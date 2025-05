Sinh viên các trường TP. HCM tranh tài tại chung kết Cuộc thi ‘Hùng biện Tiếng Anh 2025’

SVVN - Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Sinh viên với Ngoại ngữ lần 10 năm 2025 với chủ đề 'GenZith Horizon', Cuộc thi 'Hùng biện tiếng Anh' năm 2025, chủ đề 'Speak Up To Net Zero' tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên. Cuộc thi do Hội Sinh viên TP. HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên phối hợp với các đơn vị tổ chức.