Nữ du học sinh 2K6 kể lại 9 giờ bay "thót tim" từ vùng chiến sự

SVO - "Chưa bao giờ hành trình về nhà lại dài và đầy lo âu đến thế", Ngô Ngọc Gia Hân (sinh năm 2006) sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại trường S P Jain School Of Global Management, thốt lên khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài sau chuyến bay bão táp từ Dubai.

Chuyến bay lúc 3 giờ sáng và nỗi lo bị kẹt lại

Gia Hân sang Dubai từ tháng 9/2025 theo chương trình học của trường. Trong mắt cô nữ sinh, đây từng là một vùng đất năng động với những cơ hội kinh tế rộng mở. Khi xung đột nổ ra, Dubai không phải mục tiêu trực tiếp, bầu không khí bất an bắt đầu bao trùm. Tính đến chiều ngày 2/3, các không phận quan trọng như Dubai, Abu Dhabi và Doha vẫn trong tình trạng đóng cửa khiến việc trở về Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

May mắn mỉm cười khi vào ngày 4/3/2026, Hân đặt được tấm vé quý giá để về Hà Nội. "Đêm đó, mình ra sân bay làm thủ tục với tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 3h40 ngày 5/3, nhưng sự cố bắt đầu xảy ra", Hân nhớ lại.

Chuyến bay bị thông báo hoãn (delay) hơn 1 tiếng 30 phút. Trong giây phút đó, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí cô gái trẻ: "Mình thực sự hoảng loạn vì lo tình cảnh hủy chuyến sẽ lặp lại. Không phận khu vực này chưa ổn định, cứ đóng rồi mở liên tục. Mình chỉ sợ chuyến bay về Hà Nội sẽ không thể cất cánh".

Gia Hân sang Dubai du học được khoảng hơn 6 tháng.

"Ra khỏi không phận Trung Đông mới thấy mình được sống lại"

Sau thời gian chờ đợi nghẹt thở, hiệu lệnh cất cánh cuối cùng cũng vang lên. Tuy nhiên, hành trình trên không cũng chẳng hề êm ả. Suốt quãng đường bay qua khu vực nhạy cảm, máy bay liên tục rung lắc mạnh khiến hành khách không khỏi bất an.

Trước khi về nước, Hân và các bạn hầu như chỉ ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Theo thông báo từ Bộ Giáo dục UAE, học sinh sinh viên được nghỉ xuân 3 tuần kể từ ngày 3/3/2026 trùng với thời điểm xung đột diễn ra.

Trở về trong vòng tay người thân tại Hà Nội, Gia Hân vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cảm thấy mình quá đỗi may mắn. Với cô, hành trình từ Dubai lần này không chỉ là một chuyến bay, mà là một trải nghiệm nhớ đời về ranh giới mong manh của sự an toàn trong vùng tâm điểm biến động.