Thêm yêu đất nước từ chuyến Hành trình đến Điện Biên Phủ

SVVN - Được vinh dự là một trong những sinh viên tham gia Hành trình 'Sinh viên với khát vọng non sông' của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Phạm Quang Việt Hoàng - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn.

Anh Phạm Quang Việt Hoàng - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết, anh tự hào vì một Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", tự hào vì đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, kiên cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Đây là lần đầu tiên, Việt Hoàng đến với Điện Biên Phủ, được nghe kể nhiều hơn về những chiến công oanh liệt, được đi thăm các di tích lịch sử... Điều đó làm cho tuổi trẻ càng thêm yêu quê hương, đất nước.

“Bên cạnh sự tự hào, đối với mình, còn là lòng biết ơn, biết ơn vì để có Chiến thắng Điện Biên Phủ thì đã biết bao xương máu của cha anh phải đổ xuống. Chắc chắn, mỗi người trẻ chúng mình khi nhắc về Điện Biên Phủ sẽ không khỏi xúc động khi nghĩ về sự hy sinh to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Đây chính là nguồn động viên to lớn cho cá nhân mình cũng như thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phạm Việt Hoàng chia sẻ.

“Tham gia Hành trình, mình được đến A Pa Chải, điểm cực Tây của Tổ quốc, được nghe chia sẻ của những bác cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Chiến trường Điện Biên Phủ khốc liệt và tự hào vì là một người con của đất nước Việt Nam anh hùng”, anh Phạm Việt Hoàng nói.

"Là thế hệ sinh viên mới, mình sẽ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, mình cũng không quên rèn luyện đạo đức, sức khoẻ để trở thành sinh viên có phẩm chất tốt đẹp, có cơ thể khỏe mạnh, nhân cách cao thượng, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Học tập, noi gương các thế hệ đi trước; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những chiến công hiển hách của các anh hùng Điện Biên; giữ gìn, phát huy và lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta như tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng phụng sự cho Tổ quốc", anh Phạm Việt Hoàng khẳng định.