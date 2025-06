Thủ khoa toàn quốc gửi lời động viên đến sĩ tử trước kỳ thi THPT 2025.

SVVN - Vũ Thị Vân Anh, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, gửi thông điệp tích cực và lời nhắn nhủ tới các sĩ tử 2025, mong các bạn vững vàng và tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Chỉ còn vài ngày nữa, gần một triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong thời điểm này, Vũ Thị Vân Anh – cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), hiện là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, đã chia sẻ những dòng động viên dành cho các sĩ tử.

“Mình biết, thời gian vừa qua, các bạn học sinh đã phải nỗ lực rất nhiều. Những đêm thức khuya học bài, những sáng sớm vội vã đến lớp, những lần áp lực tưởng như muốn bỏ cuộc, tất cả sẽ trở thành hành trang quý giá để các bạn bước vào kỳ thi với sự tự tin”, Vân Anh viết.

Nữ thủ khoa nhắn nhủ thí sinh giữ tâm lý ổn định, tập trung ôn luyện trọng tâm, đọc kỹ đề và trình bày rõ ràng. “Đừng để lo lắng che khuất ánh sáng của sự nỗ lực. Mỗi môn thi là một cơ hội thể hiện và các bạn hoàn toàn đủ khả năng để làm tốt”.

Cô cũng gửi gắm thông điệp: “Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình trong khoảnh khắc đó. Nếu đã cố gắng hết mình, thì dù kết quả ra sao, các bạn cũng xứng đáng tự hào”.

Vũ Thị Vân Anh đạt 29,8 điểm tổ hợp D00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trở thành thủ khoa toàn quốc. Hiện, cô tích cực tham gia các hoạt động học thuật và truyền cảm hứng học sinh THPT.

Năm 2025, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần đầu tiên triển khai không gian trò chuyện trực tuyến cùng 12 thủ khoa các tổ hợp môn thi THPT nhằm đồng hành và tiếp sức tinh thần cho sĩ tử cả nước.

Với thông điệp: “Slow progress is better than no progress. Stay positive and never give up” (Tiến bộ chậm vẫn tốt hơn là không tiến bộ. Hãy tích cực và đừng bỏ cuộc), nữ thủ khoa mong các thí sinh năm nay sẽ giữ được tinh thần vững vàng và đạt kết quả xứng đáng.