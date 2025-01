Phạm Hữu Lương - Tấm gương 'Sinh viên 5 tốt' trên hành trình chinh phục Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

SVVN - Phạm Hữu Lương (sinh năm 2004), một người con của thành phố Cảng (Hải Phòng), đang là sinh viên năm thứ 3 của Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại. Vừa qua, Hữu Lương cùng một lúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng Giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2024 và “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” của thủ đô.

2 năm miệt mài nghiên cứu khoa học cùng 2 người đồng đội

Học tập và rèn luyện luôn là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu của mỗi sinh viên trong những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Với Hữu Lương, việc học không chỉ dừng lại ở việc nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn là hành trình trang bị thêm những kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ngoại ngữ, và tin học văn phòng. Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành dấu ấn rực rỡ nhất, ghi dấu hành trình toả sáng của anh trong quãng đời sinh viên. Lương chia sẻ: “Lúc đầu, mình tham gia nghiên cứu khoa học với mục đích đơn giản là cộng điểm rèn luyện và hỗ trợ điểm khóa luận tốt nghiệp. Nhưng không ngờ, từng cơ hội dần mỉm cười, mở ra những cánh cửa mới cho mình và đồng đội. Những trải nghiệm ấy không chỉ củng cố niềm tin mà còn tiếp thêm động lực, giúp mình vững vàng hơn trên hành trình nghiên cứu của mình. Từ đó, các giải thưởng, từ cấp Khoa/ Viện đến cấp Bộ, lần lượt ghi dấu tên đề tài nghiên cứu của nhóm chúng mình”.

Nghiên cứu khoa học là một hình thức học tập đang được quan tâm và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên của các trường đại học trên cả nước nói chung và Trường Đại học Thương mại nói riêng. Lựa chọn nghiên cứu khoa học là lựa chọn một con đường đầy chông gai, thử thách nhưng đâu ai biết rằng ở phía cuối con đường đó lại là những "trái quả" hết sức ngọt ngào, đó là những thành tích, những kết quả nghiên cứu được công nhận và công bố trên những tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Đó còn là những kinh nghiệm quý giá, được đúc kết từ chính trên hành trình ấy. Lương chia sẻ thêm rằng: “Mình vẫn nhớ những ngày đầu bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học, khi bản thân chẳng khác gì một tờ giấy trắng, thậm chí còn mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của hành trình này. Mình loay hoay với hàng loạt kiến thức hoàn toàn mới mẻ – từ tổng quan nghiên cứu, xác định vấn đề, xây dựng mô hình, đến xác thực dữ liệu và phân tích kết quả. Thế nhưng, chính quá trình tự học qua sách vở, các công cụ truyền thông, và đặc biệt là sự dẫn dắt, hỗ trợ từ hai người anh cùng nhóm đã giúp tôi xây dựng được nền tảng kiến thức vững chắc. Nhờ đó, mình tôi dần tìm thấy niềm tin và ý nghĩa để tiếp tục hành trình nghiên cứu đầy thử thách nhưng cũng vô cùng giá trị này”.

Một công trình nghiên cứu được coi là thành công, chỉ xét ở góc độ giải thưởng và những thành tích mang lại là chưa đủ mà điều cốt lõi nhất đó là “tính mới” của đề tài. Tức là, đề tài phải mang lại những góc nhìn mới, phát hiện mới hoặc giải pháp sáng tạo mà trước đó chưa từng được đề cập hoặc nghiên cứu sâu và kết quả nghiên cứu phải có khả năng áp dụng thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống, kinh tế, xã hội hoặc kỹ thuật. Đối với đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thư viện điện tử của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội” của nhóm tác giả trong đó có Hữu Lương đã đề cao tầm quan trọng của thư viện điện tử trong thời đại số và khẳng định rằng: “Đầu tư cho thư viện điện tử là mục tiêu quan trọng trong quá trình đầu tư của nhiều cơ sở giáo dục đại học, đồng thời cũng ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng đào tạo và hình ảnh của các trường đại học tại Việt Nam”. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tần suất, mức độ sử dụng và khai thác dữ liệu thông qua hệ thống thư viện điện tử tại một số cơ sở giáo dục đại học. Chính những phát hiện mới và những giải pháp hữu ích mà nhóm tác giả đề ra đã chinh phục được những nhà bình duyệt, nhà khoa học, Hội đồng khoa học và các chuyên gia đánh giá “khó tính nhất” và nhận được những thành tích đáng khích lệ ví dụ như: Giải Ba Giải thưởng thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2024 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức, Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại, được công nhận và công bố trên Tạp chí Công thương Số 3 tháng 2 năm 2024 và vinh dự được tham dự viết bài tại Hội thảo khoa học Quốc tế SR-ICYREB 2024.

Hữu Lương rất thích câu nói này: “Be like sunflowers do every day, face towards the sun to shine and the darkness will be behind you”. Hãy như những bông hoa hướng dương vẫn làm mỗi ngày, hướng về phía mặt trời để toả sáng tự khắc bóng tối sẽ ở sau lưng bạn. Chúng ta - những người trẻ đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời, hãy luôn hướng về ánh sáng và những điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách đến đâu, chỉ cần giữ vững tinh thần lạc quan, tập trung vào những giá trị tích cực, thì tự nhiên bạn sẽ vượt qua được bóng tối của chính mình và tiến đến những thành công, hạnh phúc của riêng mình.

2 năm liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt Thủ đô”

Hành trình gần 2 năm liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt Thủ đô” của Phạm Hữu Lương là một câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng. Lương chia sẻ: "Đối với bản thân mình, danh hiệu Sinh viên 5 tốt là danh hiệu cao quý nhất của sinh viên Việt Nam. Nó không chỉ đơn thuần là tấm bằng khen mang tên mình mà đó là cả 1 quá trình nỗ lực, minh chứng của bản thân trong suốt một năm học, được đánh giá thông qua 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt”. Mỗi bước tiến trên hành trình ấy là kết quả của sự kiên trì, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Phía sau danh hiệu là những ngày miệt mài học tập, những giờ cống hiến cho các hoạt động xã hội và không ít khó khăn mà Lương đã vượt qua để hoàn thiện bản thân. Hai năm liên tiếp được vinh danh không chỉ khẳng định tài năng và sự toàn diện của Hữu Lương mà còn là minh chứng cho sức trẻ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của thế hệ sinh viên hiện đại. Đây cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần phấn đấu đến cộng đồng sinh viên cả nước.

Lương cho biết thêm: “Mỗi người đều có một giá trị riêng của chính bản thân mình, không ai giống ai hết, không cần phải đem so sánh mình với bất kì ai. Mình chỉ cần so sánh với chính bản thân, mình đã nỗ lực hết sức rồi, mình là phiên bản tốt đẹp của mình qua từng ngày, vậy là đủ rồi. Mình không đem so sánh năng lực, thu nhập, tài chính, ngoại hình… của mình với bất kì ai hết. Mỗi người là một bông hoa khác biệt, mỗi người có giá trị cống hiến riêng, mỗi người là một sự tồn tại màu nhiệm trên đời”. Khi mình học cách trân trọng giá trị riêng của bản thân, mình sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy của những sự so sánh không cần thiết, hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, làm tốt những điều mình có thể làm và sống đúng với chính mình. Chỉ cần mỗi ngày mình tiến bộ hơn một chút, dù nhỏ bé, cũng là một bước đi lớn trên hành trình phát triển.

Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc trở thành một ai đó mà là được sống là chính mình, phiên bản tốt nhất của mình. Chúng ta không cần trở thành bông hoa rực rỡ nhất, chỉ cần nở đúng thời điểm, đúng nơi mà mình thuộc về, lan tỏa giá trị và ý nghĩa riêng, vậy là đủ. Cống hiến không phải là điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là bạn đã dùng khả năng và tình yêu của mình để làm điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Hãy tự tin là chính bạn, bởi mỗi người sinh ra đều là một điều kỳ diệu không thể thay thế.

Thành tích tiêu biểu: - Giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên tại các cơ sở đại học trên toàn quốc năm 2024. - Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học năm 2024. - Kết quả đề tài nghiên cứu được công nhận và công bố trên Tạp chí Công thương năm 2024. - Nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2023- 2024 do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng. - Nhận Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng trong chiến dịch tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2024. - Giấy khen đã có thành tích trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện dạy Tiếng Anh cho em “A Little Dream” tại Trường Mầm non tại quận Cầu Giấy - Hà Nội - Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Viện Quản trị kinh doanh.