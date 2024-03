Ryu Jun Yeol và Han So Hee, Hyeri đồng loạt làm điều này giữa scandal, cộng đồng mạng lập tức 'tắt tiếng'

SVVN - Han So Hee kích hoạt lại Instagram, tuyên bố khởi kiện, Ryu Jun Yeol sẽ tham dự một sự kiện chụp ảnh thương hiệu thời trang được tổ chức ở đâu đó tại Seoul vào chiều ngày 19/3, Hyeri phá vỡ sự im lặng kéo dài và đưa ra lời xin lỗi kết thúc mọi chuyện, thậm chí cả mạng xã hội ồn ào mở ra thế đó, rồi cũng đóng lại.

Nữ diễn viên Han So Hee, người đã để các tài khoản mạng xã hội của mình ở chế độ riêng tư do 'hậu quả' của mối quan hệ công khai với nam diễn viên Ryu Jun Yeol, đã kích hoạt lại tài khoản Instagram của mình. Công ty quản lý của Han So Hee tuyên bố sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những bình luận ác ý bừa bãi.

Phía Han So Hee đưa ra quyết định này ba ngày sau khi tin đồn hẹn hò với Ryu Jun Yeol nổ ra vào ngày 15/3, khi một cảnh tượng ở Hawaii, Hoa Kỳ được đăng trên mạng xã hội và cô ấy đã thừa nhận mối quan hệ của họ ngay ngày hôm sau. Kể từ khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol thừa nhận mối quan hệ tình cảm của mình, những bình luận ác ý và nhiều suy đoán khác nhau đã tràn ngập trong cộng đồng mạng. Và tất cả được đẩy thành 'làn sóng cao trào' khi Hyeri, người đã có mối quan hệ công khai với Ryu Jun Yeol trong 7 năm, đã đăng một tin nhắn ngắn trên Instagram của mình, với nội dung: "Thật vui". Khi nhìn thấy phản ứng của Hyeri, một số cư dân mạng đã suy đoán rằng, Han So Hee là 'tiểu tam'.

Han So Hee đã tích cực làm rõ nghi vấn 'tiểu tam' thông qua SNS của mình: "Đúng là chúng tôi gặp nhau qua một buổi triển lãm ảnh, nhưng tôi đến đó với mục đích xem triển lãm thông qua một người bạn là nhiếp ảnh gia, và tôi nghe nói có thể chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau nên tôi ghé qua chào hỏi. Đó là sự khởi đầu và tôi được biết một bài báo có nói về cuộc chia tay của anh ấy xuất hiện vào tháng 11. Dựa trên sự thật này, tôi đã xác nhận tình cảm của mình và tiếp tục mối quan hệ".

Khi tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những lời phàn nàn liên tục về sự bất công, Han So Hee cuối cùng đã đặt bài đăng trên SNS của mình ở chế độ riêng tư. Cô ấy cũng đặt tài khoản Instagram của mình ở chế độ riêng tư nhưng khoảng một ngày sau lại chuyển về tài khoản công khai. Kể từ 1h chiều ngày 18/3 (theo giờ địa phương), Instagram của Han So Hee đã được để lại chế độ công khai. Khi bạn truy cập vào tài khoản của nữ diễn viên có thể xem các bài đăng tương tự như trước.

Mặt khác, cơ quan quản lý của Han So Hee, 9Ato Entertainment cũng chính thức thông báo qua SNS cùng ngày:

Xin chào. Đây là 9Ato Entertainment. Vì Han So Hee là một nữ diễn viên nên cô ấy tin rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ sự quan tâm của công chúng và cũng rất biết ơn cũng như cố gắng đáp lại tình yêu và sự ủng hộ đã nhận được từ nhiều người. Tuy nhiên, với tư cách là một người bình thường trước khi trở thành diễn viên, cô ấy đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tinh thần trước những bài viết mang tính suy đoán và bình luận ác ý được viết một cách bừa bãi. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi muốn thông báo với các bạn rằng, chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào làm hoen ố hoặc tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ, bất kể mức độ nghiêm trọng của nội dung độc hại. Vui lòng gửi mọi báo cáo bổ sung tới 9ato_protect@ naver.com. Công ty chúng tôi và nữ diễn viên sẽ một lần nữa nhìn lại và suy ngẫm sâu sắc về những lo lắng mà chúng tôi đã gây ra cho nhiều người trong quá trình công bố mối quan hệ tình cảm riêng tư. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ diễn viên của mình để đi đúng hướng và cố gắng hết sức để bảo vệ nghệ sĩ. Cảm ơn.