Hướng nghiệp trực tuyến vì dịch COVID-19

Thời gian nghỉ học kéo dài khiến nhiều thí sinh lo lắng cho hành trang chuẩn bị nghề nghiệp tương lai, nhất là trong bối cảnh hàng loạt ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh ở các trường THPT bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do đó, TS Tâm lý Đào Lê Hòa An, ThS Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng một số chuyên gia tâm lý giáo dục và công nghệ thông tin đã đưa ra giải pháp mới cho công tác tư vấn hướng nghiệp thông qua ứng dụng trên điện thoại có tên JobWay. Đây là sản phẩm đã giành được giải thưởng “Ứng dụng được yêu thích nhất” tại vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên” năm 2019, do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức.

JobWay là ứng dụng tư vấn hướng nghiệp trực tuyến.

TS Đào Lê Hòa An cho biết, ứng dụng Jobway dựa trên nền tảng kết hợp khoa học tâm lý - hướng nghiệp với công nghệ 4.0, cho phép người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí trên thiết bị điện thoại di động thông minh các tính năng tìm kiếm thông tin và tương tác trực tiếp với chuyên gia tâm lý.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó công tác hướng nghiệp, chuyên gia này bày tỏ, thông tin về hướng nghiệp và tuyển sinh hiện nay xuất hiện rất nhiều trên các kênh thông tin đại chúng, nhưng học sinh lại thiếu nguồn thông tin hoặc công cụ có độ tin cậy cao, hỗ trợ trực tiếp nhu cầu định hướng bản thân và lựa chọn ngành nghề phù hợp với từng học sinh.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng ứng dụng tư vấn trực tuyến gồm nhiều tính năng hữu ích như trắc nghiệm miễn phí tâm lý, tính cách người sử dụng, cung cấp thông tin mô tả chi tiết hơn 200 ngành nghề theo công bố của Tổ chức Lao động quốc tế, giới thiệu tổng quan về quy mô đào tạo, công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng tính năng tư vấn để đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với các chuyên gia tâm lý, hướng nghiệp. Ứng dụng còn cập nhật thường xuyên một số thông tin hữu ích về lựa chọn ngành nghề, bí quyết ôn thi hiệu quả.

“Đây là hình thức tư vấn tuyển sinh mới, phù hợp với nhu cầu học tập đa dạng của học sinh trong tình hình mới, giúp học sinh có thể xây dựng thói quen tự hướng nghiệp tại nhà một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian”, TS Đào Lê Hòa An nói.

Quế Sơn