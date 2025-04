Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân với bảng thành tích nổi bật trên hành trình trở thành công dân toàn cầu

SVVN - Lê Thị Hà Thu, sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất sắc trở thành chủ nhân của các học bổng toàn phần dành cho nhà lãnh đạo trẻ tại tại Bali (Indonesia), Bangkok (Thái Lan) và nhiều học bổng khác. Với bề dày thành tích trong nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa, Hà Thu hướng tới tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại châu Âu sau khi tốt nghiệp.

Hành trình trở thành nhà lãnh đạo trẻ hướng tới phát triển bền vững

Có cơ hội theo học tại ngôi trường đại học hàng đầu về Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại Việt Nam là động lực để Hà Thu không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Trong 2 năm đầu đại học, với vai trò là Ủy viên Ban Điều hành - Ban Đối ngoại - Hội Sinh viên - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Thu đã hăng hái tham gia vào phong trào sinh viên, thanh niên thông qua việc tổ chức các chương trình kết nối và học thuật dành cho sinh viên với nhiều vai trò khác nhau, tiêu biểu như: Trưởng mảng Báo chí Cuộc thi Tầm Nhìn Thương Hiệu 2023; Ban tổ chức của nhiều chương trình, hội thảo khác như: NEU Youth Festival, Chia tay khóa cuối, Ngày hội Học sinh Sinh viên 9/1,…

Nhờ những đóng góp đáng kể trên, Hà Thu đã vinh dự nhận được Giấy khen có Đóng góp Xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2022-2023, Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố năm học 2023 - 2024 trao tặng bởi Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội. Đây một trong những danh hiệu danh giá nhất dành cho Sinh viên Việt Nam với điều kiện khắt khe trên 5 tiêu chí: Học tập tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt.

Bên cạnh kinh nghiệm lãnh đạo trong hoạt động ngoại khóa, Hà Thu cũng nổi bật với bề dày nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc. Trải nghiệm làm việc với vị trí Partnership Management (Quản lý Đối tác) tại WeShare.asia (doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, ứng dụng đa nền tảng mà người dùng có thể quyên góp vào các quỹ từ thiện, tổ chức xã hội chỉ từ các đơn hàng thường ngày của mình như ở Shopee, Tiki, Lazada… mà không phát sinh chi phí) đã ấp ủ niềm đam mê của Hà Thu về các mô hình khởi nghiệp xã hội, khởi nghiệp công nghệ, thôi thúc bạn tham gia vào dự án nghiên cứu với chủ đề "Nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Vai trò của định hướng nghề nghiệp thay đổi liên tục và niềm tin vào năng lực bản thân". Sau đó, nhóm đã vinh dự được Tạp chí Công thương đăng tải bài nghiên cứu trên số tháng 3/2024 và xuất sắc dành được Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2023-2024.

Chia sẻ với phóng viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hà Thu bày tỏ: "Mình đã không ngừng cố gắng nâng cao các kinh nghiệm học thuật bằng cách tham gia các cuộc thi liên quan đến khởi nghiệp, công nghệ và phát triển bền vững. Mục tiêu của mình là được tham gia vào những hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ và đổi mới, từ đó học hỏi và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nước nhà”. Đặc biệt, trong Chương trình Học bổng mô phỏng thực tập tài năng Shengineer Program 2024, cô sinh viên kinh tế, với kết quả Điểm tổng hợp đạt top 1/54 học viên Non-Tech, đã xuất sắc đạt giải thưởng cá nhân Top Tech Scholar Award, được trao tặng bởi tổ chức EmpowHer Tech và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và đồng thời cùng đội thi đạt vị trí Á quân trong ngày Demo Day tại văn phòng Cốc Cốc Hà Nội - một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Sau đó, Hà Thu đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên, trở thành 1 trong 43 bạn trẻ tham gia chương trình Young Leaders for Vietnam, chương trình phát triển chuyên sâu do tập đoàn tư vấn hàng đầu McKinsey & Company là đối tác chuyên môn, được thiết kế dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tiềm năng lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề cấu trúc. “Trong suốt 3 tháng tham gia chương trình, mình đã được học hỏi những kiến thức chuyên sâu liên quan đến kinh tế bền vững, các mô hình phân tích chiến lược và các mô hình kinh doanh từ các anh chị chuyên gia cố vấn hàng đầu tại McKinsey”, Thu chia sẻ. Cũng nhờ những sự cố gắng học hỏi từ nhiều nguồn và kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình đào tạo, Hà Thu đã thành công ứng tuyển và làm việc tại các tập đoàn lớn ngay từ năm 3 đại học như Tập đoàn Công nghệ One Mount, KPMG, ManpowerGroup …

Hành trình vươn xa thông qua các học bổng quốc tế

Với mong muốn được học hỏi nhiều hơn về khởi nghiệp, công nghệ và đổi mới, Thu đã mạnh dạn ứng tuyển các chương trình học bổng ngắn hạn dành cho các nhà lãnh đạo trẻ. Ở tuổi 21, Thu trở thành đại biểu Việt Nam trẻ nhất ứng tuyển thành công chương trình 2025 U.S.-ASEAN Women’s Leadership Academy for YSEALI (YSEALI WLA): InnovatHer. Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho nữ giới đam mê về công nghệ và đổi mới ở khu vực Đông Nam Á do Phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN và Quỹ Kenan đồng tổ chức. Chương trình đào tạo năm nay chú trọng vào việc công nghệ, bao gồm AI, có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày của nữ giới, tăng cường sự tiếp cận của nữ giới tới công nghệ số và dẫn dắt những thay đổi về chính sách. YSEALI WLA bao gồm phiên tiền hội thảo được tổ chức trực tuyến 7 ngày hội thảo diễn ra trực tiếp tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 7/2025 và phiên sau hội thảo với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia xuyên suốt quá trình thảo luận, kết nối, các hoạt động thực tế.

Đầu năm 2025, Hà Thu tiếp tục nhận được tin vui khi trở thành 1 trong 20 đại biểu từ nhiều quốc gia được đài thọ 100% tham gia Hội nghị Lãnh đạo Tương lai Indonesia 2025 (Future Leaders Assembly Indonesia) - một sự kiện danh giá, diễn ra vào tháng 4/2025 tại thành phố sôi động Bali, Indonesia. Hội nghị lần này là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo trẻ, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, nhà giáo dục và sinh viên năng động đến từ khắp nơi trên thế giới.

Là một đại biểu được tài trợ toàn phần, Hà Thu đã được hưởng tất cả quyền lợi bao gồm: Vé máy bay khứ hồi, lưu trú tại khách sạn cao cấp, các bữa ăn trong suốt thời gian hội nghị và toàn quyền tham dự các phiên hội thảo, sự kiện trong khuôn khổ chương trình. Chia sẻ sau khi nhận được thông báo học bổng toàn phần tham gia Hội nghị, Hà Thu cho biết: “Mình rất bất ngờ vì vốn dĩ mục tiêu ban đầu là suất học bổng bán phần (không bao gồm vé máy bay), nhưng khi nhận được thông báo từ Ban tổ chức, mình thật sự vỡ oà vì đã giành được suất học bổng cạnh tranh này. Do chương trình chấp nhận hồ sơ từ tất cả các quốc gia, trong khi trước đó mình mới chỉ có cơ hội thử sức với các chương trình quy mô trong nước và ASEAN".

Chia sẻ sau khi kết thúc Hội nghị, nữ sinh bày tỏ bản thân đã học hỏi và kết nối được với rất nhiều đại biểu đến từ khắp các châu lục với đa dạng nền tảng học vấn, từ những nhà cố vấn, nhà hoạch định chính sách, sinh viên Y khoa, nhà hoạt động xã hội.

Cơ hội được trò chuyện, làm việc và tham gia các buổi thảo luận sâu sắc về những vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, chính sách,… đã làm sâu sắc thêm vốn hiểu biết của Hà Thu, giúp mình định hướng sâu sắc hơn về mục tiêu của bản thân. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng luôn tạo điều kiện cho các đại biểu được bày tỏ chính kiến, quan điểm của bản thân và giao lưu đa văn hóa giữa các quốc gia.

Hiện tại, Hà Thu đang tập trung hoàn thành khóa luận và dự kiến sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào tháng 8 tới. Trong định hướng lâu dài, cô mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại châu Âu nhằm mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, Hà Thu thể hiện sự quan tâm đến các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, công nghệ và bình đẳng giới, với kỳ vọng sẽ có những đóng góp thiết thực cho xã hội trong tương lai. Mỗi lựa chọn của cô cho thấy một tinh thần cầu tiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng — những phẩm chất đang ngày càng trở nên cần thiết đối với thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi nhanh chóng hiện nay.

Một số thành tích nổi bật của Hà Thu: Học bổng toàn phần tham dự U.S.-ASEAN Women’s Leadership Academy for YSEALI 2025 tại Thái Lan;

Học bổng toàn phần tham dự Hội nghị Lãnh Đạo Tương Lai Indonesia 2025 (Future Leaders Assembly Indonesia) tại Indonesia;

Học bổng Thực tập Tài năng ngành Công nghệ SHEngineer Program 2024;

Á quân (đồng đội) & giải thưởng Top Tech Scholar Award (cá nhân) chương trình SHEngineer Program 2024;

Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố năm học 2023 - 2024;

Đồng tác giả bài nghiên cứu đăng Tạp chí Công thương số tháng 3/2024;

Giải Khuyến khích Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2023-2024;

A.Y.O. Youth Ambassador của Tổ chức Thanh niên ASEAN (AYO) 2023;

Nguyên Ủy viên Ban Điều hành, Ban Đối Ngoại - Hội Sinh viên - Đại học Kinh tế Quốc dân;

Giấy Khen ''Cá nhân có Thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và Phong trào sinh viên" năm học 2022-2023;

