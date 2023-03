Phát triển Vovinam ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, đưa môn võ này phổ biến rộng rãi trong giới trẻ

Ngày 18/3, Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT chính thức ra mắt, tổ chức Đại hội Đại biểu, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2027. Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước trực thuộc một đơn vị giáo dục, hoạt động theo điều lệ chung của Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam FPT Edu đã được ra mắt. Đồng thời, Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT đã đưa ra những phương hướng hoạt động riêng trong nhiệm kỳ 2023 – 2027. Theo đó, Liên đoàn hướng đến phát triển phong trào Vovinam trong và ngoài Tổ chức Giáo dục FPT, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, phát triển hệ thống thi đấu Vovinam ở cấp độ phong trào; tổ chức, phát triển hệ thống giải thi đấu quốc gia và quốc tế khi có sự uỷ nhiệm của các tổ chức thể thao quốc tế, Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Bộ VH - TT - DL và Bộ GD - ĐT.

Hoạt động của Liên đoàn Vovinam FPT Edu đồng thời quan tâm tới việc phát triển thể thao thành tích cao cho các môn sinh; cũng như tăng cường công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ chuyên môn, vận động viên. Đặc biệt, là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước thuộc một tổ chức giáo dục nơi tiên phong đưa Vovinam trở thành môn học chính khoá cho học sinh, sinh viên, Liên đoàn Vovinam FPT Edu cũng đặt mục tiêu xã hội hoá Việt võ đạo, đưa môn võ này phổ biến rộng rãi tới giới trẻ, phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế võ thuật…

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhình nhận: “Thành lập Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT không đơn thuần là một hoạt động phát triển thể thao mà còn có tác động truyền bá những giá trị về văn hoá Việt Nam thông qua Vovinam, góp phần giáo dục, đào tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, bước ra thế giới với tinh thần, niềm tự hào Việt Võ Đạo”.

TS Lê Trường Tùng - – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, đại diện Tổ chức Giáo dục FPT chia sẻ: “Việc Tổ chức Giáo dục FPT đưa Vovinam vào giảng dạy như môn thể chất chính khoá thể hiện mong muốn giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo song hành với lòng yêu nước ở mỗi người học. Đây sẽ là hành trang quan trọng đồng hành với hành trình bước chân ra thế giới của mỗi học sinh sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT”. TS Lê Trường Tùng đồng thời cho biết, với sự phát triển của Tổ chức Giáo dục FPT trong 10 năm tới Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT dự kiến sẽ đóng góp lên tới 1 triệu môn sinh cho Liên đoàn Vovinam toàn cầu, do đó Tổ chức Giáo dục FPT đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giảng viên, cũng như đề xuất một vài ý tưởng để phổ biến Vovinam tới thế hệ trẻ đặc biệt là thế hệ GenZ hiện nay.

Được biết Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước trực thuộc một đơn vị giáo dục, hoạt động theo điều lệ chung của Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Hiện, Liên đoàn Vovinam FPT Edu có khoảng 140.000 môn sinh, là liên đoàn có số lượng môn sinh đông đảo nhất trực thuộc Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Từ khi khai giảng khoá đầu ĐH FPT trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) đã lựa chọn Vovinam là môn giáo dục thể chất chính khoá cho sinh viên toàn Tổ chức. Bên cạnh việc giảng dạy và tập luyện các kỹ thuật Vovinam căn bản, đưa bộ môn này vào chương trình đào tạo, FPT Edu còn mong muốn trao truyền tinh thần Việt Võ Đạo: “Rèn trí - Luyện thân - Chuyên cần - Kỷ luật", giúp môn sinh phát triển thân – tâm – trí, khuyến khích phong trào thể thao học đường, tìm ra những hạt nhân cho thể thao thành tích cao của quốc gia đồng thời lan tỏa niềm tự hào về môn võ do người Việt sáng lập.