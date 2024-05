Thành tích đáng nể của nam sinh trường Y được tuyên dương danh hiệu ‘Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác’

SVVN - Đặng Lê Minh Khang (sinh năm 2003, Cần Thơ, năm thứ ba, Khoa Y, trường ĐH Y Dược TP. HCM) là một trong 50 gương mặt thanh niên tiêu biểu được Thành Đoàn TP. HCM tuyên dương danh hiệu ‘Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác' năm 2024.

May mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, Minh Khang tiếp nối truyền thống bằng những nỗ lực qua thành tích học tập xuất sắc của mình. Năm 2021, Minh Khang được tuyển thẳng vào trường ĐH Y Dược TP. HCM sau khi đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong quá trình học tập ở trường, ngoài kết quả học tập đáng nể: 2 năm học liên tiếp có kết quả học tập xếp loại Xuất sắc (3,77/4,0), trong năm 2023, Minh Khang còn tích cực tham gia thử sức và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Y Khoa thế giới và trong nước, như: Giải Nhì chung cuộc tại Olympic Sinh lý Đông Dương lần thứ nhấ; Top 20 các đội thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi Sinh lý Nhật Bản (PQJ) do Khoa Y, ĐH Y khoa Sapporo (Nhật Bản) tổ chức; Top 40 các đội thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi Quốc tế về Vi sinh, Ký sinh trùng và Miễn dịch (SIMPIC) do Bệnh viện ĐH Siriraj, ĐH Mahidol (Thái Lan) tổ chức; Top 40 các đội thi xuất sắc tại Cuộc thi Sinh lý Quốc tế giữa các trường Y khoa (IMSPQ) do ĐH Gadjah Mada (Indonesia) tổ chức tại Indonesia; Top 60 Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo tế bào gốc (Stem Cell Innovations) do Viện Tế bào gốc tổ chức.

Bên cạnh thành tích trong học tập, Minh Khang cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội do trường và Thành phố tổ chức; tham gia Ban điều hành tại Trung tâm Phát triển Mạng lưới Sinh viên Y khoa Thế giới tại trường ĐH Y Dược TP. HCM; tiên phong sáng lập CLB Nghiên cứu Khoa học đầu tiên tại khoa Y, trường ĐH Y Dược TP. HCM, với mục tiêu đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với sinh viên Y khoa, hướng đến lan tỏa tinh thần say mê nghiên cứu đến sinh viên Y khoa trên cả nước và quốc tế.

Minh Khang còn là chủ biên Báo cáo đề tài nghiên cứu về “Tác động của phương pháp học tập tự định hướng của sinh viên Y khoa năm thứ hai trên môi trường Mô phỏng Lâm sàng tại trường ĐH Y Dược TP. HCM”, tại Hội nghị Giáo dục Y học Toàn quốc lần thứ 7; Báo cáo đề tài nghiên cứu về “Xây dựng khóa học điện tâm đồ dựa trên chuẩn năng lực trong hoạt động bổ trợ kiến thức cận lâm sàng Hè 2023, tại trường ĐH Y Dược TP. HCM”.

Các báo cáo đề tài nghiên cứu của Minh Khang góp phần khẳng định vai trò của hoạt động học tập tự định hướng ở sinh viên Y khoa trong bối cảnh các trường đại học Y khoa tại Việt Nam đang tiến hành quá trình xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực (CBME) theo xu hướng quốc tế.