhiên phải là những kiến thức cập nhật mới nhất của thế giới.

Xa Lan luôn chịu khó tìm tòi các giáo trình của nước ngoài về nghệ thuật, thời trang, kỹ thuật may mặc, trào lưu, xu hướng, tư duy duy mỹ mới nhất của thời đại. Cô muốn được đi ra ngoài để khám phá, hiểu hơn về cách suy nghĩ, cách sống, cách ăn mặc, thưởng thức của những con người xuất chúng, có tâm và có tầm trong xã hội là như thế nào. Từ đó, có thể tạo ra một điều gì đó không chỉ đẹp, mà còn phải có ý nghĩa và được công nhận xứng đáng.

Không chỉ là sự xa hoa, mà nghệ thuật và thời trang có giá trị ẩn sâu về văn hóa thì thật sự quý giá!

Trải qua quá trình học tập và tích lũy, Xa Lan nhận ra: “Thời trang không chỉ dừng lại ở sự phù phiếm xa hoa, mà những giá trị ẩn sâu trong mỗi thiết kế mới là thứ quý giá của một tác phẩm”.

Từ đam mê đến “Độc bản” yếm đào và phong cách nghệ thuật Oreism

Ngay từ khi còn là sinh viên ngành Kinh tế Đầu tư, Xa Lan vinh dự được bầu cử trở thành Phó Chủ tịch của một tổ chức trẻ về đầu tư. Từ đó giúp cô có cơ hội được tiếp xúc và làm việc cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng, tham gia vào nhiều sự kiện đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước. Được tiếp xúc với nhiều phụ nữ tài giỏi, có tâm và có tầm. Với sự quan sát của bản thân, Xa Lan cũng hiểu được về cách người phụ nữ nên “ăn vận” thế nào trong những sự kiện quan trọng ấy.

Với kinh nghiệm được xây đắp nhiều năm về hội họa và thời trang, Xa Lan quyết định sẽ cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp nghệ thuật, thời trang. Xây dựng hình mẫu người con gái Việt Nam với tài năng thiên bẩm và nghị lực phi thường. Cô tin tưởng vào vẻ đẹp đầy nội lực, thâm trầm, đài các và tinh hoa của người phụ nữ Việt Nam. Với mỗi người con gái, Xa Lan sẽ tìm ra nét cá tính, nét đẹp, tài năng, phẩm chất của mỗi người, tổng hòa kết tinh tạo nên một màu sắc riêng, đặc biệt là nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo.

Trong văn hóa Việt Nam, Yếm Đào là trang phục truyền thống gắn liền với hình ảnh người con gái “thắt đáy lưng ong”. Ta thường nhìn thấy hình ảnh áo yếm xuất hiện cùng những cô Ả đào Kinh Bắc tài năng ngày xưa. Yếm đào thường được mặc trong những ngày lễ hội lớn, tươi vui, gợi cảm nhưng vẫn kín đào. Vậy nên, “Độc bản Yếm Đào” được sinh ra để tôn vinh Người con gái Việt với vẻ đẹp e lệ, tiềm ẩn không dễ thấy, thâm trầm mà đài các như viên đá quý giá, kết tinh ẩn dấu bên trong lớp đất đá xù xì.

“Làm thời trang luôn cần tư duy đổi mới, sáng tạo để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật để đời. Và độc bản thời trang chính là đỉnh cao của thứ nghệ thuật đó”. Xa Lan luôn tin tưởng, hiểu và trân trọng nguồn cội để rồi kiên định với bản ngã và tự mài dũa nên chính mình. OREISM với ORE nghĩa là kết tinh – Là thuật ngữ mà Xa Lan sáng tạo ra để định hình phong cách hoạt động nghệ thuật và thiết kế của chính mình - Tôn trọng vẻ đẹp riêng của mỗi người con gái với văn hóa và nét thâm trầm, đài các, tinh hoa rất riêng biệt của Việt Nam.