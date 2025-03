Siêu mẫu Minh Tú mất bình tĩnh khi Á hậu Quỳnh Châu thấy không công tâm, team Bùi Quỳnh Hoa giành chiến thắng bất ngờ

SVVN - Sau khi hoàn thành đội hình 4 team, tổng số lượng 24 học viên ở tập phát sóng đầu tiên, 'Miss International Queen Vietnam 2025' chính thức bước vào thử thách đầu tiên với nhiều thông tin thú vị.

Mang đến bài học về kỹ năng tạo dáng trước ống kính, sự xuất hiện của Quán quân The new mentor - Lê Thu Trang và Á quân The new mentor - Đỗ Hương Giang cũng nhận được sự thích thú từ các học viên. Chung cuộc, học viên Alice Dương thuộc master coach Lê Thu Trang giành được chiến thắng trong thử thách phụ. Điều này đồng nghĩa với việc team mentor Quỳnh Châu sẽ nhận được đặc quyền có thể sắp xếp thứ tự thực hiện thử thách chính.

Với thử thách chính mang chủ đề về hạnh phúc, mỗi đội sẽ có 15 phút tập luyện và 12 phút thực hiện thử thách với 6 ảnh cá nhân và 1 ảnh tập thể. Bên cạnh đó, thử thách chính còn có sự đồng hành vã hỗ trợ từ siêu mẫu Hữu Long cùng top 3 chương trình The next gentleman 2024.

Kết thúc thử thách đầy căng thẳng, dàn giám khảo: Siêu mẫu Minh Tú, nhà sản xuất - Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Hữu Long, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như, doanh nhân Thái Hoàng Sơn… sẽ cầm trịch vai trò quan trọng trong việc quyết định chiến thắng của các team.

Team Quỳnh Châu thể hiện khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi, dù bị cho rằng thiếu chiến thuật, khiến thời gian phân bổ không hợp lý, nhưng team này vẫn thuận lợi có được số điểm tổng 6. Song song đó, mentor Quỳnh Hoa cũng liên tục được khen ngợi bởi sự thông minh về bố cục, chính điều này đã vô tình khiến lịch sử 2 năm lặp lại, khi cả 2 team đều có số điểm bằng nhau.

Đứng trước tình thế này, giám khảo quyết định lựa chọn bỏ phiếu biểu quyết, tuy nhiên dường như câu chuyện không thể dừng lại sớm, lần nữa số phiếu lại ngang nhau là 5-5. Sau thời gian trao đổi, bắt buộc phải có một giám khảo thay đổi quyết định, và người đó là ông Thái Hoàng Sơn, với quyết định lựa chọn team Quỳnh Hoa chiến thắng.

Mentor Quỳnh Châu tỏ ra mất bình tĩnh: “Nếu như team em có tấm hình bố cục team không ổn thì team Hoa vừa có cái ghế vừa ngồi vừa đứng như là đè hình lên nhau vậy, thì mọi người lại chốt là ổn”. Đụng đến team mình, Quỳnh Hoa lập tức cho biết, đó là việc mỗi người có một lý do và đàn chị không nên lựa chọn giải thích mà nhắc đến thành quả của người khác.

Khi cuộc đối đầu chưa đến hồi kết, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ yêu cầu Quỳnh Châu bình tĩnh: “Những cái ý trước chị không nhắc vì chị không tham gia năm trước nhưng ý em mang hai tấm ảnh em so sánh bố cục thì em đang can thiệp vào sự tự tôn và chuyên môn của từng cảm xúc. Chị chọn hình của team em, chị cũng chọn hình chung của team Hoa nhưng nếu mang ra thì bố cục team em rời rạc hơn team Hoa”.

Mentor Quỳnh Hoa lựa chọn team mentor Vũ Thúy Quỳnh sẽ an toàn bởi sự đồng cảm cho những thiếu sót, cũng như mong muốn cô nàng sẽ có được sự bứt phá trong thử thách tiếp theo. Cuối cùng, quyết định của Bùi Quỳnh Hoa đưa ra là sự ra về của học viên Alice Dương, với lý do không có sự đấu tranh và giữ lại cơ hội cho chính mình.

Trước câu chuyện này, siêu mẫu Minh Tú lên tiếng nhắc nhở: “Cá tính là điều rất đúng nhưng đừng tính quá, tính quá nó đưa ra những khuyết điểm xấu. Mình bảo vệ mình là đúng nhưng không thể hiện tính đoàn kết là cái sai của mình”.