Thay vì cố gắng giống người khác, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Mình là Vũ Quế Anh hay còn được mọi người biết đến là Maika (sinh năm 1999). Mình tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và hiện tại đang làm người mẫu tự do. Mặc dù có niềm khát khao lớn được trở thành người mẫu từ nhỏ, tuy nhiên để vươn tới niềm đam mê này, mình đã từng có một khoảng thời gian mất đi định hướng của bản thân, thậm chí là rất tiêu cực “không muốn tồn tại” hay làm gì.

Khi còn là một cô bé vào những năm học Tiểu học, Trung học cơ sở, mình từng là nạn nhân của nạn body shaming, bị tẩy chay, xa lánh. Mình từng bị chính những người bạn trong lớp miệt thị, đặt điều và dành những hành động xấu, không đáng có với bản thân. Suốt một khoảng thời gian dài cam chịu, có thể nói, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến mình dẫn đến căn bệnh trầm cảm.

Và hành trình chữa lành của mình đã kéo dài trong suốt 2 – 3 năm. Bởi mình nghĩ, nếu bản thân mình không tự vực dậy, sẽ không có thuốc hay phương thức nào có thể chữa khỏi. Nếu cứ mãi sợ sệt vào quá khứ tăm tối đó, sớm muộn mình cũng sẽ tự nhấn chìm bản thân vào trong đó. Chính vì vậy, mình đã quyết định thay đổi bản thân và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê trở thành người mẫu.

Sau 2 - 3 năm ấy, mình bắt đầu tìm kiếm những cơ hội, các lớp dạy người mẫu, nhưng có lẽ vẫn chưa thể bén duyên được với nghề. Không từ bỏ điều đó, mình luyện tập thói quen thường xuyên theo dõi các kênh thời trang, đồng thời vẫn luôn tìm kiếm các lớp người mẫu, nuôi hy vọng sẽ có một ngày đạt được ước mơ của bản thân. Và cuối cùng ngày đó đã đến, vào khoảng đầu năm 2023, mình tình cờ biết đến, bén duyên với cô giáo dạy catwalk hiện tại. Được cô tận tâm chỉ dạy và bắt đầu được trình diễn trong show diễn đầu tiên, vào tháng 6/2023.

Lần đầu bước lên sân khấu, trước nhiều khán giả, mặc dù có chút hồi hộp nhưng mình rất vui mừng và không có một chút sợ hãi. Mình nghĩ, khi đó chính bản thân mình đã thực sự tự tin, phá bỏ rào cản của bản thân. Từ động lực ấy, mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Face Of Vietnam - Asia Model Festival 2023. Trải qua từng đợt casting, đến vòng thi đấu chọn lọc thí sinh và mình được mọi người biết đến nhiều hơn khi lọt vào Top 15 cuộc thi, giành được giải “The Most Popular Candidate”.

Mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp: “Hãy tự tin vào chính bản thân mình. Dare to dream, dare to do!”. Mình quan niệm rằng: "Chỉ cần bản thân không ngừng suy nghĩ tích cực, phấn đấu rèn luyện không ngừng nghỉ, dù là chuyện gì rồi cũng sẽ qua, may mắn chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn, chỉ là sớm hay muộn!".

Bắt đầu bén duyên với nghề từ đó, sau cuộc thi, mỗi ngày mình đều tự giác trau dồi kỹ năng catwalk của bản thân, học hỏi nhiều hơn từ các bậc tiền bối đi trước để nâng cao bản thân, cũng như tự tin hơn rất nhiều khi đăng ký tham gia, trình diễn các show lớn, nhỏ.

Với những dự định trong năm mới 2024, mình sẽ tham dự thêm một vài chương trình truyền hình thực tế như: Vietnam Next Top Model, The Face, Fitness Super Model... Trau dồi cho bản thân khả năng tự tin giao tiếp tiếng Anh, học hỏi thêm một số kỹ năng mới, các cách posing ấn tượng, catwalk và đặc biệt là chuẩn bị một tinh thần tốt để “chiến đấu” với các thí sinh khác.

Bên cạnh đó, mặc dù sinh ra và lớn lên là một người con của Hà Nội, tuy nhiên trong năm nay mình cũng dự định sẽ “Nam tiến”, vừa là để casting cho show Aquafina Vietnam Fashion Week Xuân - Hè, vừa để mong muốn bản thân được tiếp xúc với môi trường trong Nam, cũng như tìm kiếm cơ hội được làm việc với các nhà thiết kế trong đó, phát triển bản thân mình nhiều hơn không chỉ là lĩnh vực người mẫu, mà còn có thể học hỏi thêm về lĩnh vực influence. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và theo dõi!

Một câu nói mình rất yêu thích: “Instead of trying to be like someone eles, try to be the best version of yourself. I can do it, you can do it” – Có nghĩa là: “Thay vì cố gắng giống người khác, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi có thể làm được, bạn có thể làm được!”.

(Ảnh: NVCC)