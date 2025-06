Thủ khoa B00 Phạm Ngọc Tiến Đạt: ‘Đừng cố nhồi thêm kiến thức mới, hãy chắc những gì mình đã biết’

SVVN - Với 27,68 điểm khối B00, thủ khoa trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) gửi lời nhắn nhủ tới các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: ‘Hít thở sâu, vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh. Bạn đã chuẩn bị rất kỹ rồi!’.

Còn khoảng một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cột mốc quan trọng với hàng triệu học sinh, sẽ chính thức diễn ra. Trong những ngày nước rút này, Phạm Ngọc Tiến Đạt (thủ khoa tổ hợp B00), thấu hiểu tâm trạng mà nhiều sĩ tử đang trải qua: “Lo lắng, áp lực, thậm chí có lúc thấy mất phương hướng. Mình cũng từng như thế!”.

Tuy nhiên, Tiến Đạt cho rằng, đây không phải là thời điểm để hoảng loạn, mà là lúc mỗi bạn học sinh cần giữ vững sự tỉnh táo và có chiến lược học tập phù hợp. Với môn Hóa học – môn sở trường đã giúp Tiến Đạt giành giải Nhất học sinh giỏi TP. Hà Nội, cậu nhấn mạnh: “Tuần cuối, nên tổng ôn các dạng bài quen thuộc, hệ thống lại công thức, điều kiện phản ứng, đặc biệt là phần Hóa vô cơ. Tuyệt đối tránh học lan man”.

"Không nhồi thêm kiến thức mới phức tạp", theo Đạt, là nguyên tắc quan trọng. Thay vào đó, các sĩ tử nên tập trung luyện đề minh họa, đề thi các năm trước để làm quen với cấu trúc đề và quản lý thời gian. "Đừng chạy theo những dạng bài khó chưa từng học. Hãy vững vàng với những gì mình đã có. Đó là cách đi vững chắc nhất để về đích", Tiến Đạt chia sẻ.

Trong lời nhắn gửi đầy dí dỏm nhưng không kém phần thực tế, cậu thủ khoa khuyên các sĩ tử trước ngày thi không nên thức khuya, nên ngủ đủ để não bộ được nghỉ ngơi: “Rủ bạn bè đi lượn lờ chỗ nào chill chill ấy, đừng vùi đầu vào sách nữa”.

Về dinh dưỡng trước buổi thi, Tiến Đạt cũng có gợi ý cụ thể: “Sáng thi chỉ nên ăn nhẹ, tránh tinh bột quá nhiều để không bị buồn ngủ trong phòng thi”.

Năm 2025, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần đầu tiên triển khai không gian trò chuyện trực tuyến cùng 12 thủ khoa các khối thi THPT nhằm đồng hành và tiếp sức tinh thần cho sĩ tử cả nước.

Dù mang danh thủ khoa với điểm số ấn tượng 27,68/30, Tiến Đạt không áp đặt sự hoàn hảo lên bất kỳ ai. “Không cần phải là điểm tuyệt đối, chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình là đủ”, Đạt nhấn mạnh.

Với phương châm sống "Let admiration be your starting point, not your ceiling" (Tạm dịch: Hãy để sự ngưỡng mộ là điểm bắt đầu, chứ không phải giới hạn), Phạm Ngọc Tiến Đạt không chỉ là người truyền cảm hứng học tập, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy với thế hệ học sinh tiếp theo.