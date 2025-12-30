Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Đoàn - Hội

Google News

Sinh viên nhận vé về Tết miễn phí qua chương trình 'Mang Tết về nhà'

Hà Chi
SVO - Chương trình 'Mang Tết về nhà' năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình “Mang Tết về nhà” do T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa khởi động chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026. Chương trình mang thông điệp của sự sẻ chia, đồng hành, hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động khó khăn, người dân không may phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt... được về quê đón Tết.

z7380414799013-0eb1b8ca33d408d2eed541cc1f180c26.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng vé và quà cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động tại chương trình 'Mang Tết về nhà 2025'.
image-1.jpg

Năm nay, chương trình dự kiến dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; có giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo; có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ... đang học tập và làm việc tại TP. HCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

mtvn2026-social-tho-ng-tin-chu-o-ng-tri-nh20251230082839.png

Các chuyến xe dự kiến xuất phát từ ngày 5/2 - 11/2/2026 (ngày 18 - 24/12 Âm lịch) từ TP. HCM, Đồng Nai đến các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Lễ tiễn dự kiến tổ chức ngày 11/2/2026 (tức ngày 24/12 Âm lịch).

Đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau:

+ Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (Văn phòng Tân Thới Hiệp). Địa chỉ: Số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TP. HCM.

+ Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (Văn phòng Tân Thuận). Địa chỉ: Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP. HCM.

+ Địa điểm 3: Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP. HCM.

+ Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương. Địa chỉ: Số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP. HCM.

+ Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Hà Chi
