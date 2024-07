Thành tích khủng của cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du

SVVN - Nguyễn Thanh Bình đánh dấu hồi kết của năm tháng cấp ba với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Quá trình học tập chăm chỉ kết hợp phương pháp học tập sáng tạo, có hệ thống đã giúp Nguyễn Thanh Bình đạt được kết quả thành công như hiện tại. Mới đây, nam sinh nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 27.75 khối D07 bao gồm Toán - Hóa - Anh.

Nguyễn Thanh Bình là cựu học sinh tiêu biểu của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Nam sinh đã ghi danh nơi bảng vàng của trường với hàng loạt thành tích từ khi mới bước vào trường cho đến khi kết thúc quãng thời gian học tập tại đây. Lớp 10, Thanh Bình đạt “Học sinh 3 tốt” cấp trường, Quán quân cuộc thi Đỉnh Tri Thức mùa 7. Sau đó, vào lớp 11, nam sinh nổi bật với danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý, Huy chương Vàng, Á khoa tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4… Lớp 12, Bình xuất sắc đoạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý. Ngày 17/7, Thanh Bình nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 6 môn là 53.25.

Vào thời điểm thi từ lớp 9 lên 10, Thanh Bình chọn thử sức với việc thi đầu vào lớp chuyên Hóa của trường. Do không đủ điểm, nam sinh được chuyển sang lớp không chuyên để học tập. Thanh Bình không xem đây là điều đáng tiếc bởi nó mở ra cơ duyên để nam sinh khám phá các tiềm năng khác của bản thân. Trong kỳ học đầu tiên, Thanh Bình đã bộc lộ sự hăng hái và tố chất trong bộ môn Địa lý do cô Nguyễn Thị Ly giảng dạy. Sau những lời động viên từ cô, Thanh Bình quyết định can đảm để theo học lớp bồi dưỡng bộ môn Địa lý và bắt đầu hành trình “chinh chiến” để mang vinh quang về cho nhà trường.

Nam sinh chia sẻ: “Mình cảm thấy biết ơn vô cùng vì được mọi người xung quanh yêu thương và hỗ trợ hết mình trên hành trình học tập. Đặc biệt, mình xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Ly và cô Lê Thị Phượng, người trực tiếp bồi dưỡng kiến thức, đào tạo bài bản về bộ môn. Ngoài học tập, các giáo viên còn quan tâm, gắn bó và động viên mình trong cuộc sống thường ngày.”

Thành quả ngày hôm nay Thanh Bình đạt được không chỉ nhờ thầy cô giáo giảng dạy mà còn là phương pháp hiệu quả cũng như tinh thần thép trong học tập. Bí quyết của nam sinh chính là chăm chú lắng nghe bài giảng từ thầy cô và hăng hái xung phong phát biểu. Đó là quá trình tiếp thu kiến thức chủ động, sử dụng tư duy phản biện để xem xét vấn đề một cách toàn diện nhất.

Bên cạnh đó, để có thể nhớ bài lâu hơn, Thanh Bình chia sẻ cách hình tượng hóa nội dung, lưu vào não bộ bằng các hình ảnh. Đáng chú ý, nam sinh cố gắng áp dụng kiến thức trên lớp vào đời sống thực tế, tuân theo phương châm: “Học đi đôi với hành”. Thanh Bình là tấm gương của những học sinh chăm chỉ, vượt khó, xứng đáng để mọi người noi theo.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Thanh Bình: - Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tin học lớp 8; - Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hoá học lớp 9; - Quán quân cuộc thi Đỉnh Tri Thức mùa 7 (cuộc thi Olympia cấp trường của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du); - Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh; - Giải Ba kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí; - Đạt Huy chương vàng, Á khoa tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 27 tổ chức tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP HCM; - Danh hiệu Học sinh có thành tích xuất sắc về mặt Học tập của trường với điểm trung bình môn cao nhất trường; - Đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí.

(Ảnh: NVCC)