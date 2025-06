Sự trở lại của 3 nhóm nhạc thần tượng nữ K-pop được mong chờ nhất tháng Sáu

SVVN - ITZY, KISS OF LIFE, ILLIT là ba nhóm nhạc được mong chờ nhất trong tháng Sáu này, khiến fan đứng ngồi không yên.

Mùa Hè năm 2025 bắt đầu với một khởi đầu rực lửa khi làn sóng các nhóm nhạc nữ K-pop chuẩn bị chiếm lĩnh các bảng xếp hạng và sân khấu. Với sự ra mắt và trở lại của cả tân binh và các nghệ sĩ đã thành danh, tháng Sáu đang định hình, thành một chiến trường cho danh hiệu "Nữ hoàng mùa Hè" năm nay.

ITZY: "Nữ hoàng biểu diễn tiêu biểu của K-pop"

Sự trở lại rất được mong đợi đầu tiên là ITZY, nhóm sẽ phát hành mini album Girls Will Be Girls vào lúc 6h tối theo giờ Hàn Quốc vào ngày 9/6, lần trở lại đầu tiên của họ trong năm 2025 và là lần đầu tiên kể từ GOLDphát hành vào tháng 10 năm ngoái. Album bao gồm năm bài hát, dẫn đầu là bài hát chủ đề cùng tên. Được biết đến với vũ đạo sắc nét và hình ảnh táo bạo, ITZY một lần nữa hướng đến mục tiêu thống trị bảng xếp hạng và sân khấu lễ hội.

KISS OF LIFE: "Tự tin và sành điệu hơn"

Thêm 'sức nóng' cho đội hình mùa Hè, KISS OF LIFE trở lại với mini album thứ tư 224 sẽ được phát hành trên nhiều trang web âm nhạc trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc ngày 9/6. Tiếp nối bản hit mùa Hè năm ngoái Sticky, nhóm đã sẵn sàng thể hiện màu sắc âm nhạc sâu sắc và phong cách biểu diễn của mình. Album mới của KISS OF LIFE chứa đựng sự chuyển mình âm nhạc mới của những người đã quyến rũ công chúng với tư cách là 'hot girl' bằng cách trình bày nóng bỏng và hợp thời trang hơn kể từ khi ra mắt.

Ca khúc chủ đề Lips Hips Kiss dẫn đầu bộ sưu tập 7 bài hát là Tell Me, K bye, Painting, Slide, Heart of Gold và Think Twice, làm nổi bật bản sắc, sự nhạy cảm và sự tự tin đang phát triển của nhóm. Trong số đó, Natty đã tham gia viết lời cho Tell Me và Painting, còn Julie tham gia viết lời cho Heart of Gold. Ngoài ra, K Bye được viết và sáng tác bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ Upsal, khiến kỳ vọng thậm chí còn cao hơn.

ILLIT: "Năng lượng và sự tự tin có phần kỳ quặc của tuổi trẻ"

Kết thúc tháng, ILLIT sẽ phát hành mini album thứ ba Bomb vào ngày 16/6 theo giờ Hàn Quốc. Trước khi phát hành, họ sẽ tổ chức buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ đầu tiên 2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL tại Olympic Hall ở công viên Olympic, Songpa-gu, Seoul vào ngày 7 và 8/6 để gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp.

Album tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với "bạn" - phần tiếp theo, theo chủ đề cốt truyện của họ. Ca khúc chủ đề Borrowed Cat (Do the Dance) kết hợp nét quyến rũ vui tươi với nhịp điệu house của Pháp, lấy cảm hứng từ một thành ngữ Hàn Quốc mô tả một người nào đó cảm thấy ngượng ngùng và lạc lõng. Với sự tự tin có phần 'kỳ quặc' và năng lượng trẻ trung, ILLIT muốn mang đến điều gì đó độc đáo của riêng họ.

Khi tháng Sáu mở ra, sự chú ý đổ dồn vào từng nhóm để mang đến những màn trình diễn sẽ định hình mùa giải. Với phong cách riêng biệt và động lực mạnh mẽ, cuộc cạnh tranh cho tiết mục nổi bật của mùa Hè này chính thức diễn ra.