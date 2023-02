Sôi nổi ngày hội hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ tại trường CĐ Lý Tự Trọng

SVVN - Nguyễn Thành An (năm thứ hai, khoa Điện - Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng) cho biết, khi biết thông tin chương trình từ Đoàn trường, Thành An đã đăng ký hiến máu. Có mặt từ sáng sớm, Thành An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình hiến máu nhưng mình không không lo lắng gì cả. Bình thường, mình ăn uống điều độ, tự nấu ăn và thể dục thường xuyên nên mình nghĩ sẽ đủ điều kiện và sau khi hiến tặng, lượng máu mới sản sinh bù lại cũng nhanh thôi”.

Sáng 16/2, tại trường CĐ Lý Tự Trọng đã diễn ra Ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường CĐ Lý Tự Trọng tổ chức. Trần Thị Yến Nhi (năm thứ nhất, khoa Kinh tế) cũng lần đầu tiên tham gia hiến máu. Yến Nhi bộc bạch: “Lớp mình có tới 30 bạn hưởng ứng hiến máu lần này. Mình thấy chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ý nghĩa nên đăng ký tham gia liền. Mình rất vui khi cùng góp vào ngân hàng máu để phục vụ cho công tác cứu người khi các bệnh viện cần. Sau chương trình này, mình sẽ vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu khi có dịp”. Là người từng tham gia hiến máu tại chương trình do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức, chị Nguyễn Thị Kiều Anh (làm việc tại quận Tân Bình, ngụ tại Q. 7) cho biết, hay tin chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' tổ chức tại trường CĐ Lý Tự Trọng, chị và các bạn trẻ là nhân viên công ty đã thu xếp công việc, tranh thủ đi hiến máu. “Được góp phần vào ngân hàng máu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng, chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ngày càng được nhiều người dân biết đến và tham gia để giải quyết tình trạng thiếu máu dự trữ trong các bệnh viện, cơ sở y tế hiện nay”, chị Kiều Anh bày tỏ. Anh Bùi Đức Phước - Phó Bí thư Đoàn trường CĐ Lý Tự Trọng, thành viên BTC cho biết, hằng năm, trường đều phát động từ 2 - 3 chương trình hiến máu và lần nào số lượng sinh viên đăng ký cũng vượt định mức. “Trường có 18.000 sinh viên nên các chương chương trình hiến máu được sự hưởng ứng của rất đông sinh viên. Các bạn sinh viên trường phấn khởi khi biết hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' do báo Tiền Phong kết hợp với các đơn vị tổ chức. Đây cũng là hoạt động trọng điểm của Đoàn trường hướng tới chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. HCM tới đây”, anh Phước nói. Một số hình ảnh tại Ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' sáng 16/2 Hà Chi - Nguyễn Đức