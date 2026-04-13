Sự trỗi dậy của trang điểm mắt xanh 2026: Chủ nghĩa tối đa và cảm hứng RETRO-FUTURISM

SVO - Sau nhiều năm thống trị bởi phong cách "Clean Girl" (trang điểm như không) và các tông màu trung tính, năm 2026 đang chứng kiến một cuộc "đảo chính" sắc màu ngoạn mục. Đứng đầu danh sách chính là mắt xanh – tông màu vốn bị coi là "sến" của những thập niên trước, nay đã trở lại với diện mạo hoàn toàn mới: hiện đại, nổi loạn nhưng không kém phần sang trọng.

Sự trở lại của phấn mắt xanh không phải là ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự giao thoa giữa nhiều yếu tố văn hóa và thẩm mỹ. Khi người dùng bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những tông màu nude an toàn. Họ khao khát sự tự do biểu đạt cá nhân thông qua Chủ nghĩa Tối đa (Maximalism).

Làn sóng Y2K & 80s Glam: Xu hướng hoài cổ tiếp tục được nâng cấp. Tuy nhiên, thay vì những mảng màu xanh đậm phủ kín bầu mắt như thập niên 80, phiên bản 2026 mang hơi hướng Sci-Fi Shimmer – xanh ánh nhũ siêu thực và vị lai.

Tuyên ngôn "Blue Beauty": Không chỉ là màu sắc, "Blue Beauty" còn gắn liền với ý thức bảo vệ đại dương, thúc đẩy các thương hiệu ra mắt sản phẩm xanh từ thành phần đến bao bì.

Theo dự báo, không chỉ có một màu xanh duy nhất mà là một dải phổ màu đa dạng:

Icy Blue (Xanh băng giá): Từ khóa "nóng" nhất đầu năm 2026 chính là "Icy Blue" (xanh băng giá). Đây là sắc xanh nhạt, có độ bắt sáng cao, tạo hiệu ứng mờ ảo (Blur Makeup) tựa như một lớp sương mỏng. Màu xanh băng giá mang đến vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng và tinh tế.

BST Xuân/Hè 2026 của Anna Sui.

Denim Blue: Lấy cảm hứng từ sự bụi bặm của thời trang đường phố, màu xanh denim mang lại vẻ ngoài trẻ trung, cá tính và năng động. Màu xanh denim dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách trang điểm khác nhau, từ casual đến cá tính.

Cobalt & Navy: Dành cho những ai yêu thích sự sắc sảo, chiều sâu và quyền lực trong các buổi tiệc tối, cobalt và navy là lựa chọn hoàn hảo. Hai sắc xanh này mang đến vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ và bí ẩn.

Khác với sự "nặng nề" của quá khứ, các chuyên gia trang điểm quốc tế (như Alexandra French hay Ash K. Holm) đang lăng xê những cách tiếp cận tinh tế hơn:

Wash of color: Thay vì đánh khối cầu kỳ, các chuyên gia trang điểm sử dụng một lớp màu mỏng nhẹ trải đều bầu mắt (Wash of Color). Kỹ thuật này giúp tạo hiệu ứng màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên và không gây cảm giác nặng nề cho khuôn mặt.

Pop of Blue: Chỉ sử dụng màu xanh làm điểm nhấn ở khóe mắt hoặc đường eyeliner dưới (Pop of Blue) để tạo sự phá cách nhưng vẫn dễ ứng dụng hàng ngày. Đây là cách trang điểm mắt xanh đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Xu hướng phối mắt xanh với môi tông Mocha hoặc Nude bóng đang “cực kỳ” được ưa chuộng, giúp cân bằng lại sắc lạnh của vùng mắt và tạo tổng thể hài hòa. Sự trỗi dậy của xu hướng mắt xanh đang tạo ra một cuộc đua mới giữa các "ông lớn" trong ngành công nghiệp mỹ phẩm:

Chanel đã tạo cú nổ với Denim Collection, trong khi Dior tập trung vào các kết cấu xanh trong suốt như pha lê. Các thương hiệu mỹ phẩm lớn đang nhanh chóng tung ra các bộ sưu tập và sản phẩm mới với các sắc thái xanh đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Các chỉ số tìm kiếm cho "Blue eyeshadow aesthetic" tăng vọt (hơn 65% trên các nền tảng AI và mạng xã hội), buộc các hãng mỹ phẩm từ high-end đến drugstore phải tái cấu trúc lại bảng màu mắt trong năm nay. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của xu hướng mắt xanh đối với người tiêu dùng và ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Mắt xanh năm 2026 không chỉ là một trào lưu làm đẹp đơn thuần, mà còn là lời tuyên ngôn về sự tự tin và khát khao phá vỡ những khuôn mẫu cũ kỹ. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay đổi diện mạo đột phá, đây chính là thời điểm vàng để "nhúng tay" vào sắc xanh huyền thoại này.