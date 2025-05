Producer ‘thiên biến vạn hóa’ Machiot bắt tay giọng ca gen Z tlinh phá vỡ định kiến về nhạc remake

SVVN - Sau sự thành công của 'Đổi nhạc nền' vol.1 và vol.2, producer đa tài Machiot sáng tạo không ngừng khi tiếp tục khuấy động mô hình mixset tại Việt Nam bằng 'Đổi nhạc nền vol.3'. Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh, đây sẽ là một 'hot playlist' dành cho mùa Hè 2025 hứa hẹn sẽ mở ra một hành trình âm nhạc đầy bứt phá của Machiot trong năm 2025.

Machiot có tên thật Đỗ Minh Nghĩa, là một nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ. Anh bắt đầu xây dựng tên tuổi từ khi tham gia làm nhà sản xuất âm nhạc cho các tiết mục ở các chương trình The voice 2018, King of Rap, hay Asia's got talent.

Năm 2024 vừa qua là một năm năng suất của Machiot, khi anh sản xuất liên tiếp 2 vol trong series Đổi nhạc nền và đứng sau hàng loạt ca khúc nổi bật của nhiều nghệ sĩ như: tlinh và Low G - Phóng zìn zìn, Wxrdie - The Wxrdies, Ogenus - Đa nghi, KayC - Bao nhiêu loài hoa và đặc biệt góp phần tạo nên các tiết mục “4 chọn” tại Rap Việt 2024 như Tuyết yêu thương của Gill.

Machiot mở đường cho trải nghiệm âm nhạc toàn diện, mang lại sự mới mẻ, đa giác quan cho khán giả và đưa mọi người đến gần hơn mô hình mixset, vốn chưa phổ biến rộng rãi trên thị trường Việt. Sự kết hợp giữa tinh thần sáng tạo không ngừng và tư duy âm nhạc đậm chất cá nhân đã giúp Machiot tạo nên những bản phối lạ cho series Đổi nhạc nền.

Trong thời đại mà khán giả ngày càng đề cao cá tính nghệ thuật và chất lượng sản phẩm, producer Machiot đang dần khẳng định vị trí riêng của mình bằng tư duy âm nhạc sáng tạo, luôn mang đến những bản phối chỉn chu và đầy bất ngờ.

Machiot đã làm nên cá tính âm nhạc khác biệt trong series nhạc này: Không remix, không nonstop từ nền nhạc cũ như những set DJ thông thường khác. Điểm nhấn cho dự án lần này là sự góp mặt đặc biệt của tlinh trong một version mới của bài hát Teen vọng cổ do nhạc sĩ Trần Anh Khôi sáng tác, với “sound sample” có sự góp giọng của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, được sản xuất riêng và đổi tên thành Teen sái cổ cho Machiot để cùng ra mắt.

Phần lời hoàn toàn mới được tlinh chấp bút và thể hiện bằng chất giọng R&B đặc trưng kết hợp cùng cách xử lý nền nhạc tinh tế giữa house và amapiano của Machiot, 'bản hit' Teen vọng cổ như được “sống lại” trong âm nhạc hiện đại và tiếp tục lôi cuốn khán giả trẻ.