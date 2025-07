Phim chiếu rạp Hè 2025: Đừng để phim Việt chỉ là 'món ngon' mùa Tết

SVVN - Trong khi mùa Hè luôn là thời điểm thị trường điện ảnh quốc tế tung ra hàng loạt 'bom tấn' nhằm thu hút lượng người xem lớn nhất trong năm thì đây có lẽ chưa bao giờ là 'đất lành' của phim Việt. Đối đầu với loạt 'cú dội' từ nước ngoài rõ là 'cuộc chiến' không cân sức, nhưng đó chỉ là phần 'bề nổi', món ăn sẽ chỉ 'ngon' nếu được chế biến kỹ lưỡng và hợp với khẩu vị cho từng đối tượng ở từng thời điểm.

Thời điểm đón Tết và sau Tết 2025, phim Việt liên tục có các tác phẩm đạt doanh thu hơn trăm tỷ đồng như Bộ tứ báo thủ (thu 332 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (thu 211 tỷ đồng), Nhà gia tiên (thu 242 tỷ đồng), Đèn âm hồn (thu 105 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (thu 149 tỷ đồng).

Trước khi mùa Hè đến, ngoài rạp phim đón chào một loạt các tác phẩm Việt có doanh thu tốt. Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thu hơn 170 tỷ đồng, Lật mặt 8: Vòng tay nắng đạt 230 tỷ đồng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu cán mốc 248 tỷ đồng.

Những tưởng, sau những màn gặt hái doanh thu ấn tượng thì phim Việt sẽ có cú "lội ngược dòng" vào mùa Hè 2025. Nhưng có vẻ, tình hình vẫn không mấy khả quan, khi phim ngoại hoàn toàn lấn át phim nội. Các phim Việt ra mắt trong dịp Hè này như Dưới đáy hồ, Năm mười, Út Lan: Oán linh giữ của, Tìm xác: Ma không đầu; cùng các phim hoạt hình Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội... đều có doanh thu thấp hơn dự kiến, hay thậm chí là bị khán giả gắn mác "thảm họa".

Rạp chiếu phim dịp Hè chưa bao giờ là "miền đất lành" cho phim Việt khi đây cũng là thời điểm mà các "bom tấn" quốc tế ra mắt và liên tục đổ bộ ngoài rạp. Năm nay, mùa Hè của Hollywood mang đến nhiều lựa chọn thú vị và hấp dẫn như Mission: Impossible - The final reckoning, F1, 28 years later, Ballerina, The Fantastic Four: First steps, Jurassic world: Rebirth, Superman, How to train your dragon phiên bản live-action, Lilo & Stitch phiên bản live-action, Elio, Smurfs...

Chỉ cần nhìn vào thể loại phim, khán giả rõ ràng đã có nhiều lựa chọn phong phú hơn giữa phim Việt Nam và phim ngoại. Nửa cuối 2024 đến nửa đầu 2025, khán giả bị "bội thực" thể loại kinh dị. Các nhà làm phim Việt dường như đang khai thác quá đà thể loại này và đang dần chạy theo số lượng thay vì chất lượng. Đây cũng là một phần nguyên nhân làm người xem ngán ngẩm khi ra rạp xem phim Việt, bởi họ chỉ có lựa chọn gần như duy nhất là thể loại kinh dị.

Một loạt phim kinh dị thất bại gần đây về doanh thu lẫn chất lượng đã khiến lòng tin của khán giả cho phim nội vơi đi phần nào. Đây cũng là lời cảnh báo cho các nhà sản xuất phim "ăn xổi" khi làm ra các phim kinh dị "mì ăn liền" chỉ để đạt con số doanh thu. Lòng tin và lựa chọn của khán giả luôn có giới hạn, đừng cố tình "đánh lừa" người xem nếu không muốn nhận lấy sự quay lưng của công chúng.

Không chỉ phải cạnh tranh với các "bom tấn Hollywood", phim Việt còn đối đầu với nhiều tựa phim đến từ các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan. Phim Việt "thất thế" ngay trên sân nhà vào mỗi mùa phim Hè có lẽ là điều không mới. Thị trường phim nội thường chỉ chiếm ưu thế vào các dịp nghỉ lễ lớn dài ngày.

Vào những mùa lễ và Tết, các phim ngoại thậm chí phải "lép vế" hoàn toàn trước phim Việt. Hầu hết những phim Việt có mức đầu tư tốt, chất lượng ổn đều sẽ "né" mùa Hè. Do vậy, các nhà sản xuất hay nhà phát hành phim Việt đều ưu tiên chọn lịch chiếu đẹp trong các mùa lễ, Tết để "đứa con tinh thần" của họ tiếp cận được tối đa lượng người xem, giúp đạt doanh thu khả quan hơn.

Tất nhiên, ngoài những điểm chưa tốt, phim Việt mùa Hè 2025 vẫn có những điểm sáng đáng khích lệ. Đó là sự ra mắt nhiều hơn của các phim hoạt hình Việt Nam, vốn đang là "món ăn" thiếu thốn ngoài rạp cho lứa khán giả nhí.

Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội đều đáng ghi nhận sự nỗ lực của nhà làm phim. Sắp tới còn có phim hoạt hình Việt Wolfoo & Cuộc đua tam giới gia nhập đường đua phim Hè.

Ngoài ra, bộ phim Việt đang chiếu ngoài rạp Điều ước cuối cùng mang đến chủ đề thú vị cũng là điểm nhấn thú vị và "giải ngấy" phim kinh dị cho mùa Hè này. Tiếp nối nửa cuối năm 2025, còn có một loạt dự án Việt Nam rục rịch ra rạp như Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2, Cục vàng của ngoại, Tử chiến trên không, Mưa đỏ...

Nhìn danh sách các phim Việt sắp ra mắt, khán giả có thể thấy nhiều tên tuổi đạo diễn, diễn viên đình đám trở lại. Họ cũng là "bảo chứng" chất lượng khi từng có tác phẩm thành công trước đó. Loạt tác phẩm Việt Nam chuẩn bị ra rạp phong phú thể loại hơn, hứa hẹn sẽ lấy lại phong độ cho phim nội, sau một mùa Hè bết bát.