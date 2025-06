'Phiên bản John ​​Wick Hàn Quốc' So Ji Sub trong 'Mercy for none'

SVVN - Trở lại với công chúng trong một bộ phim hành động được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc nổi tiếng sau 13 năm, kể từ ‘A Company Man' (2012), đối với So Ji Sub, người yêu thích phim noir (đen), 'Mercy for none' là một tác phẩm định mệnh.

'So Ji Sub vẫn ổn': So Ganji số một về cả ngoại hình lẫn diễn xuất

Đây là câu trả lời của So Ji Sub khi được hỏi anh ấy muốn nghe gì qua Mercy for nonecủa Netflix. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, So Ji Sub mỉm cười và nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Netflix, vì vậy tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được. Bất kể kết quả ra sao, tôi đã đạt được rất nhiều từ Mercy for none,và đó cũng là một khởi đầu thành công rồi. Thật khó để quay một bộ phim đen sau một thời gian dài, nhưng tôi cảm thấy tự hào và vui vẻ. Khát khao diễn xuất của tôi đã được giải tỏa rất nhiều".

Sức hút điềm tĩnh nhưng mãnh liệt và cảm giác dai dẳng đằng sau nó, đây là hình ảnh mà nam diễn viên So Ji Sub đã thể hiện cho đến nay. Nam Ki Joon trong Mercy for none dưới bàn tay đạo diễn Choi Sung Eun cũng có bầu không khí tương tự.

So Ji Sub đã thể hiện những cảnh hành động sống còn đúng như phong cách của một So GanJi, giống như thể anh ấy đang chạy về phía 'cái chết'. Nó chậm nhưng chính xác, và anh ấy áp đảo ngay cả khi chỉ có một mình. Khi anh ấy kìm nén cảm xúc, sự tàn bạo của anh ấy tăng lên. Nam Ki Joon trong Mercy for none toát lên vẻ nam tính nặng nề với bầu không khí độc đáo của So Ji Sub. Anh ấy không có bộ não chiến lược hay cơ thể áp đảo như Ma Dong Seok. Anh ấy chỉ tiến về phía trước với mong muốn trả thù cháy bỏng. Mặc dù người hâm mộ tác phẩm gốc có ý kiến ​​trái chiều về phim, nhưng diễn xuất của So Ji Sub vẫn được đón nhận nồng nhiệt, đặt biệt danh là 'K-John Wick' vì diễn xuất hành động lạnh lùng và tàn nhẫn của mình: 'Với tôi, tiêu chuẩn không phải là một khuôn mặt mới. Nhưng vì quá tham lam, nên tôi muốn thử một cái gì đó phù hợp với mình. 30 năm kể từ khi ra mắt, tôi vẫn muốn tiếp tục là một diễn viên học hỏi", So Ji Sub chia sẻ.

Một huyền thoại mới ra đời: 'K-John Wick'

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên của Naver, được ca ngợi là 'webtoon noir hoàn chỉnh nhất mọi thời đại' và nam diễn viên được người hâm mộ tác phẩm gốc chọn là diễn viên phù hợp nhất cho bản chuyển thể live-action, không ai khác, chính là nam diễn viên So Ji Sub: "Tôi vốn là người thích phim noir (đen). Đạo diễn đã đưa cho tôi kịch bản trước. Tôi đã chọn nó với một trái tim biết ơn".

So Ji Sub đã khắc họa bản chất bên trong của nhân vật, nơi mà sự tức giận, cô đơn, lạnh lùng, trả thù giao thoa, với diễn xuất 'vuông vức' kiềm chế đặc trưng của mình, cảm giác nặng nề một cách thuyết phục và hoàn thành sự đồng bộ tuyệt vời với tác phẩm gốc đúng như sự kỳ vọng của khán giả. 'Một người đàn ông chứng minh câu chuyện của mình bằng hành động thay vì lời nói', So Ji Sub một lần nữa để lại ấn tượng mạnh mẽ thông qua tác phẩm này. Nó minh chứng cho một điều người hâm mộ là lựa chọn số một cho việc tuyển diễn viên trước khi nó được chuyển thể thành phim.

So Ji Sub chia sẻ, anh là một fan hâm mộ của tác phẩm gốc và cũng đề cập đến những khía cạnh cần lưu ý khi chuyển thể nhân vật Nam Ki Jun: "Hành động quan trọng đến mức nó chiếm tới 80% bộ phim. Ki Jun gặp phải những đối thủ ngày càng mạnh hơn khi anh tiến gần hơn đến mục tiêu trả thù. Anh 'leo núi' và lại leo như thể anh đang phá hủy một sân khấu trò chơi. Tôi đã phải luyện tập trước. Tôi bắt đầu ở mức 95 kg và giảm về 70 kg. Với độ tuổi này, giảm cân không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng giảm cân để duy trì mạch cảm xúc của nhân vật. Mặc dù anh ấy không phải là người tốt, nhưng tôi muốn mọi người cảm nhận được lý do anh ấy làm như vậy. Tôi muốn anh ấy trông đáng thương và tuyệt vọng. Khi bộ phim tiến triển, anh ấy sẽ ngày càng gầy hơn. Đi khập khiễng Nam Ki Jun tiến về trung tâm của cái ác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi muốn tạo cảm giác đó là màn trình diễn một mình của So Ji Sub, mạnh mẽ và quyền lực, giải thích mọi thứ bằng đôi mắt của mình mà không có bất kỳ lời thoại nào. Tôi có thể dừng lại, nhưng tôi không lùi lại. Đó là một hành động chỉ đi thẳng. Ngoài ra, vì đó là hành động một đấu một, tôi đã cố gắng tận dụng không gian thật tốt. Điểm mấu chốt của nhân vật Nam Ki Jun là anh ta hành động như thể anh ta chỉ có thể kết thúc bằng cách tự kết liễu mình, chứ không phải bằng cách giết tất cả. Nắm bắt được cảm xúc đó, tôi cố gắng lột tả được việc nhân vật tiến về phía trước với cảm giác như đang chạy về phía cái chết trong tâm trí, thậm chí những cảnh anh ấy được điều trị hoặc điều gì đó ở giữa cũng bị lược bỏ sau đó. Đó là lý do tại sao nhân vật này có thể cảm thấy bất tử hơn".

Tuy nhiên, sự hối tiếc của cốt truyện thì rất lớn. 'Báo thù cho cái chết của em trai', sự tiếp nối của quá trình đó trong suốt 7 tập. Có lẽ, đó là lý do tại sao máu cứ đổ ra, nhưng nó lại có cảm giác nhàm chán. So Ji Sub chia sẻ: "Tôi đã sắp xếp các câu thoại hiện có đơn giản hơn. Tôi nghĩ rằng, nó đã được đơn giản hóa rất nhiều vì đây là một nền tảng toàn cầu". Về hành động, người hâm mộ bản gốc có nhiều ý kiến ​​trái chiều. Họ nói, tính cách hành động của bản gốc đã bị giết chết. Tiêu chuẩn của bản gốc là khuất phục người đầu tiên chiến đấu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người còn lại và nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, trong bộ phim, Nam Ki Jun được miêu tả là một người ngay cả khi bị đâm, bị bắn và ngã từ trên cao xuống vẫn đứng dậy như một vị thần bất tử. So Ji Sub thú nhận rằng: "Tôi đã mong đợi phản ứng như vậy. Hành động tiếp theo không tiến triển đủ tốt để theo kịp phong cách hành động của bản gốc. Càng ngày, càng có nhiều người mạnh mẽ xuất hiện và tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi làm theo cách đó, những đối thủ mạnh mẽ sẽ trông kỳ lạ. Thay vào đó, chúng tôi trao cho Ki Jun nhiều sức mạnh hơn và khiến anh ấy cảm thấy như mình không thể bị mọi người tiếp cận. So với bản gốc, dòng cảm xúc được tinh chỉnh tinh tế hơn một chút và phần đó khiến nhân vật Ki Jun có cảm giác ba chiều hơn".

Không phải ngẫu nhiên mà So Ji Sub được gọi là "K-John Wick", không chỉ vì sự hiện diện mạnh mẽ của mình trong các tác phẩm mà còn thu hút sự chú ý với nhiều hành động khác nhau bên ngoài các tác phẩm. Từ những tiền bối vững vàng đến những hậu bối đang nổi, anh đã chiếm vị trí trung tâm. So Ji Sub nhớ lại: "Tôi đã nhận được rất nhiều năng lượng từ các tiền bối của mình và thật thú vị khi xem các hậu bối của mình diễn xuất". So Ji Sub không chỉ chăm sóc rất chu đáo cho dàn diễn viên chính mà còn cả những diễn viên phụ. Anh tiết lộ: "Vì có rất nhiều cảnh hành động, tôi nghĩ rằng không ai nên bị thương. Tôi liên tục nhắc nhở họ kiểm tra chuyển động và luyện tập". Thậm chí, anh đã tặng một đồng tiền vàng cho các diễn viên và nhân viên sau khi bộ phim kết thúc: "Tôi không cố tỏ ra ngầu, nhưng tôi muốn trở thành một người tốt hơn khi tôi già đi. Tôi nghĩ, nếu tôi trở thành một người tốt hơn, năng lượng tốt sẽ lan tỏa". Tiền khó kiếm và còn khó hơn để chi tiêu hợp lý, nhưng So Ji Sub nổi tiếng là một diễn viên chi tiêu 'có phong cách'. Một ví dụ tiêu biểu là tác phẩm của anh với công ty phim Chanran, nơi nhập khẩu các tác phẩm nước ngoài với chất lượng cao nhưng độ nhận diện thấp, trở thành nguồn hy vọng cho những người yêu điện ảnh.