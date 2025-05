Nữ sinh Ngoại thương trở thành Đại sứ sinh viên Samsung IELTS 8.5 và hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ

SVVN - Từ một cô gái gặp khó khăn trong phát âm, Nguyễn Phương Vy - sinh viên năm hai ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại trường Đại học Ngoại Thương TP.HCM, đã vươn lên trở thành đại sứ sinh viên toàn quốc của Samsung, chinh phục IELTS 8.5, diễn giả IDP, và người truyền cảm hứng cho hàng trăm bạn trẻ. Phương Vy đã chứng minh rằng xuất phát điểm không hoàn hảo không phải là rào cản đến thành công.

Nguyễn Phương Vy hay còn được bạn bè gọi với cái tên thân mật là Pzy (sinh năm 2005, quê Tiền Giang) hiện đang là sinh viên năm hai ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại trường Đại học Ngoại Thương TP.HCM.

Mang trong mình một tình yêu sâu sắc với tiếng Anh, dù bận rộn, Phương Vy luôn dành thời gian học tiếng Anh qua các video của TED Talks và trên TikTok. Niềm đam mê này đã giúp cô đạt được những thành tích ấn tượng: IELTS 8.5, SAT 1520. Quan trọng hơn, nó thôi thúc Phương Vy sáng lập nên "IELTS with Vy", một dự án giúp hơn 30 bạn trẻ đạt điểm IELTS từ 6.5 đến 8.0, trong đó có hai thủ khoa tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2024. Với Phương Vy, tiếng Anh không chỉ là một môn học, mà là "cánh cửa dẫn đến những giấc mơ lớn".

Phương Vy chia sẻ: “Mình mong, mình có thể tiếp thêm cho các bạn trẻ, nhất là các bạn ở vùng quê như mình một niềm tin rằng, bạn không cần bắt đầu từ một xuất phát điểm hoàn hảo, chỉ cần bạn dám bắt đầu”.

Hiện tại, Phương Vy đang theo đuổi ước mơ của bản thân là Founder của "IELTS with Vy", hợp tác cùng hội đồng thi IDP với vai trò Đối tác toàn quốc. Ngoài ra, Phương Vy còn là Gương mặt truyền thông của trường Đại học Ngoại Thương, Đại sứ sinh viên Samsung (vượt qua 2300 hồ sơ) và là MC Tam ngữ cho nhiều sự kiện. Gần đây, cô cũng rất vinh dự khi được đảm nhiệm vai trò English Host tại sự kiện hợp tác quốc tế giữa các đại sứ GCFs Samsung Việt Nam và Philippines.

Ít ai biết rằng, hành trình chinh phục thành công của Phương Vy bắt đầu từ một trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua – khó khăn trong phát âm. Cô tâm sự: "Phát âm không tròn, nói không rõ chữ, từng khiến mình nghĩ rằng nghề nói là điều xa vời đối với bản thân mình". Nhưng thay vì né tránh, Phương Vy chọn cách đối mặt và biến khiếm khuyết thành động lực.

Sau kỳ thi THPT quốc gia 2023, Phương Vy bắt đầu lớp dạy IELTS đầu tiên trong bối cảnh thiếu kinh nghiệm, thiếu mô hình tham khảo và áp lực từ môi trường đại học năng động như Ngoại Thương. Khó khăn chồng chất, từ việc xây dựng giáo trình, tuyển học viên đến việc cân bằng giữa học tập và công việc. Nhưng từng bước một, Phương Vy đã tìm thấy tiếng nói của bản thân, không hoàn hảo về ngữ âm, nhưng đủ chân thành để lan tỏa giá trị.

“Ngày hôm nay, với vai trò Founder của IELTS with Vy, Diễn giả IDP, Đại sứ Samsung và MC tam ngữ, mình tin rằng: Giá trị của tiếng nói không nằm ở sự tròn vành ở câu chữ, mà là ở câu chuyện mà ta kể, ở giá trị mà ta trao đi”, Phương Vy khẳng định.

Tháng 3, đầu tháng 4/ 2025 được xem là chuỗi "vinh quang" của Phương Vy khi cô đạt thành tích IELTS 8.5, trở thành Đại sứ sinh viên toàn quốc của Samsung, English Host quốc tế, và diễn giả IDP trước hàng ngàn học sinh,...Ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng Phương Vy đang gặt hái thành công liên tiếp.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là một thất bại khiến Phương Vy mất rất nhiều nước mắt: dừng chân tại Top 30 cuộc thi nhan sắc mà cô đã dành trọn hai năm chuẩn bị. Trong thời gian ấy, Phương Vy đã rất nghiêm túc luyện tập catwalk, đầu tư hình ảnh, và giảm 10kg (từ 54kg xuống còn 44kg) để có thể tỏa sáng.

Thế nhưng sau cùng, điều khiến Phương Vy tự hào không phải là chiếc vương miện đã vuột khỏi tay, mà là những thói quen quý giá cô đã giữ lại: 1 giờ 30 phút bơi mỗi ngày, 10.000 bước chạy bộ, chế độ ăn lành mạnh và kỷ luật tự thân. Cô học được rằng: "Kết quả có thể dừng lại, nhưng hành trình mình đi, sự thay đổi mình tạo nên, sẽ luôn ở lại. Và điều đó, đôi khi còn quý giá hơn cả chiếc cúp".

Không phải áp lực nào cũng đến từ thất bại. Đôi khi, áp lực lớn nhất lại xuất hiện sau những tràng pháo tay. Khi Phương Vy có được những thành tích như hiện tại, cô nhận ra mỗi bước đi phía sau danh hiệu đều đi kèm với sự kỳ vọng và trọng trách.

Đó là chuỗi ngày training đến 11 giờ đêm, một mình chạy xe 20km về nhà lúc gần 1 giờ sáng. Trên xe, Phương Vy tranh thủ ôn bài, chỉnh slide, quay video để kịp nộp deadline. Có những hôm vừa buồn ngủ vừa đói, nhưng 4 giờ sáng, cô vẫn phải thức dậy trang điểm thật chỉn chu, giữ năng lượng tươi tắn để làm việc với đối tác, dự phỏng vấn. Một bịch bánh tráng trộn chỉ 10.000 đồng, tưởng như đơn giản, cũng trở thành điều xa xỉ khi Vy phải siết cân, giữ hình ảnh giữa lịch trình dày đặc.

Nhưng, thay vì gọi đó là “gánh nặng”, Phương Vy gọi đó là “một phần của hành trình trưởng thành". Cô chia sẻ: "Vì mình biết, không phải lúc nào mình cũng may mắn được mọi người tin tưởng, giao cho cơ hội. Và nếu còn được tin tưởng, mình sẽ còn tiếp tục cố gắng, không phải để làm hài lòng người khác, mà để xứng đáng với những điều tốt đẹp mà hành trình này đã mang đến cho mình".

Trong thời gian tới, Phương Vy muốn tiếp tục theo đuổi hành trình giáo dục mang tính cộng đồng, không chỉ là dạy tiếng Anh, mà là trao quyền thông qua ngôn ngữ. Cô mong muốn mở rộng “IELTS with Vy” đến với các bạn học sinh ở vùng sâu vùng xa, phát triển sâu hơn dự án “English for the Deaf” để tiếng Anh không còn là rào cản với bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, Phương Vy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Samsung và IDP trong các dự án truyền cảm hứng với thông điệp mà cô tâm đắc nhất: "Hiểu tiếng Việt, tôn vinh giá trị Việt". Dù con đường phía trước là gì, Phương Vy luôn ấp ủ một ước mơ giản dị: "Một ngày nào đó, những bạn nhỏ nơi quê hương miền Tây đầy nắng gió, có thể tự tin bước ra thế giới, với nụ cười rạng rỡ và giọng nói của chính mình".

Phương Vy luôn khắc ghi một câu nói trên mọi bước đường: "Tất cả những điều phi thường trên thế giới này đều bắt đầu từ những người bình thường".

Những thành tích nổi bật của Phương Vy: - IELTS 8.5, SAT 1520, GPA 4.0 hai kỳ liên tiếp, GPA toàn khóa: Xuất sắc. - Đại sứ sinh viên toàn quốc của Samsung. - Diễn giả & đối tác toàn quốc của IDP – Hội đồng thi IELTS lớn nhất Việt Nam. - Gương mặt truyền thông tuyển sinh chính quy FTU. - Sinh viên 5 Tốt cấp trường Đại học Ngoại Thương (2025). - Dịch giả hợp tác Thạc sĩ Cambridge, tham gia dịch ấn phẩm quốc tế The Merchants of Trade (2025). - Giải thưởng “Đề tài tiêu biểu” cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học FTU (2025). - English Host sự kiện Samsung Philippines x Vietnam (2025) - MC tam ngữ (Anh – Việt – Trung). - Phó Chủ nhiệm Đối ngoại CLB BAAC, thành viên ban Truyền thông CLB Truyền thông tích hợp IMC (2023 – nay). - Đại sứ sinh viên nhận thư cảm ơn & chứng nhận từ 20+ tổ chức (AIESEC, TEDxUEF, BEC…). - Cựu học sinh chuyên Anh, 11 năm liền Học sinh Giỏi nhất trường, giải Nhì Học sinh Giỏi thành phố môn Tiếng Anh lớp 12.

(Ảnh: NVCC)