Sinh viên Học viện Tài chính hào hứng tham gia chuỗi hội thảo kỹ năng

Vừa qua, Học viện Tài chính đã hợp tác cùng với CareerBuilder.vn - Trang web hàng đầu về việc làm tại thị trường lao động Việt Nam - đã chính thức ra mắt cổng thông tin việc làm kết nối sinh viên và doanh nghiệp, đồng thời tổ chức thành công chuỗi hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu từ xã hội, nhiều năm qua, Học viện Tài chính luôn quan tâm đến các công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm cho sinh viên, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi năm Học viện cung cấp hơn 5000 cử nhân, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp trên thị trường lao động. Với sự hoạt động hiệu quả của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp, trong nhiều năm qua, Học viện đã đẩy mạnh kết nối và chia sẻ nhiều thông tin cơ hội việc làm đến với các sinh viên, học viên của nhà trường. Với việc chính thức ra mắt Cổng thông tin việc làm được kết nối với mạng lưới việc làm & tuyển dụng lớn nhất thế giới CareerBuilder, chắc chắn trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều cơ hội thực tập, làm việc hấp dẫn được mang đến cho các bạn sinh viên.

Cũng trong dịp này, CareerBuilder đã hợp tác cùng Học viện Tài chính để tổ chức 05 chương trình hội thảo nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cho các bạn sinh viên, giúp các bạn trẻ tự tin, sẵn sàng đón đầu các cơ hội việc làm tại thị trường lao động trong tương lai. Với các chủ đề đa dạng, năm buổi hội thảo đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều góc nhìn mới mẻ, là cơ hội tuyệt vời để sinh viên Học viện Tài chính kết nối với các anh chị diễn giả là các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, cựu sinh viên thành đạt, người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại hội thảo đầu tiên diễn ra vào ngày 27/11 mang tên “Click to the future”, các bạn sinh viên đã được giao lưu cùng với 2 hot Tiktoker là Lê Việt và Bùi Ngọc Anh. Sở hữu kênh tiktok “Lee Việt Tiếng Anh thực tế” với gần 800 nghìn người theo dõi, Lê Việt đã mang đến nhiều tiếng cười với nội dung chia sẻ rất thú vị, giúp các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của ngoại ngữ, cũng như cách để “chữa mất gốc tiếng Anh” ngay khi đang ở trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó những phần giao lưu vô cùng thú vị của Ngọc Anh - cô gái sở hữu kênh tiktok “Hope it helps” với 1.4 triệu người theo dõi về chủ đề kỹ năng tin học văn phòng - đã giúp các bạn sinh viên hiểu và hoạch định được lộ trình rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng cho bản thân để có thể ứng dụng vào công việc tại các doanh nghiệp trong tương lai.

Với chương trình thứ hai về chủ đề “Hành trình khởi nghiệp” vào ngày 01/12, các bạn sinh viên đã được giao lưu cùng với diễn giả là chị Trịnh Thị Hải Yến - Founder, CEO Doanh nghiệp xã hội Karuna Việt Nam. Với nhiều chia sẻ truyền cảm hứng về hành trình khởi nghiệp của chị Hải Yến, chắc chắn nhiều bạn sinh viên đã được tiếp thêm động lực để sẵn sàng hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Cũng trong buổi tối ngày 01/12, hàng trăm sinh viên của Học viện Tài chính và các trường đại học đã hào hứng tham gia hoạt động hướng dẫn viết CV cá nhân và sửa CV 1-1 miễn phí cùng cộng đồng The HR Companion - Cộng đồng các chuyên gia nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp - trong chương trình workshop “Tất tần tật về CV để hạ gục nhà tuyển dụng”.

Tại buổi Workshop, chị Hạ Phan - Founder của cộng đồng The HR Companion đã chia sẻ: “Hoạt động sửa CV đã giúp nhiều sinh viên khắc phục được các lỗi trình bày, tối ưu nội dung, biết cách xây dựng bản CV cá nhân hoàn chỉnh để chinh phục các nhà tuyển dụng. Chắc chắn rằng đây là những kinh nghiệm quý báu để các bạn sinh viên Tài chính thể hiện được năng lực, kiến thức đã học trên ghế nhà trường trong bản hồ sơ cá nhân và tự tin ứng tuyển vào các vị trí việc làm mơ ước”.

Gặp gỡ chị Nguyễn Thị Phương Anh - Nguyên quản lý tại nhiều quỹ đầu tư & công ty kiểm toán lớn tại buổi hội thảo chuyên đề: “Tương lai nghề kế toán” diễn ra vào ngày 02/12, bạn Phan Thị Diệp - sinh viên năm 3, Khoa Kế Toán chia sẻ: “Em rất tâm đắc về các chia sẻ kinh nghiệm làm việc của chị Phương Anh và lộ trình chinh phục Big4. Điều đó đã truyền động lực và cảm hứng cho em rất nhiều.” Nhiều bạn sinh viên tiếc nuối vì thời lượng chương trình có hạn, chưa kịp giao lưu thêm với diễn giả khách mời.

Kết thúc chuỗi hội thảo là chương trình “Vững bước hành trình” diễn ra vào ngày 05/12 - chia sẻ về con đường rèn luyện bản thân và phát triển trong ngành tài chính với sự tham gia của anh Đức Nguyễn - Founder của Học viện Huấn luyện Tài chính (FCI). Chương trình thực sự đã mang đến nhiều kiến thức chuyên sâu và truyền động lực học tập cho các bạn sinh viên của ngành Tài chính - Ngân hàng trong suốt hơn hai giờ đồng hồ.

Chuỗi chương trình không chỉ có sự tham gia của hàng ngàn sinh viên Học viện Tài chính mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên nhiều trường đại học lớn tại khu vực Hà Nội.

Phát biểu giao lưu cùng các bạn sinh viên tại Lễ ra mắt Cổng thông tin việc làm và các buổi hội thảo, chị Trường Anh - Giám đốc CareerBuilder.vn chi nhánh Hà Nội đã chia sẻ: “CareerBuilder.vn thuộc sở hữu bởi CareerBuilder Mỹ là đơn vị website tuyển dụng toàn cầu duy nhất tại Việt Nam với hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng. Với mục tiêu lan tỏa tinh thần kết nối các nhà tuyển dụng với nhân tài, CareerBuilder.vn cam kết sẽ là cầu nối chia sẻ, giới thiệu và kết nối các bạn sinh viên đến với hơn 20,000 doanh nghiệp hàng đầu, hiện đang là đối tác của CareerBuilder Việt Nam. Trong thời gian tới, CareerBuilder sẽ tiếp tục triển khai hợp tác cùng Học viện Tài chính cũng như các trường đại học để tổ chức các chương trình hội thảo, đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên”.