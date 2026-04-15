Phim rùng rợn về cơn ác mộng chạy xe đêm gây tò mò, Jaafar Jackson viết lại hình tượng 'ông vua nhạc pop'

SVO - 'Passenger' và 'MICHAEL' là hai phim gây chú ý khi công bố những hình ảnh và câu chuyện bên lề, hứa hẹn sẽ là những tác phẩm ăn khách trong thời gian tới.

Cảm hứng làm phim từ du lịch 'phượt'

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng gây tò mò, khi lấy cảm hứng từ thực tế rằng, mỗi năm có tới 130 triệu người lựa chọn hình thức du lịch 'phượt', nhưng hàng chục nghìn người trong số đó đã ra đi và không bao giờ quay trở lại.

Khai thác nỗi sợ rất đời thường ấy, Khách - Passenger theo chân cặp đôi trẻ Maddie và Tyler khi họ bắt đầu hành trình rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe van, tận hưởng cuộc sống tự do và đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, giấc mơ ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi cả hai vô tình chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của người lái xe ngay tại chỗ. Từ thời điểm đó, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.

Không lâu sau, Maddie và Tyler nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của một kẻ lạ mặt đáng sợ, một “hành khách” bí ẩn luôn bám theo, rình rập và truy đuổi họ không ngừng, bất kể họ đi đến đâu.

Đoạn trailer dài hơn hai phút đã phần nào hé lộ bản chất của thực thể ma quỷ “Khách”. Tương truyền, nếu Thánh Christopher là vị thánh bảo trợ cho những người du hành thì “Khách” chính là hiện thân đối lập của ngài. Một khi đã bị hắn “đánh dấu”, nạn nhân gần như không có cơ hội thoát thân, bởi cuộc săn đuổi sẽ chỉ kết thúc khi cái chết xảy đến.

Phim được cầm trịch bởi André Øvredal, quy tụ sự tham gia của "ngôi sao" gạo cội Melissa Leo, người từng đoạt giải Oscar hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", cùng các diễn viên trẻ như Jacob Scipio, Lou Llobell...

Khi cháu trai hóa thân thành "ông vua nhạc pop"

Năm 2026, Jaafar Jackson bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai diễn tái hiện huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trong phim tiểu sử MICHAEL. Đây còn là hành trình đòi hỏi sự biến hóa toàn diện, từ ngoại hình, thần thái cho đến kỹ năng trình diễn, để chạm đến hình tượng “ông vua nhạc pop” đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ.

Quá trình đó đã biến Jaafar Jackson từ một gương mặt mới trở thành nhân tố được kỳ vọng, mở ra câu chuyện đặc biệt về cách một "ngôi sao" trẻ từng bước hóa thân thành biểu tượng âm nhạc vĩ đại.

Jaafar Jackson là cháu trai của “ông vua nhạc pop”, và là con của người anh trai Jermaine cùng vợ cũ Alejandra Genevieve Oaziaza. Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh từng thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ đến việc trở thành diễn viên.

Mặc dù không có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp, việc lớn lên trong gia đình Jackson đã giúp Jaafar sớm quen thuộc với phong cách biểu diễn của Michael, từ đó hình thành sự thấu hiểu tự nhiên về chuyển động và thần thái của huyền thoại âm nhạc.

Trong suốt hai năm chuẩn bị cho vai diễn, Jaafar Jackson đã dành toàn bộ thời gian để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Anh nhảy mỗi ngày, đến mức đôi chân tê dại, chỉ dừng lại để nghiên cứu sâu các tài liệu cá nhân và hàng loạt thước phim về Michael Jackson.

Nam diễn viên 29 tuổi tiết lộ rằng, anh chỉ có 20 ngày để học các động tác vũ đạo và thuyết phục các nhà làm phim rằng, anh chính là sự lựa chọn không thể thay thế cho vai diễn. Đặc biệt, nam diễn viên nhấn mạnh rằng, mục tiêu của anh không phải là sao chép lại hình ảnh của chú mình, mà là tái hiện bản chất và tinh thần của Michael theo một cách chân thực và mới mẻ hơn.

Để làm được điều đó, Jaafar đã tự xây dựng một “phòng nghiên cứu” riêng, nơi mọi khoảng tường đều được phủ kín bởi ghi chú, câu trích dẫn, chữ viết tay, các cột mốc thành tựu và cả một dòng thời gian chi tiết về cuộc đời Michael.