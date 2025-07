Phim 19+ của 'mỹ nam nổi tiếng mặt lạnh xứ Hàn' chuẩn bị lên 'sóng' Netflix, khán giả 'hồi hộp' hơn cả chính chủ

SVVN - Bộ phim truyền hình được đánh giá cao 'Through the Darkness' có sự tham gia của Kim Nam Gil cuối cùng đã có mặt trên Netflix Hàn Quốc.

Bộ phim kinh dị tội phạm được giới phê bình đánh giá cao của SBS Through the Darkness, được người hâm mộ thể loại này khen ngợi hết lời, cuối cùng cũng được phát sóng trên Netflix toàn cầu. Theo Netflix Hàn Quốc, bộ phim sẽ chính thức gia nhập đội hình của nền tảng này vào ngày 4/8.

Through the Darkness dựa trên cuốn sách phi hư cấu cùng tên của Kwon Il Yong, chuyên gia phân tích tội phạm đầu tiên của Hàn Quốc và hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Dongguk. Bộ phim xoay quanh một nhóm chuyên gia phân tích tội phạm truy tìm những kẻ giết người hàng loạt, đào sâu vào các trận chiến tâm lý thay vì dựa vào các mô típ tội phạm truyền thống. Trọng tâm độc đáo và cốt truyện sâu sắc của phim đã giúp phim có được lượng người hâm mộ trung thành trong giới phim truyền hình tội phạm.

Phim được phát sóng ban đầu trên đài SBS từ ngày 14/1 đến ngày 12/3 năm 2022, lấy bối cảnh vào đầu những năm 2000, trong thời kỳ gia tăng tội phạm bạo lực ở Hàn Quốc. Bộ phim kể về câu chuyện của chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đầu tiên của quốc gia này khi anh đối mặt với bóng tối bên trong tâm lý con người. Với sự góp mặt của các diễn viên hàng đầu từ Kim Nam Gil, Jin Sun Kyu, Kim So Jin và Ryeoun, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý vì chủ đề sâu sắc và chất lượng điện ảnh.

Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình của Kim Nam Gil sau 3 năm chờ đợi từ The Fiery Priest, thể hiện một màn trình diễn trưởng thành và nhiều lớp lang hơn. Vai diễn của anh trong vai một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm ám ảnh với việc bắt tội phạm và rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Jin Sun Kyu, Jung Man Sik và các diễn viên kỳ cựu khác đã nâng tầm bộ phim bằng màn trình diễn nhập vai của họ, khiến bộ phim giống như đang diễn ra trong thực tế, hấp dẫn hơn là một chương trình truyền hình thông thường.

Bối cảnh những năm 1988 được thiết kế và đạo diễn tỉ mỉ khiến Through the Darkness được so sánh với bộ phim truyền hình ăn khách Signal, cùng nhiều lời khen ngợi về cách bộ phim khắc họa chính xác thời đại đó. Mặc dù bộ phim bắt đầu với nhịp độ chậm hơn, nhưng nó nhanh chóng tăng tốc khi các nhân vật chính bắt đầu đối đầu với những kẻ giết người hàng loạt ngày càng tàn bạo. Sau khi phần 1 gồm 6 tập kết thúc, phần 2 trở lại ba tuần sau đó với những cuộc đối đầu dữ dội, thu hút thêm người xem hơn nữa. Tỷ suất người xem cao nhất mỗi phút vượt quá 10% từ tập 2 trở đi và luôn dẫn đầu trên bảng xếp hạng phim truyền hình Wavve hàng tuần.

Mặc dù được phát sóng với xếp hạng 19+ (Xếp loại R) do chủ đề bạo lực và nội dung dành cho người lớn, bộ phim vẫn giữ được tông điệu tinh tế và kiềm chế. Phim nhấn mạnh vào chiều sâu tâm lý và thực tế khắc nghiệt của cuộc điều tra tội phạm hơn là giá trị gây 'sốc'. Câu chuyện đưa ra những suy ngẫm mạnh mẽ bằng cách đưa vào góc nhìn từ nạn nhân, gia đình họ, lực lượng thực thi pháp luật và phương tiện truyền thông.

Điều khiến Through the Darkness khác biệt so với các bộ phim truyền hình tội phạm thông thường là quyết định loại bỏ các cốt truyện phụ lãng mạn và gia đình, chỉ tập trung vào tội ác và hồ sơ tinh thần của thủ phạm. Với kịch bản được viết chặt chẽ, chỉ đạo chi tiết và diễn xuất nổi bật, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Nam diễn viên chính Kim Nam Gil thậm chí còn giành giải thưởng SBS Drama Award cho màn trình diễn vượt trội của mình.

Thành công của mùa một đã dẫn đến những lời kêu gọi áp đảo cho mùa thứ hai: Mùa hai là phải có; Các diễn viên đóng vai tội phạm khiến tôi phát sợ nhưng không thể dời mắt; Phim truyền hình hay nhất đầu năm 2022; Tôi đang xem lại một lần nữa.... Với việc bộ phim sắp được ra mắt trên nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Netflix, người xem trên toàn thế giới đang đồng tình với quan điểm: "Đã đến lúc phim này có trên Netflix và chúng ta cần mùa thứ hai".

Do Park Bo Ram đạo diễn và Seol Ina viết kịch bản, Through the Darkness là dự án đầu tay của cả hai, nhưng nổi bật với cách thực hiện trau chuốt và chiều sâu cảm xúc. Trong khi phần đầu tiên cung cấp một vòng cung hoàn chỉnh, thì loạt phim dựa trên các vụ án có thật này vẫn còn chỗ cho nhiều câu chuyện khác được khám phá. Việc sử dụng các kỹ thuật lập hồ sơ chân thực và các vụ án có thật chưa được giải quyết tạo ra tiềm năng lớn cho phần tiếp theo. Là một tác phẩm bậc thầy trong thể loại tội phạm, sự mong đợi đang tăng lên để xem nó sẽ có tác động như thế nào đến 'sân khấu' phát trực tuyến toàn cầu và liệu động lực này cuối cùng có dẫn đến mùa hai được mong đợi từ lâu hay không?